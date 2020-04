Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaee3ac8-a00e-46ef-befb-664465000774","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Corvinus már átállt erre a formára, működéséről egyelőre kevés a tapasztalat, de még idén több intézményt átállítana a kormány.","shortLead":"A Corvinus már átállt erre a formára, működéséről egyelőre kevés a tapasztalat, de még idén több intézményt átállítana...","id":"20200401_Hat_allami_egyetem_kerul_maganalapitvany_kezebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaee3ac8-a00e-46ef-befb-664465000774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b01848-4b92-4d13-865c-f8a379feaf0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Hat_allami_egyetem_kerul_maganalapitvany_kezebe","timestamp":"2020. április. 01. 14:17","title":"Hat állami egyetem kerül magánalapítvány kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyerek a múlt héten hunyt el, most lett meg a teszteredménye.","shortLead":"A gyerek a múlt héten hunyt el, most lett meg a teszteredménye.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_ujszulott_egyesult_allamok_halalos_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac1e68e-269f-4224-b4b6-57d318ec6f8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_ujszulott_egyesult_allamok_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 02. 09:28","title":"Meghalt egy koronavírusos csecsemő Connecticutban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e19dc35-66cf-4936-b2fe-316b6452944f","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A kormányt eddig sem gátolta semmi az intézkedéseiben, de a felhatalmazási törvénnyel a miniszterelnök egyik régi álma teljesült. Az időkorlát nélküli politikai teljhatalom birtokában Orbán most már kedvére eltrükközgethet akár a következő parlamenti választásig.","shortLead":"A kormányt eddig sem gátolta semmi az intézkedéseiben, de a felhatalmazási törvénnyel a miniszterelnök egyik régi álma...","id":"202014__felhatalmazas__rendeleti_kormanyzas__hatso_szandek__akinek_ahatalma_sok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e19dc35-66cf-4936-b2fe-316b6452944f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bbabc6-8a4a-4d97-9bc6-29140e653254","keywords":null,"link":"/360/202014__felhatalmazas__rendeleti_kormanyzas__hatso_szandek__akinek_ahatalma_sok","timestamp":"2020. április. 02. 11:00","title":"A járvány hozta el Orbán Viktornak azt, amire mindig is vágyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf91a3c-9d2a-4703-bdbd-ac0f55e32b6b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kapás Boglárka és Kozma Dominik második tesztje pozitív lett, de sajtóértesülések más fertőzöttekről is szóltak. Este a szövetség közölte: az eddigi adatok szerint kilenc érintett van. \r

","shortLead":"Kapás Boglárka és Kozma Dominik második tesztje pozitív lett, de sajtóértesülések más fertőzöttekről is szóltak. Este...","id":"20200331_koronavirus_fertozes_uszo_uszas_kozma_dominik_kapas_boglarka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caf91a3c-9d2a-4703-bdbd-ac0f55e32b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9866d78-1419-4e45-a240-19f4112fe035","keywords":null,"link":"/sport/20200331_koronavirus_fertozes_uszo_uszas_kozma_dominik_kapas_boglarka","timestamp":"2020. március. 31. 17:58","title":"Kilenc koronavírusos tagja van a magyar úszóválogatottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef70490d-f11a-4551-b400-5478bbc5e530","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Páratlan nimbuszt rombolt le Charles Lindbergh azzal, hogy nyíltan csodálta a Harmadik Birodalmat, és a zsidók érdekének minősítette az USA beléptetését a második világháborúba. Az HBO tévésorozatot készített Philip Roth regényéből, amely Lindbergh elnökké választásával nácibarát Egyesült Államokat képzelt el.","shortLead":"Páratlan nimbuszt rombolt le Charles Lindbergh azzal, hogy nyíltan csodálta a Harmadik Birodalmat, és a zsidók...","id":"202013__charles_lindbergh__nemetimadat__megtagadott_szuperhos__elszallt_magatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef70490d-f11a-4551-b400-5478bbc5e530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0567762a-6a9b-4698-93db-f0b5873dd760","keywords":null,"link":"/360/202013__charles_lindbergh__nemetimadat__megtagadott_szuperhos__elszallt_magatol","timestamp":"2020. március. 31. 16:45","title":"Elszállt magától: belebukott a fehér felsőbbrendűség hirdetésébe a repülés úttörője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Shorts néven dobná piacra azt az applikációt, amellyel a felhasználók rövid videókat oszthatnának meg.","shortLead":"A YouTube Shorts néven dobná piacra azt az applikációt, amellyel a felhasználók rövid videókat oszthatnának meg.","id":"20200402_tiktok_youtube_shorts_alkalmazas_applikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6cfe44-c71c-4588-9e89-f4fb0a5f2709","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_tiktok_youtube_shorts_alkalmazas_applikacio","timestamp":"2020. április. 02. 15:03","title":"Lemásolta a TikTokot a YouTube, hamarosan jöhet az új alkalmazásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56b7aa3-1614-4182-9ae2-a59f51c64d69","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A múlt század elején kitört spanyolnátha-járvány adatait elemző kutatók szerint azokban a városokban, ahol már korán és általános izolációt rendeltek el, valamint megelőző intézkedéseket hoztak, a betegség halálozási aránya 30-50 százalékkal alacsonyabb volt a többi városhoz képest.","shortLead":"A múlt század elején kitört spanyolnátha-járvány adatait elemző kutatók szerint azokban a városokban, ahol már korán és...","id":"20200402_spanyolnatha_karanten_korai_es_altalanos_izolacio_halalozasi_arany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a56b7aa3-1614-4182-9ae2-a59f51c64d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765cfd70-8e34-4b14-9d62-060fed92c149","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_spanyolnatha_karanten_korai_es_altalanos_izolacio_halalozasi_arany","timestamp":"2020. április. 02. 09:33","title":"Miért érdemes most otthon maradni? A spanyolnátha idején bevált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97992e2a-25c9-4aee-b5bb-65915618e113","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tanároknak, szülőknek most kijár egy kis varázslat – véli az író.\r

\r

","shortLead":"A tanároknak, szülőknek most kijár egy kis varázslat – véli az író.\r

\r

","id":"20200402_J_K_Rowling_ingyen_elerhetove_tette_az_elso_Harry_Pottert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97992e2a-25c9-4aee-b5bb-65915618e113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c4b8e3-8b65-453b-8865-d8f5da7b8d11","keywords":null,"link":"/elet/20200402_J_K_Rowling_ingyen_elerhetove_tette_az_elso_Harry_Pottert","timestamp":"2020. április. 02. 08:42","title":"Ingyen elérhetővé tette az első Harry Pottert J. K. Rowling","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]