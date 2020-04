Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9ca6e22-a07a-4af5-8bdb-e7c11b8c688e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi nem hordott szájmaszkot, igaz, a rendőröket is karddal fenyegette.","shortLead":"A férfi nem hordott szájmaszkot, igaz, a rendőröket is karddal fenyegette.","id":"20200404_Fulopszigetek_megsertette_a_koronavirusszabalyokat__agyonlottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9ca6e22-a07a-4af5-8bdb-e7c11b8c688e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f06cd3-c5f6-4cd1-9324-f2933c0eec70","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Fulopszigetek_megsertette_a_koronavirusszabalyokat__agyonlottek","timestamp":"2020. április. 04. 17:08","title":"A Fülöp-szigeteken agyonlőttek egy embert, aki megsértette a koronavírus-szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érintésmentes küldeménykézbesítést vezet be a Magyar Posta.\r

\r

","shortLead":"Érintésmentes küldeménykézbesítést vezet be a Magyar Posta.\r

\r

","id":"20200404_Hetfotol_nem_kell_alairni_amit_a_postas_kihoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f687c2-d650-4264-b0d9-46d8d5d32546","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Hetfotol_nem_kell_alairni_amit_a_postas_kihoz","timestamp":"2020. április. 04. 12:49","title":"Hétfőtől nem kell aláírni, amit a postás kihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száraz idő, sok napsütés és akár 20 fok is várható vasárnapra, azonban arra kérjük, inkább maradjon otthon. ","shortLead":"Száraz idő, sok napsütés és akár 20 fok is várható vasárnapra, azonban arra kérjük, inkább maradjon otthon. ","id":"20200405_Bar_napsuteses_ido_lesz_azert_maradjon_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d2c44a-d9e3-4cab-9826-02b8ccb16e23","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Bar_napsuteses_ido_lesz_azert_maradjon_otthon","timestamp":"2020. április. 05. 09:44","title":"Bár napsütéses idő lesz, azért maradjon otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1c120c-3a3a-4f1a-8744-d81f4c26bc0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan még most sem viselnek maszkot és a másfél méteres távolságot sem tartják be.\r

","shortLead":"Sokan még most sem viselnek maszkot és a másfél méteres távolságot sem tartják be.\r

","id":"20200406_Tele_voltak_az_uzletek_a_hetvegen_a_kijarasi_korlatozas_ellenere_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c120c-3a3a-4f1a-8744-d81f4c26bc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce43376c-e677-4e27-8c23-1a54a918f7e1","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Tele_voltak_az_uzletek_a_hetvegen_a_kijarasi_korlatozas_ellenere_","timestamp":"2020. április. 06. 08:14","title":"Tömegek voltak az üzletekben a hétvégén a kijárási korlátozás ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5711322-bf8f-4a46-9169-5af985ee0868","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pénteki 630 halottal 3565-re ugrott a koronavírus-járvány halálos áldozatainak a száma New York államban.","shortLead":"A pénteki 630 halottal 3565-re ugrott a koronavírus-járvány halálos áldozatainak a száma New York államban.","id":"20200404_Egy_nap_alatt_630an_haltak_meg_New_York_allamban_a_koronavirusjarvanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5711322-bf8f-4a46-9169-5af985ee0868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9ca4ee-cdb8-4889-8ea2-14c80b5c7f8c","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Egy_nap_alatt_630an_haltak_meg_New_York_allamban_a_koronavirusjarvanyban","timestamp":"2020. április. 04. 18:43","title":"Egy nap alatt 630-an haltak meg New York államban a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kulcs a jövőre induló új költségvetés lehet.","shortLead":"A kulcs a jövőre induló új költségvetés lehet.","id":"20200405_Europai_Marshalltervet_hirdetett_a_valsag_ellen_Ursula_von_der_Leyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812e79c7-7c19-4957-97d3-ecbd5c936c52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Europai_Marshalltervet_hirdetett_a_valsag_ellen_Ursula_von_der_Leyen","timestamp":"2020. április. 05. 15:50","title":"Európai Marshall-tervet hirdetett a válság ellen Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiak egy Németországnak szánt szájmaszk-szállítmányt fordítottak vissza Bangkokban.","shortLead":"Az amerikaiak egy Németországnak szánt szájmaszk-szállítmányt fordítottak vissza Bangkokban.","id":"20200404_Kalozkodassal_vadoljak_a_szajmaszkokat_lenyulo_USAt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10057c7a-63e0-43f4-842a-b9e147958f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Kalozkodassal_vadoljak_a_szajmaszkokat_lenyulo_USAt","timestamp":"2020. április. 04. 14:48","title":"Kalózkodással vádolják a szájmaszkokat lenyúló USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kötelező maszkviselés Siófokon, kórházban Boris Johnson, történelmi beszédet mondott a brit királynő. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kötelező maszkviselés Siófokon, kórházban Boris Johnson, történelmi beszédet mondott a brit királynő. Ez a hvg360...","id":"20200406_Radar360_38ra_nott_az_aldozatok_szama_ujabb_elvonas_az_onkormanyzatoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50d4048-8606-4fb3-b045-08bbe14d77ac","keywords":null,"link":"/360/20200406_Radar360_38ra_nott_az_aldozatok_szama_ujabb_elvonas_az_onkormanyzatoktol","timestamp":"2020. április. 06. 08:00","title":"Radar360: 38-ra nőtt az áldozatok száma, újabb elvonás az önkormányzatoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]