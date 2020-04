Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82cc4f2e-b0fd-4b34-9d7e-b3cfbe37099a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy szocialista képviselő előadta a javaslatot, utána egy ellenzéki támogató hozzászólás hangzott el, és semmi más. A kormánypártiak nem szóltak egy szót sem, csak leszavazták a javaslat tárgyalását.","shortLead":"Egy szocialista képviselő előadta a javaslatot, utána egy ellenzéki támogató hozzászólás hangzott el, és semmi más...","id":"20200408_Ellenzeki_javaslat_Kit_erdekel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82cc4f2e-b0fd-4b34-9d7e-b3cfbe37099a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e5f234-eb68-415a-8244-0c4b5d1610dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Ellenzeki_javaslat_Kit_erdekel","timestamp":"2020. április. 08. 19:54","title":"Se indoklás, se vita: plakáttörvény-ügyben így dobták a kukába a kormány mulasztását pótló ellenzéki javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbfb5e0-4220-496d-a8a1-00ef353b4d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett jogász 71 éves volt.\r

","shortLead":"A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett jogász 71 éves volt.\r

","id":"20200408_Elhunyt_Szudi_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbbfb5e0-4220-496d-a8a1-00ef353b4d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8f4317-1205-4aad-a08c-84255b033c37","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Elhunyt_Szudi_Janos","timestamp":"2020. április. 08. 21:15","title":"Elhunyt Szüdi János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72854c9-1f8b-4c97-83fc-d8fe1c8c0391","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200409_Muller_Cecilia_Wass_Albert_Marai_Sandor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72854c9-1f8b-4c97-83fc-d8fe1c8c0391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e66d15-43bd-4823-9c2e-f50c5589ba34","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_Muller_Cecilia_Wass_Albert_Marai_Sandor","timestamp":"2020. április. 09. 15:05","title":"Müller Cecília Wass Alberttől idézett, de a sor valójában Máraié","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem érkezik segítség és nincs együttműködés a tudomány megsegítésére még a koronavírus-járvány alatt sem – ezzel indokolta a lemondását az EU tudománnyal foglalkozó testületének elnöke.","shortLead":"Nem érkezik segítség és nincs együttműködés a tudomány megsegítésére még a koronavírus-járvány alatt sem – ezzel...","id":"20200408_europai_unio_tudomany_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae1e7ea-cf5c-4043-a5cf-e2f850820817","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_europai_unio_tudomany_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 10:51","title":"Lemondott az EU első számú tudósa, annyira nem együttműködőek a tagállamok a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vér ellenanyag-szintjét mérő új módszer a megkérdezett mikrobiológusok és virológusok szerint sem megbízható a fertőzés kimutatására, egy hete – mindenfajta hírverés nélkül – mégis ezzel kezdte szűrni a fertőzésgyanús betegeket az OMSZ. Az új gyorsteszt nem kis veszélye, hogy sok esetben tévesen ad negatív eredményt, a fertőzöttek így egészségesnek gondolhatják magukat, és tovább fertőzhetnek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ egyelőre nem árulja el, hogy miért szakítottak az orr- és garatváladékból történt eddigi, megbízhatónak tartott mintavétellel. ","shortLead":"A vér ellenanyag-szintjét mérő új módszer a megkérdezett mikrobiológusok és virológusok szerint sem megbízható...","id":"20200408_gyorsteszt_koronavirus_teszt_omsz_pcr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444e5f74-db05-448f-a8ee-49668b025ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_gyorsteszt_koronavirus_teszt_omsz_pcr","timestamp":"2020. április. 08. 06:30","title":"A Mentőszolgálat is átállt a gyorstesztre, pedig szakemberek szerint megbízhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járványgörbe ugyanakkor kezd lefelé ívelni az országban.","shortLead":"A járványgörbe ugyanakkor kezd lefelé ívelni az országban.","id":"20200407_Meghaladta_a_17_ezret_a_halottak_szama_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc064758-8031-48a5-ac5f-b9dfc704ceea","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_Meghaladta_a_17_ezret_a_halottak_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. április. 07. 19:18","title":"Meghaladta a 17 ezret a halottak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmasat nőtt az élelmiszerek ára a járvány miatti felvásárlási lázban. Az infláció mégis alacsonyabb lett az előző néhány hónapban mértnél, annyival esett a benzin ára.","shortLead":"Hatalmasat nőtt az élelmiszerek ára a járvány miatti felvásárlási lázban. Az infláció mégis alacsonyabb lett az előző...","id":"20200408_inflacio_elelmiszer_benzin_ksh_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f12714-f418-4ad9-bc6c-889704c36fa6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_inflacio_elelmiszer_benzin_ksh_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 09:58","title":"Óriásit drágultak az élelmiszerek, épp 4 százalék alatti az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Észak-Macedóniába, Szlovéniába, Horvátországba és Szerbiába is jut a Magyarországra érkezett védőfelszerelésekből.","shortLead":"Észak-Macedóniába, Szlovéniába, Horvátországba és Szerbiába is jut a Magyarországra érkezett védőfelszerelésekből.","id":"20200407_Szijjarto_szerint_a_migracio_miatt_adomanyoz_a_kormany_tobb_ezer_maszkot_es_vedoruhat_a_kornyezo_orszagoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09fc15d2-d973-4800-af93-dded5406285c","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Szijjarto_szerint_a_migracio_miatt_adomanyoz_a_kormany_tobb_ezer_maszkot_es_vedoruhat_a_kornyezo_orszagoknak","timestamp":"2020. április. 07. 20:15","title":"Szijjártó: A migráció miatt adományoz a kormány több ezer maszkot és védőruhát a környező országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]