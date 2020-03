Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak ha ugyanabban a háztartásban élnek.","shortLead":"Csak ha ugyanabban a háztartásban élnek.","id":"20200322_Merkel_Nem_tartozkodhat_kettonel_tobb_ember_egyutt_kozteruleten","timestamp":"2020. március. 22. 18:48","title":"Merkel: Nem tartózkodhat kettőnél több ember együtt közterületen"},{"available":true,"c_guid":"2814bebe-cf97-4869-9557-4039f2d60c80","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Digitális jólét, digitális oktatási stratégia, digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos – volt itt papíron minden az utóbbi években, sőt, akadt 15 milliárd uniós pénz is. Ennek ellenére magára hagyta a kormány a pedagógusokat abban, hogy végrehajtsák a múlt péntek estére megvilágosodott Orbán Viktor által bejelentett tantermen kívüli tanítási rendet. Szerencsére. Vélemény.","shortLead":"Digitális jólét, digitális oktatási stratégia, digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos – volt itt papíron...","id":"20200323_Balla_Istvan_A_digitalis_kiraly_is_meztelen__a_tanarok_leiskolaztak_a_kormanyt","timestamp":"2020. március. 23. 08:30","title":"Balla István: A digitális király is meztelen – a tanárok leiskolázták a kormányt"},{"available":true,"c_guid":"048ad169-3d80-43e6-a68a-3e87435ef60a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem vasárnap közzétette a friss járványügyi adatokat.","shortLead":"Az olasz polgári védelem vasárnap közzétette a friss járványügyi adatokat.","id":"20200322_Olaszorszag_Sok_a_halott_es_a_fertozott_de_kicsivel_jobb_a_helyzet","timestamp":"2020. március. 22. 18:22","title":"Olaszország: 651 vírusos beteg halt meg egy nap alatt "},{"available":true,"c_guid":"e9b189cb-3480-4735-acc6-48cfc792419f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A molekuláris diagnosztikai eszközök fejlesztésével foglalkozó Cepheid szerint a teszttel 45 perc alatt mutatható ki a fertőzés.

A gyorsteszt már meg is kapta az amerikai élelmiszer- és gyógyszeripari felügyelet engedélyét.","shortLead":"A molekuláris diagnosztikai eszközök fejlesztésével foglalkozó Cepheid szerint a teszttel 45 perc alatt mutatható ki...","id":"20200322_Koronavirus_Amerikaban_is_fejlesztettek_egy_gyorstesztet","timestamp":"2020. március. 22. 08:53","title":"Koronavírus: Amerikában is fejlesztettek egy gyorstesztet"},{"available":true,"c_guid":"b72e33a2-fcfa-4529-84d7-084afad9aa50","c_author":"Horeczky Krisztina","category":"360","description":"Amíg ki nem vonják az írógépét a forgalomból, nem hagy fel a filozofikus eszmefuttatásokkal átitatott, rejtelmes történetmeséléssel Javier Marías. A kortárs spanyol irodalom virtuózának műveit világszerte 50 országban olvassák, eddigi 15 regényéből 6 - legutóbb a Berta Isla - már magyarul is megjelent.","shortLead":"Amíg ki nem vonják az írógépét a forgalomból, nem hagy fel a filozofikus eszmefuttatásokkal átitatott, rejtelmes...","id":"202012__javier_marias__megannyi_aldozat__rokon_muvek__analog_ur","timestamp":"2020. március. 21. 14:30","title":"Ragaszkodik villanyírógépéhez az irodalmi Nobel-díj spanyol várományosa"},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapanyagok már itt vannak.","shortLead":"Az alapanyagok már itt vannak.","id":"20200321_A_Wizz_Air_hozhat_Kinabol_Magyarorszagra_maszkokat_kezfertotlenitoket","timestamp":"2020. március. 21. 15:55","title":"A Wizz Air hozhat Kínából Magyarországra maszkokat, kézfertőtlenítőket"},{"available":true,"c_guid":"f2ab5651-4cf4-487b-8410-45c70c860fa5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rosszul kezeli Donald Trump amerikai elnök az USA-t is egyre súlyosabban érintő koronavírus-járványt, s ezért rendszeres „árnyék-tájékoztatókat" tart Joe Biden. A politikus, akinek a legjobb esélye van arra, hogy a Demokrata Párt jelöltjeként induljon az elnökválasztáson, azt is közölte, hogy Trump rendszeresen tesz félrevezető nyilatkozatokat.","shortLead":"Rosszul kezeli Donald Trump amerikai elnök az USA-t is egyre súlyosabban érintő koronavírus-járványt, s ezért...","id":"20200322_Arnyek_koronavirustajekoztatokba_kezd_Biden_mert_Trump_alkalmatlan_a_vezetesre","timestamp":"2020. március. 22. 15:11","title":"Árnyék koronavírus-tájékoztatókba kezd Biden, mert Trump alkalmatlan a vezetésre"},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legnépszerűbb csevegő-szolgáltatását rengetegen használják Ezért is döntött úgy a WHO, hogy érdemes volna kihasználni ezt a közkedveltséget a megbízható információk közlésére.","shortLead":"A világ legnépszerűbb csevegő-szolgáltatását rengetegen használják Ezért is döntött úgy a WHO, hogy érdemes volna...","id":"20200322_whatsapp_koronavirus_chatbot","timestamp":"2020. március. 22. 11:05","title":"Önnél is elérhető: koronavírusról informáló chatbot költözött a WhatsAppba"}