[{"available":true,"c_guid":"b752f023-9e5f-44db-8172-25cbaf9ed721","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legénység újabb 103 tagjának fertőzöttségét mutatták ki a koronavírustesztek a Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó fedélzetén, s ezzel 550-re emelkedett a hajón talált pozitív esetek száma - közölte az amerikai haditengerészet a weboldalán szombaton.","shortLead":"A legénység újabb 103 tagjának fertőzöttségét mutatták ki a koronavírustesztek a Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó...","id":"20200412_koronavirus_hadihajo_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b752f023-9e5f-44db-8172-25cbaf9ed721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7ccbc6-d94f-44b5-9393-ee85c4752822","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_koronavirus_hadihajo_usa","timestamp":"2020. április. 12. 08:36","title":"Már 550 koronavírusos beteg van a botrány övezte amerikai hadihajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0257889d-4c74-4ad9-96cd-853f80504be7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200412_koronavirus_terkep_verplazmakezeles_sony_dualsense_hack_the_crisis_telekom_5g","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0257889d-4c74-4ad9-96cd-853f80504be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f59ee0-2388-4971-80f3-6c7071629e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_koronavirus_terkep_verplazmakezeles_sony_dualsense_hack_the_crisis_telekom_5g","timestamp":"2020. április. 12. 12:03","title":"Ez történt: elkészült Magyarország valószerűbb koronavírus-térképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d929de51-835b-4688-bb9c-4ac25be73108","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Ez a húsvét más, mint a tavalyi, vagy a tavalyelőtti, vagy akár az azelőtti. Ez a húsvét a koronavírus-járvány közepén érkezik. Most talán érdemes megállnunk, és számot vetnünk néhány dologgal az eddigi életmódunkkal kapcsolatban. A bakonybéli bencés Szent Mauríciusz Monostor perjelét, azaz vezetőjét, Baán Izsákot kérdeztük arról, hogy szerinte miként jöhetünk ki jól a mostani válságból. ","shortLead":"Ez a húsvét más, mint a tavalyi, vagy a tavalyelőtti, vagy akár az azelőtti. Ez a húsvét a koronavírus-járvány közepén...","id":"20200413_A_modern_ember_alapveto_problemaja_hogy_unatkozik_es_menekul_onmagatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d929de51-835b-4688-bb9c-4ac25be73108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9010c249-eacb-455d-9237-15c58f7e0728","keywords":null,"link":"/elet/20200413_A_modern_ember_alapveto_problemaja_hogy_unatkozik_es_menekul_onmagatol","timestamp":"2020. április. 13. 07:00","title":"\"A modern ember alapvető problémája, hogy unatkozik, és menekül önmagától\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a kritikus sajtó eddig is a kormány által torzított piacon próbált túlélni, most a nyakába kapta Orbánéktól a felhatalmazási törvényt, és a járvány gazdasági hatásai is tönkretehetik. Nem lehet véletlen az sem, hogy pont a veszélyhelyzet alatt vásárolta be magát egy fideszes médiaember az index.hu egyik háttércégébe. ","shortLead":"Miközben a kritikus sajtó eddig is a kormány által torzított piacon próbált túlélni, most a nyakába kapta Orbánéktól...","id":"202015__media__fuggetlen_sajto__alet_atet__megis_meghalnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbea6f9-e97b-4e27-b319-adc59768fd3c","keywords":null,"link":"/360/202015__media__fuggetlen_sajto__alet_atet__megis_meghalnak","timestamp":"2020. április. 12. 14:30","title":"A sajtópiacon is válság van, és ott lebeg fölötte a kormány pallosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is viszonylag lassan terjed a koronavírus-járvány Németországban az igazolt fertőzések számának alakulása szerint, és a hivatalos vasárnapi adatok azt mutatják, hogy a fertőzésen átesett emberek köre már meghaladja a vírust még hordozó emberekét.","shortLead":"Továbbra is viszonylag lassan terjed a koronavírus-járvány Németországban az igazolt fertőzések számának alakulása...","id":"20200412_Nemetorszagban_mar_tobb_gyogyultat_tartanak_nyilvan_mint_fertozottet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05867e69-a9bc-4749-921b-92e3a99f7a30","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Nemetorszagban_mar_tobb_gyogyultat_tartanak_nyilvan_mint_fertozottet","timestamp":"2020. április. 12. 12:05","title":"Németországban már több gyógyultat tartanak nyilván, mint fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ok: Cserháti Péter állítólag nem teljesítette az operatív törzs utasításait.","shortLead":"Az ok: Cserháti Péter állítólag nem teljesítette az operatív törzs utasításait.","id":"20200412_Levaltottak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e306fa-49d6-4c3b-9337-3d9305610098","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Levaltottak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgatojat","timestamp":"2020. április. 12. 19:57","title":"Leváltották az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e625535-e775-4265-9a42-3a2948885d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnagyobb technológiai óriása a legkülönfélébb módokon segíti a felhasználókat a koronavírus-járvány idején, és nem csupán házhozszállítással. ","shortLead":"A világ egyik legnagyobb technológiai óriása a legkülönfélébb módokon segíti a felhasználókat a koronavírus-járvány...","id":"20200413_amazon_echo_alexa_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e625535-e775-4265-9a42-3a2948885d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61eafce1-8117-483e-aa9e-7d681605097b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_amazon_echo_alexa_koronavirus","timestamp":"2020. április. 13. 16:03","title":"Az Amazon Alexája is beszállt a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f54085-e79c-4c12-be28-79d3ea536d59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szabály az volt, hogy anélkül nem lehet felszállni. Az eset után már lehet. ","shortLead":"A szabály az volt, hogy anélkül nem lehet felszállni. Az eset után már lehet. ","id":"20200412_Szo_szerint_lerangattak_a_buszrol_a_rendorok_a_maszkot_nem_viselo_ferfit_Philadelphiaban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01f54085-e79c-4c12-be28-79d3ea536d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596d3c8c-7fe3-44d6-bc2c-7763702288c5","keywords":null,"link":"/elet/20200412_Szo_szerint_lerangattak_a_buszrol_a_rendorok_a_maszkot_nem_viselo_ferfit_Philadelphiaban__video","timestamp":"2020. április. 12. 10:37","title":"Szó szerint lerángatták a buszról a rendőrök a maszkot nem viselő férfit Philadelphiában - video","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]