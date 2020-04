Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef6cbf3b-e8e2-41bd-974b-875c585562b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók nagy részénél aktiválta a megújult, sötét móddal is rendelkező hírfolyamot a Facebook. Már csak ez utóbbi funkcióért is érdemes kipróbálni.","shortLead":"A felhasználók nagy részénél aktiválta a megújult, sötét móddal is rendelkező hírfolyamot a Facebook. Már csak...","id":"20200416_facebook_sotet_mod_uj_hirfolyam_dizajn_kullem_bekapcsolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef6cbf3b-e8e2-41bd-974b-875c585562b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b02f85f-a653-48f8-a04d-a0a3221c1cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_facebook_sotet_mod_uj_hirfolyam_dizajn_kullem_bekapcsolasa","timestamp":"2020. április. 16. 08:03","title":"Lépjen fel a Facebookra, önhöz is megérkezhetett az új hírfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Aktív aszteroida, egy anyacsillaga által széttört nagyobb égitest maradványa lehet az Oumuamua, a Naprendszer első \"csillagközi bevándorlója\".","shortLead":"Aktív aszteroida, egy anyacsillaga által széttört nagyobb égitest maradványa lehet az Oumuamua, a Naprendszer első...","id":"20200416_oumuamua_aktiv_aszteroida_vizjeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd0f986-efae-460d-affb-070bf6faac4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_oumuamua_aktiv_aszteroida_vizjeg","timestamp":"2020. április. 16. 12:03","title":"Aktív aszteroida lehet a titokzatos Oumuamua","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4300ec-5a2d-419b-a3fa-59f62a5972e7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nagyon sok kérdést és aggályt vet fel a májusi érettségi tanárok és igazgatók szerint. Beszéltünk olyannal, aki ebben a helyzetben szélesre tárná az egyetemek kapuját a felvételizők előtt, akik megajánlott jeggyel kerülhetnének be idén. A kormány viszont nem tágít: májusban indul az érettségi.","shortLead":"Nagyon sok kérdést és aggályt vet fel a májusi érettségi tanárok és igazgatók szerint. Beszéltünk olyannal, aki ebben...","id":"20200416_Erettsegi_kormany_szakszervezet_tanar_igazgato_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a4300ec-5a2d-419b-a3fa-59f62a5972e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374cd3cb-6371-4931-95f4-e0483e7c22f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Erettsegi_kormany_szakszervezet_tanar_igazgato_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 18:20","title":"Kockázatos májusban tartani az érettségit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd59fbc-e00a-4333-90bb-e6eb01fd467e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szabó Melinda már korábban is dolgozott az egészségügyben.","shortLead":"Szabó Melinda már korábban is dolgozott az egészségügyben.","id":"20200417_Vilagbajnok_magyar_kezis_segit_apolokent_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bd59fbc-e00a-4333-90bb-e6eb01fd467e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7220292b-9e36-47b7-9cd4-fc88addf1a38","keywords":null,"link":"/elet/20200417_Vilagbajnok_magyar_kezis_segit_apolokent_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 17. 12:31","title":"Világbajnok magyar kézilabdázó harcol a koronavírus ellen ápolóként Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férj így hamarosan akár dolgozni is mehet. ","shortLead":"A férj így hamarosan akár dolgozni is mehet. ","id":"20200416_koronavirusos_gyerek_nem_tesztelik_a_csaladot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccebba0a-1367-48e8-90c2-0fb4e413298f","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_koronavirusos_gyerek_nem_tesztelik_a_csaladot","timestamp":"2020. április. 16. 17:10","title":"Koronavírusos egy nyugat-dunántúli házaspár fél éves gyereke, a szülőket mégsem tesztelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf75698-5d17-406f-8e1a-8f160a0c97c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota prémiummárkájának első külsőleg tölthető hibridje nem meglepő módon egy divatterepjáró lesz.","shortLead":"A Toyota prémiummárkájának első külsőleg tölthető hibridje nem meglepő módon egy divatterepjáró lesz.","id":"20200416_a_lexus_beadja_a_derekat_jon_a_marka_elso_plugin_hibridje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cf75698-5d17-406f-8e1a-8f160a0c97c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa15a9e-77c9-4c8a-9361-c7382e0c7bd1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_a_lexus_beadja_a_derekat_jon_a_marka_elso_plugin_hibridje","timestamp":"2020. április. 16. 11:21","title":"A Lexus beadja a derekát, jön a márka első plugin hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már majdnem ezer fertőzött van hivatalosan Szlovákiában. Az elmúlt 24 órában 114 újabb esetet mutattak ki.","shortLead":"Már majdnem ezer fertőzött van hivatalosan Szlovákiában. Az elmúlt 24 órában 114 újabb esetet mutattak ki.","id":"20200416_szlovakia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e84d42-1a63-45ba-b5ae-4d7eecbdd483","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_szlovakia_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 16:49","title":"Szlovákiában megugrott a járványban elhunytak és a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00157378-0351-4892-8ca3-269e47634d4d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Településenként változó, hogy mikor vásárolhat a koronavírus által leginkább veszélyeztetett korosztály.","shortLead":"Településenként változó, hogy mikor vásárolhat a koronavírus által leginkább veszélyeztetett korosztály.","id":"20200415_Idokorlatot_vezettek_be_a_65_even_felulieknek_tobb_magyar_piacon_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00157378-0351-4892-8ca3-269e47634d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3e8889-12b5-4759-b399-32f0e2953ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Idokorlatot_vezettek_be_a_65_even_felulieknek_tobb_magyar_piacon_is","timestamp":"2020. április. 15. 19:38","title":"Időkorlátot vezettek be a 65 éven felülieknek több magyar piacon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]