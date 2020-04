Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik az adok-kapok a kormány és az ellenzéki vezetésű főváros között. ","shortLead":"Folytatódik az adok-kapok a kormány és az ellenzéki vezetésű főváros között. ","id":"20200419_Fopolgarmesteri_Hivatal_A_Pesti_uti_idosotthonnak_volt_orvosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a28893-0c3f-4b69-a943-3170528e4e27","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Fopolgarmesteri_Hivatal_A_Pesti_uti_idosotthonnak_volt_orvosa","timestamp":"2020. április. 19. 14:56","title":"Főpolgármesteri Hivatal: A Pesti úti idősotthonnak volt orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f135e8fe-d4ad-4083-b8ac-9e767a90ba66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vajdahunyadon utcai összecsapásra is sor került a rendfenntartók és a korlátozásokat megszegők között. Egyes romániai közösségekben nehezen viselték az ortodox húsvéti ünnepekre is érvényes kijárási korlátozásokat.","shortLead":"Vajdahunyadon utcai összecsapásra is sor került a rendfenntartók és a korlátozásokat megszegők között. Egyes romániai...","id":"20200419_Nehezen_viseltek_a_husveti_bezartsagot_egyes_romaniai_kozossegekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f135e8fe-d4ad-4083-b8ac-9e767a90ba66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1adcc85-c9e8-40ea-8107-56442212877b","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Nehezen_viseltek_a_husveti_bezartsagot_egyes_romaniai_kozossegekben","timestamp":"2020. április. 19. 16:31","title":"Nehezen viselték a húsvéti bezártságot egyes romániai közösségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elindult a leépítési hullám a tőkeerős cégeknél is, mert a szűkmarkú és túlbonyolított Kurzarbeit még az ő igényeiknek sem felel meg, nemhogy a kisvállalkozásokénak.","shortLead":"Elindult a leépítési hullám a tőkeerős cégeknél is, mert a szűkmarkú és túlbonyolított Kurzarbeit még az ő igényeiknek...","id":"20200419_A_multiknak_sem_tetszik_a_kormany_bertamogatasa_mar_hetfon_felulvizsgalhatjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61848308-c2bd-47f2-a9c9-d69ce51c130c","keywords":null,"link":"/kkv/20200419_A_multiknak_sem_tetszik_a_kormany_bertamogatasa_mar_hetfon_felulvizsgalhatjak","timestamp":"2020. április. 19. 09:31","title":"A multiknak sem tetszik a kormány bértámogatása, már hétfőn felülvizsgálhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985b1ef1-ea34-43a5-9b10-932ad76093bb","c_author":"Huth Júliusz ","category":"hvgmuerto","description":"Ebben a szövegben nemzetközi példák segítségével megpróbálom röviden felvázolni az autonóm művészet és a művészeti mező kialakulásának történetét, illetve árnyalni ezeknek a piachoz és a különböző hatalmi mezőkhöz fűződő ambivalens viszonyát. A szöveg második részében a magyarországi művészeti rendszer néhány főbb jellemzőjének ismertetése után javaslatot szeretnék tenni egy szolidaritáselvű kortárs művészeti szervezet létrehozatalára, ami ugyan távolról sem jelentene megoldást a művészeti rendszerbe kódolt összes problémára, de talán fontos lépés lehet a nagyobb mértékű szolidaritás irányába.



","shortLead":"Ebben a szövegben nemzetközi példák segítségével megpróbálom röviden felvázolni az autonóm művészet és a művészeti mező...","id":"20200420_Pozicioharc_helyett_szolidaritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=985b1ef1-ea34-43a5-9b10-932ad76093bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48b2293-ccea-44f7-85a7-d3dbd56ca3dd","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200420_Pozicioharc_helyett_szolidaritas","timestamp":"2020. április. 20. 10:39","title":"Kortárs Művészeti Alap – Pozícióharc helyett szolidaritás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A 29 éves férfi tavaly ősszel kezdett kábítószert árulni. Néhány napja fogták el, hétfőn pedig letartóztatták.","shortLead":"A 29 éves férfi tavaly ősszel kezdett kábítószert árulni. Néhány napja fogták el, hétfőn pedig letartóztatták.","id":"20200420_pecs_diler_kijarasi_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8462c5d-2417-4a72-9ff7-b10d0631c2ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_pecs_diler_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 20. 10:26","title":"Hiába a kijárási korlátozás, rendszeresen elment Pécsre drogot árulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523e6ae-589d-4f11-b97f-103bd0f60ee8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézményen belül három osztályt is átalakítanak a koronavírusos beteg fogadására.\r

","shortLead":"Az intézményen belül három osztályt is átalakítanak a koronavírusos beteg fogadására.\r

","id":"20200419_Eloszuresre_szolgalo_satrakat_allitottak_a_farkasgyepui_tudogyogyintezetnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9523e6ae-589d-4f11-b97f-103bd0f60ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11944411-39da-4c70-8dec-bd6d4ab6e987","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Eloszuresre_szolgalo_satrakat_allitottak_a_farkasgyepui_tudogyogyintezetnel","timestamp":"2020. április. 19. 12:51","title":"Előszűrésre szolgáló sátrakat állítottak a farkasgyepűi tüdőgyógyintézetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f84e4b3-d41c-4a6e-97da-23fc3540bd57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A GKI elemzése szerint itthon szinte minden cég érzi a koronavírus-járvány következményeit. Karácsony Gergely budapesti főpolgármester a hvg360-nak adott interjújában azt mondta, nyakunkon a gazdasági összeomlás. Hétfőre 1984-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, és 199-re az elhunytaké. Kövesse ma is a hvg.hu percről percre tudósítását a járványhelyzetről!","shortLead":"A GKI elemzése szerint itthon szinte minden cég érzi a koronavírus-járvány következményeit. Karácsony Gergely budapesti...","id":"20200420_koronavirus_jarvany_gki_munkanelkuliseg_magyarorszag_percrol_percre_aprilis_20","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f84e4b3-d41c-4a6e-97da-23fc3540bd57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3748d6c4-090a-495c-9ab1-412bf7c43958","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_koronavirus_jarvany_gki_munkanelkuliseg_magyarorszag_percrol_percre_aprilis_20","timestamp":"2020. április. 20. 07:31","title":"60-an vannak lélegeztetőgépen Magyarországon, elhunyt 10 újabb beteg – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegek közül öt főt kell kórházban kezelni. ","shortLead":"A betegek közül öt főt kell kórházban kezelni. ","id":"20200420_28_koronavirus_fertozott_zugloi_Olajag_Otthonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0557c1a2-6a6a-4677-88c0-885926b2fd23","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_28_koronavirus_fertozott_zugloi_Olajag_Otthonok","timestamp":"2020. április. 20. 12:36","title":"28 koronavírusos lakója van a zuglói Olajág Otthonoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]