[{"available":true,"c_guid":"40845cd5-a776-41b1-bcc1-577cfe2e537e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 60 ezer vasalható, mosható arcvédőt osztanak ki a fővárosban közlekedőknek.","shortLead":"Összesen 60 ezer vasalható, mosható arcvédőt osztanak ki a fővárosban közlekedőknek.","id":"20200422_bkk_arcmaszk_tomegkozlekedes_fopolgarmesteri_hivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40845cd5-a776-41b1-bcc1-577cfe2e537e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1767336-7c35-42e5-b69c-61906217ad29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_bkk_arcmaszk_tomegkozlekedes_fopolgarmesteri_hivatal","timestamp":"2020. április. 22. 11:09","title":"Maszkokat osztanak a BKK-utasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sokszoros Super Bowl-győztes edzeni próbált, de a karantén szabályai rá is vonatkoznak. ","shortLead":"A sokszoros Super Bowl-győztes edzeni próbált, de a karantén szabályai rá is vonatkoznak. ","id":"20200421_Tom_Bradyt_kizavartak_egy_parkbol_a_jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fd71a9-2be9-4f9b-a367-f71dc584bd35","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Tom_Bradyt_kizavartak_egy_parkbol_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 21. 09:16","title":"Tom Bradyt kizavarták egy parkból a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9b222a-88be-4fab-a7ab-82161136eda9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szlovén szakemberek szerint a enyhült a járvány terjedésének az üteme. Az elmúlt 24 órában ketten hunytak el a Covid-19 betegség következtében.","shortLead":"A szlovén szakemberek szerint a enyhült a járvány terjedésének az üteme. Az elmúlt 24 órában ketten hunytak el...","id":"20200422_Szlovenia_majus_elseje_utan_oldhat_fel_korlatozasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d9b222a-88be-4fab-a7ab-82161136eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ba9ebb-3fb1-4bb5-b38b-66d47fefcf0d","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Szlovenia_majus_elseje_utan_oldhat_fel_korlatozasokat","timestamp":"2020. április. 22. 18:37","title":"Szlovénia május elseje után oldhat fel korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1fab18-fe85-413b-a3b0-93b01a1d7c84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most szabadultak a 20 napos karanténból, de nem tudnak hazajutni.","shortLead":"Most szabadultak a 20 napos karanténból, de nem tudnak hazajutni.","id":"20200421_oceanjaro_koronavirus_magyar_tancosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de1fab18-fe85-413b-a3b0-93b01a1d7c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224057eb-36e8-422a-bfc3-5cf75435a69d","keywords":null,"link":"/elet/20200421_oceanjaro_koronavirus_magyar_tancosok","timestamp":"2020. április. 21. 14:52","title":"Karantén alá vett óceánjárón ragadt egy magyar táncos pár Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd48db4-3a1e-4451-a830-f64e6650dc0e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség tájékoztatása szerint mindketten tünetmentesek.","shortLead":"A szövetség tájékoztatása szerint mindketten tünetmentesek.","id":"20200422_Koronavirusos_lett_a_magyar_tornaszvalogatott_egyik_tagja_es_edzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbd48db4-3a1e-4451-a830-f64e6650dc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e424927-4f0e-43b9-a950-07595bd9dc0f","keywords":null,"link":"/sport/20200422_Koronavirusos_lett_a_magyar_tornaszvalogatott_egyik_tagja_es_edzoje","timestamp":"2020. április. 22. 14:20","title":"Koronavírusos lett a magyar tornászválogatott egyik tagja és edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ régi-új elnöke szerint az NB I.-es fizetések nem állnak arányban a teljesítménnyel.","shortLead":"Az MLSZ régi-új elnöke szerint az NB I.-es fizetések nem állnak arányban a teljesítménnyel.","id":"20200421_csanyi_sandor_mlsz_elnok_magyar_labdarugas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d696a4-c549-4930-9218-73f43b5fdc18","keywords":null,"link":"/sport/20200421_csanyi_sandor_mlsz_elnok_magyar_labdarugas","timestamp":"2020. április. 21. 16:15","title":"Csányi: Ha június 13-án nem indulhat el a bajnokság, már nem is fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány tetőzése jön vagy valami más? Karácsony Gergely intézkedik. A jegybanknak akciós ajánlata van. Nem kell negyedszer is választást tartani Izraelben. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A járvány tetőzése jön vagy valami más? Karácsony Gergely intézkedik. A jegybanknak akciós ajánlata van. Nem kell...","id":"20200421_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d163163-b5ef-4f18-8648-74fc16a1e9b3","keywords":null,"link":"/360/20200421_Radar360","timestamp":"2020. április. 21. 08:00","title":"Radar360: Isszák Orbán szavait, csak nem értik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig 2140-en vesztették életüket a járványban Törökországban.","shortLead":"Eddig 2140-en vesztették életüket a járványban Törökországban.","id":"20200420_torokorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd05d9d1-f4ed-43cb-83e1-81d9e72f6297","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_torokorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 22:00","title":"Törökországban meghaladta a 90 ezret a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]