Több mint 2700 ember halt meg a koronavírus okozta betegségben az amerikai idősotthonokban és a tartós gondozást igénylő betegeket ápoló intézményekben – írta vasárnap az AP amerikai hírügynökség.

A magyar egészségügy jól vizsgázott eddig a koronavírus-járvány alatt. Erről, a sajtó állapotáról, Orbán Viktorról és a járványgörbékről is szó esik a hvg.hu közéleti podcastjában.

Kötcsei nyaralójukban karanténozta el magát családjával a DK európai parlamenti képviselője. Míg férje "az ellátásért felelős", ő maga életében nem focizott és legózott még ennyit. A miniszterelnök a fideszes holdudvar etetésére szolgáló beruházásokra tartogatja a pénzt, pedig azt "az embereknek kéne adni, hogy túléljék" - véli Dobrev.

Franciaországban az elmúlt 24 órában 561-gyel 14 393-ra emelkedett a koronavírus-fertőzés áldozatainak száma, 315-en kórházban, 246-an idősotthonokban vesztették életüket, ami összességében újabb lassulást jelez az előző naphoz képest, de a járvány "továbbra is dinamikusan folytatódik" - közölte vasárnap este a francia egészségügyi tárca.

Világszerte egyre több a koronavírusos beteg, Magyarországon 1458 fertőzöttet tartanak nyilván.

Bár az Apollo–13 legénysége egy baleset miatt soha nem szállt le a Holdon, küldetésük így is rengeteg tapasztalattal bővítette a NASA mérnökeinek tudását. Egy most elérhetővé vált weboldalon még az űrhajó indulásának pillanata is visszanézhető.

A 2,2 billió dollárnyi hatalmas mentőcsomag harmada közvetlen, ingyenes pénzátutalás minden állampolgárnak és jogosult kisvállalkozónak. Alábbi írásában a Világbank volt vezető munkatársa segít megérteni a több szempontból is példátlan amerikai válsághelyzetet. Erről, a sajtó állapotáról, Orbán Viktorról és a járványgörbékről is szó esik a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"A magyar egészségügy jól vizsgázott eddig a koronavírus-járvány alatt. Erről, a sajtó állapotáról, Orbán Viktorról és...","id":"20200411_A_koronavirusrol_a_Fulkeben_Tortenik_valami_amirol_semmit_sem_tudunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab04027-4fb0-41ef-9758-991a80198ed5","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_A_koronavirusrol_a_Fulkeben_Tortenik_valami_amirol_semmit_sem_tudunk","timestamp":"2020. április. 11. 13:00","title":"A koronavírusról a Fülkében: Történik valami, amiről semmit sem tudunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fa3424-566a-4536-ae18-12813e781040","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kötcsei nyaralójukban karanténozta el magát családjával a DK európai parlamenti képviselője. Míg férje \"az ellátásért felelős\", ő maga életében nem focizott és legózott még ennyit. A miniszterelnök a fideszes holdudvar etetésére szolgáló beruházásokra tartogatja a pénzt, pedig azt \"az embereknek kéne adni, hogy túléljék\" - véli Dobrev.","shortLead":"Kötcsei nyaralójukban karanténozta el magát családjával a DK európai parlamenti képviselője. Míg férje \"az ellátásért...","id":"20200410_Dobrev_Klara_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1fa3424-566a-4536-ae18-12813e781040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6946f6-b35b-46a7-bf78-7d70939d0314","keywords":null,"link":"/360/20200410_Dobrev_Klara_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 11. 17:30","title":"Dobrev Klára a Home office-ban: \"Őrületes pénzszórás jelenleg lényegtelen beruházásokra\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban az elmúlt 24 órában 561-gyel 14 393-ra emelkedett a koronavírus-fertőzés áldozatainak száma, 315-en kórházban, 246-an idősotthonokban vesztették életüket, ami összességében újabb lassulást jelez az előző naphoz képest, de a járvány \"továbbra is dinamikusan folytatódik\" - közölte vasárnap este a francia egészségügyi tárca.","shortLead":"Franciaországban az elmúlt 24 órában 561-gyel 14 393-ra emelkedett a koronavírus-fertőzés áldozatainak száma, 315-en...","id":"20200412_Franciaorszagban_14_ezer_folott_a_halottak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e39c73a-9005-4278-8479-f80214350bce","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Franciaorszagban_14_ezer_folott_a_halottak_szama","timestamp":"2020. április. 12. 21:52","title":"Franciaországban 14 ezer fölött a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Világszerte egyre több a koronavírusos beteg, Magyarországon 1458 fertőzöttet tartanak nyilván.","shortLead":"Világszerte egyre több a koronavírusos beteg, Magyarországon 1458 fertőzöttet tartanak nyilván.","id":"20200413_Orban_Viktor_A_kolni_a_fiokban_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b5224a-472b-4e59-bafb-e4554a47da0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Orban_Viktor_A_kolni_a_fiokban_marad","timestamp":"2020. április. 13. 09:43","title":"Orbán Viktor: \"A kölni a fiókban marad\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha ezeket ikszelte be, gazdagabb lett néhány százmillócskával.","shortLead":"Ha ezeket ikszelte be, gazdagabb lett néhány százmillócskával.","id":"20200411_Mutatunk_ot_szamot__lehet_hogy_nagyon_orulni_fog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e17cf1-04c7-4c0d-ac10-5dff938c4a6e","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Mutatunk_ot_szamot__lehet_hogy_nagyon_orulni_fog","timestamp":"2020. április. 11. 20:04","title":"Mutatunk öt számot – lehet, hogy nagyon örülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5166024-6290-4833-be9b-9af571115d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apollo–13 legénysége egy baleset miatt soha nem szállt le a Holdon, küldetésük így is rengeteg tapasztalattal bővítette a NASA mérnökeinek tudását. Egy most elérhetővé vált weboldalon még az űrhajó indulásának pillanata is visszanézhető.","shortLead":"Bár az Apollo–13 legénysége egy baleset miatt soha nem szállt le a Holdon, küldetésük így is rengeteg tapasztalattal...","id":"20200411_apollo_13_nasa_kiloves_holdra_szallas_oxigentartaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5166024-6290-4833-be9b-9af571115d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59498bad-c2aa-42e7-a968-102ff6d37da0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200411_apollo_13_nasa_kiloves_holdra_szallas_oxigentartaly","timestamp":"2020. április. 11. 12:03","title":"Ezen a weboldalon újraélheti az Apollo–13 torokszorító pillanatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3848268-733c-4ce6-9c83-faac6fc4453a","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"A 2,2 billió dollárnyi hatalmas mentőcsomag harmada közvetlen, ingyenes pénzátutalás minden állampolgárnak és jogosult kisvállalkozónak. Alábbi írásában a Világbank volt vezető munkatársa segít megérteni a több szempontból is példátlan amerikai válsághelyzetet.","shortLead":"A 2,2 billió dollárnyi hatalmas mentőcsomag harmada közvetlen, ingyenes pénzátutalás minden állampolgárnak és jogosult...","id":"20200412_Dobozi_Istvan_Amerikanak_tobb_helikopterpenzre_lesz_szuksege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3848268-733c-4ce6-9c83-faac6fc4453a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8cf3df-450c-470b-969a-d1cf5706e5f6","keywords":null,"link":"/360/20200412_Dobozi_Istvan_Amerikanak_tobb_helikopterpenzre_lesz_szuksege","timestamp":"2020. április. 12. 14:45","title":"Dobozi István: Gigantikus mennyiségű \"helikopterpénzt\" dob le Amerika a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]