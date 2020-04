Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2416e7ae-af6e-461e-99a2-1fabb89cf51a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200422_Marabu_Feknyuz_Majus_3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2416e7ae-af6e-461e-99a2-1fabb89cf51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fe1c28-b26e-4357-aeca-d96946d2e117","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Marabu_Feknyuz_Majus_3","timestamp":"2020. április. 22. 06:00","title":"Marabu Féknyúz: Május 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napokban szétoszt a fővárosi önkormányzat 30 ezer maszkot a járókelők között.","shortLead":"A napokban szétoszt a fővárosi önkormányzat 30 ezer maszkot a járókelők között.","id":"20200420_Karacsony_erettsegi_koronavirus_BKK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117c878d-3d02-4d39-babe-a744d361f86b","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Karacsony_erettsegi_koronavirus_BKK","timestamp":"2020. április. 20. 18:53","title":"Karácsony: Az érettségi időszakában teljes gőzzel fog üzemelni a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de88db4e-7b19-424c-b832-53a0e630fd55","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A költségvetés szempontjából aprópénz, amit a kormány a kiskereskedelmi különadóból vár. Sok, amúgy is padlót fogott vállalkozásnak viszont hatalmas pluszteher. Az érv, miszerint a nagy nyereségű multikat sújtja, pedig egész egyszerűen nem igaz.","shortLead":"A költségvetés szempontjából aprópénz, amit a kormány a kiskereskedelmi különadóból vár. Sok, amúgy is padlót fogott...","id":"20200421_A_kormany_soretes_puskaval_kulonadoztatja_a_kiskereskedelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de88db4e-7b19-424c-b832-53a0e630fd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7530db9-edc4-4ad7-9790-5514c090f309","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_A_kormany_soretes_puskaval_kulonadoztatja_a_kiskereskedelmet","timestamp":"2020. április. 21. 13:42","title":"A kormány sörétes puskával különadóztatja a kiskereskedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b16837b-db6c-4258-a417-55203dd72fee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Föld napjának 50. évfordulóját egyedülálló műsorfolyammal ünnepli idén a National Geographic. Április 22-én világpremierrel kerül bemutatásra a Jane Goodall: A remény című dokumentumfilm is, amely a híres etológus különleges életét és munkásságát mutatja be exkluzív, ritkán látott képsorokon keresztül.","shortLead":"A Föld napjának 50. évfordulóját egyedülálló műsorfolyammal ünnepli idén a National Geographic. Április 22-én...","id":"20200421_national_geographic_fold_napja_musor_jane_goodall_a_remeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b16837b-db6c-4258-a417-55203dd72fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2ec73c-32c7-4490-b87f-ae43ec19a51f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_national_geographic_fold_napja_musor_jane_goodall_a_remeny","timestamp":"2020. április. 21. 10:03","title":"Különleges dokumentumfilmmel készül holnapra a National Geographic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6beb67ee-715d-4e31-8e5d-ab4b5e088eda","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az emberek tették a dolgukat karantén idején: otthon ültek a kanapén és netflixeztek.\r

\r

","shortLead":"Az emberek tették a dolgukat karantén idején: otthon ültek a kanapén és netflixeztek.\r

\r

","id":"20200422_Nagyot_nyert_a_jarvannyal_a_Netflix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6beb67ee-715d-4e31-8e5d-ab4b5e088eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55cd833-c185-4285-972e-2ca08d596e70","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Nagyot_nyert_a_jarvannyal_a_Netflix","timestamp":"2020. április. 22. 09:53","title":"Nagyot nyert a járvánnyal a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ha ingyen kerülne a benzin a kutak töltőpisztolyaiba, akkor is 160 forint adót kellene fizetni érte. Ráadásul a kormány most vetett ki különadót az üzemanyag-kiskereskedelemre. A negatív olajár csak anomália volt, de az alacsony árak sokáig meg fognak maradni. Viszont az üzemanyagáraknak van alsó korlátja, és már nincs olyan messze.","shortLead":"Ha ingyen kerülne a benzin a kutak töltőpisztolyaiba, akkor is 160 forint adót kellene fizetni érte. Ráadásul a kormány...","id":"20200422_Uzemanyagarak_wti_nyersolaj_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc12123-fc9e-4a14-afaa-5e0f61bda05a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_Uzemanyagarak_wti_nyersolaj_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 10:10","title":"Hiába várjuk az \"ingyenbenzint\", ha az árban az adóztatott adóra jött a különadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13e8279-f017-4f0b-8889-a1dcad1b2a6a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég szerint pánik miatt kerültek különösen nehéz helyzetbe, de ha meg tudnak egyezni a hitelezőikkel, talpra tudnak állni. A csődvédelem alatt a cég működik, a bónuszok lejáratát meghosszabbították, mert azok jelentős részét a járvány miatt nem lehet beváltani.","shortLead":"A cég szerint pánik miatt kerültek különösen nehéz helyzetbe, de ha meg tudnak egyezni a hitelezőikkel, talpra tudnak...","id":"20200422_A_Bonusz_Brigad_csodot_jelentett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b13e8279-f017-4f0b-8889-a1dcad1b2a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f6ade4-409a-4e16-b8a0-4881b2aaa8d8","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_A_Bonusz_Brigad_csodot_jelentett","timestamp":"2020. április. 22. 13:39","title":"Csődvédelmet kért a Bónusz Brigád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fcbf9-eea1-4dea-b501-9822adc80272","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egyelőre nézők nélkül sem folytatódhat a bajnokság.","shortLead":"Egyelőre nézők nélkül sem folytatódhat a bajnokság.","id":"20200421_Csanyi_Sandor_Zart_kapus_foci_sport_mlsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=136fcbf9-eea1-4dea-b501-9822adc80272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e8a198-7f6a-40c9-b2a8-e4f510a2d345","keywords":null,"link":"/sport/20200421_Csanyi_Sandor_Zart_kapus_foci_sport_mlsz","timestamp":"2020. április. 21. 11:31","title":"Csányi Sándor: Zárt kapus focimeccseket sem lehet rendezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]