[{"available":true,"c_guid":"59f03731-c401-4cf6-8b0d-3ca633e71932","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem megoldható, hogy mindenki maszkban, egymástól biztonságos távolságra legyen a sörfesztiválon, ezért inkább nem rendezik meg.","shortLead":"Nem megoldható, hogy mindenki maszkban, egymástól biztonságos távolságra legyen a sörfesztiválon, ezért inkább nem...","id":"20200421_Oktoberfest_elmarad_munchen_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59f03731-c401-4cf6-8b0d-3ca633e71932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910326eb-93ca-4780-9130-ff3caf4de745","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Oktoberfest_elmarad_munchen_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 09:57","title":"Elmarad az Oktoberfest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jó hír viszont, hogy mind a fertőzöttek, mind a halálozások napi száma csökken az országban.","shortLead":"Jó hír viszont, hogy mind a fertőzöttek, mind a halálozások napi száma csökken az országban.","id":"20200420_spanyolorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2ade76-d0a0-44f9-a74b-d9f7a4aeb587","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_spanyolorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 16:08","title":"Spanyolországban már 200 ezren fertőződtek meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"Bankmonitor","category":"kkv","description":"Megjelent a kkv-knak szánt legújabb MNB-s csodafegyver, az NHP Hajrá terméktájékoztatója, így már sokkal többet tudunk az új növekedési hitel részleteiről. Végigvesszük a legfontosabb pontokat.","shortLead":"Megjelent a kkv-knak szánt legújabb MNB-s csodafegyver, az NHP Hajrá terméktájékoztatója, így már sokkal többet tudunk...","id":"20200421_Fontos_reszletek_derultek_ki_a_szuperolcso_ceges_hitelrol_az_NHP_Hajrarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805d5f9d-0467-4c57-b1b5-ac31456c177b","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_Fontos_reszletek_derultek_ki_a_szuperolcso_ceges_hitelrol_az_NHP_Hajrarol","timestamp":"2020. április. 21. 14:30","title":"Fontos részletek derültek ki a szuperolcsó céges hitelről, az NHP Hajráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig 2140-en vesztették életüket a járványban Törökországban.","shortLead":"Eddig 2140-en vesztették életüket a járványban Törökországban.","id":"20200420_torokorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd05d9d1-f4ed-43cb-83e1-81d9e72f6297","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_torokorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 22:00","title":"Törökországban meghaladta a 90 ezret a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8535825-a5c1-45f7-878e-fc8495f93bc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ott dolgozó 27 kórházi munkatársat letesztelték.","shortLead":"Az ott dolgozó 27 kórházi munkatársat letesztelték.","id":"20200421_szent_borbala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8535825-a5c1-45f7-878e-fc8495f93bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4730b93f-3577-4934-9f7d-2e62449278e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_szent_borbala","timestamp":"2020. április. 21. 20:31","title":"Koronavírus: osztályokat zártak le a tatabányai kórházban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9e23ed-a46a-436f-8a35-46b09bc29c39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég a főpolgármester javaslatára szerződést bont az elektronikus jegyrendszer projektjének vezetőjével, aki a Magyar Nemzet cikke szerint közeli viszonyban van a vezérigazgatóval.\r

","shortLead":"A cég a főpolgármester javaslatára szerződést bont az elektronikus jegyrendszer projektjének vezetőjével, aki a Magyar...","id":"20200422_szexualis_zaklatas_bkk_fovaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b9e23ed-a46a-436f-8a35-46b09bc29c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2769f3a1-c3a2-4524-bae3-f2c985a58ead","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_szexualis_zaklatas_bkk_fovaros","timestamp":"2020. április. 22. 09:05","title":"Szexuális zaklatás miatt vizsgálódnak a BKK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcd8041-c865-42d5-935a-7ee51bdd6195","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már most jól látszik, hogy a koronavírus-járvány a 2008-as gazdasági válságnál is súlyosabb visszaesést jelent majd az ország gazdasági teljesítményében. Várhatóan rengeteg pénzt fog költeni a kormány a gazdaság felélesztésére, azonban a gazdaság klímabaráttá alakítása szempontjából nem mindegy, hogyan teszi. ","shortLead":"Már most jól látszik, hogy a koronavírus-járvány a 2008-as gazdasági válságnál is súlyosabb visszaesést jelent majd...","id":"20200422_Hogyan_tegyuk_klimabaratta_a_COVIDvalsag_utani_hazai_gazdasagosztonzest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfcd8041-c865-42d5-935a-7ee51bdd6195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657c6eaf-93cc-4921-a156-205856ab4af6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200422_Hogyan_tegyuk_klimabaratta_a_COVIDvalsag_utani_hazai_gazdasagosztonzest","timestamp":"2020. április. 22. 10:23","title":"Hogyan tegyük klímabaráttá a COVID-válság utáni hazai gazdaságösztönzést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sokszoros Super Bowl-győztes edzeni próbált, de a karantén szabályai rá is vonatkoznak. ","shortLead":"A sokszoros Super Bowl-győztes edzeni próbált, de a karantén szabályai rá is vonatkoznak. ","id":"20200421_Tom_Bradyt_kizavartak_egy_parkbol_a_jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fd71a9-2be9-4f9b-a367-f71dc584bd35","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Tom_Bradyt_kizavartak_egy_parkbol_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 21. 09:16","title":"Tom Bradyt kizavarták egy parkból a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]