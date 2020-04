Ajánlásokat tett klözzé honlapján a Magyar Tudományos Akadémia is. Ebben ugyancsak azt hangsúlyozták: sokkal több olyan tesztet kellene végezni, ami magát a fertőzést mutatja ki. A hosszú távú járványügyi intézkedésekhez azonban szükségesnek tartják azonosítani a betegségen már átesetteket, akiket jogosultságokkal ruháznának fel: például ők járhatnának dolgozni. A csoportok elkülöníthetőségét biztosítani kellene addig, amíg nincs védőoltás vagy hatékony gyógyszeres megelőzés. Kitérnek arra is, hogy az egészségügy alulfinanszírozottsága súlyos társadalmi és gazdasági következményekkel jár járványhelyzetben (és más országos méretű katasztrófahelyzetben is). Az egészségügy gyors és tartós megerősítése fontos feladat a közeli és távolabbi jövőben, ezen belül kiemelten jelentős mértékben bővíteni kell a népegészségügy egész intézményrendszerét. Az ajánlást Lovász László, az MTA elnöke és Kosztolányi György, az Orvosi Tudományok Osztályának elnöke jegyzi. Azt múlt szerdán az EMMI, az ITM és a Nemzeti Népegészségügyi Központ vezetőinek is eljuttatták.