Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34070577-9ac1-403c-9e0b-4bb51b27db01","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz labdarúgó-bajnokság mielőbbi folytatását sürgette a tabella második helyén álló Lazio elnöke. Claudio Lotito főként pénzügyi és pszichológiai okokra hivatkozott a Rai 3 tévécsatornának adott interjújában.","shortLead":"Az olasz labdarúgó-bajnokság mielőbbi folytatását sürgette a tabella második helyén álló Lazio elnöke. Claudio Lotito...","id":"20200425_A_Lazio_elnoke_a_folytatast_surgeti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34070577-9ac1-403c-9e0b-4bb51b27db01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71867a11-6c17-4e9a-984d-530a1cb121c0","keywords":null,"link":"/sport/20200425_A_Lazio_elnoke_a_folytatast_surgeti","timestamp":"2020. április. 25. 15:13","title":"A Lazio elnöke a folytatást sürgeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dbe20c-3fb3-4f2d-bf1d-587f938c1a63","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Illetve elhalasztják, ki tudja, mikorra.","shortLead":"Illetve elhalasztják, ki tudja, mikorra.","id":"20200424_Celine_Dion_budapesti_koncertje_is_elmarad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98dbe20c-3fb3-4f2d-bf1d-587f938c1a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea8302c-f97e-4d33-b41c-1ef337df2911","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Celine_Dion_budapesti_koncertje_is_elmarad","timestamp":"2020. április. 24. 14:34","title":"Celine Dion budapesti koncertje is elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Naprendszeren kívülről származó 2I/Borisov a tudósok szerint nem egy szokványos üstökös, összetétele eltér a Naprendszerünkben keletkezett üstökösökétől.","shortLead":"A Naprendszeren kívülről származó 2I/Borisov a tudósok szerint nem egy szokványos üstökös, összetétele eltér...","id":"20200425_2i_borisov_ustokos_tanulmany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f2625d-4a2d-4d0c-a03e-c0d6817d2482","keywords":null,"link":"/tudomany/20200425_2i_borisov_ustokos_tanulmany","timestamp":"2020. április. 25. 14:03","title":"\"Egy sötét és hideg helyről érkezett hóember\" a Naprendszerünkön kívülről berepült üstökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beruházás most 700 milliárd forintnál tart. Az építkezés iratait tíz évig titkosították.","shortLead":"A beruházás most 700 milliárd forintnál tart. Az építkezés iratait tíz évig titkosították.","id":"20200424_Alairtak_a_BudapestBelgrad_vasutvonalrol_szolo_hitelszerzodest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47a189a-6e7e-4c27-871c-f9cf0de68d0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_Alairtak_a_BudapestBelgrad_vasutvonalrol_szolo_hitelszerzodest","timestamp":"2020. április. 24. 12:28","title":"Aláírták a Budapest–Belgrád-vasútvonalról szóló hitelszerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcf1cf-1afd-447e-bf6f-68d75634eb50","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Szentkirályi-csoport tulajdonosa úgy tartja, hogy \"kicsit belterjesek leszünk\" ezután, és mindenképp megfontoltabb fogyasztást, valamint sok ipari változást fog generálni a krízis. \"Az idegenforgalomnak 2 év kell majd, hogy helyreálljon\" - véli a \"Cápák között\" örökmozgó befektetője - de saját munkavállalóit biztonságban látja, s a PET palackok sorsáról sem osztja a közkeletű nézeteket. ","shortLead":"A Szentkirályi-csoport tulajdonosa úgy tartja, hogy \"kicsit belterjesek leszünk\" ezután, és mindenképp megfontoltabb...","id":"20200425_Balogh_Levente_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76bcf1cf-1afd-447e-bf6f-68d75634eb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d4f98a-06e8-483a-9a9b-703e7bfc0483","keywords":null,"link":"/360/20200425_Balogh_Levente_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 25. 17:40","title":"Balogh Levente a Home office-ban: \"Ha mindenki otthon maradna, nagy baj lenne\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9827ae93-0d50-44d4-8bab-312a2c933a50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világviszonylatban is szépen gyarapszik a Huawei-féle AppGallery felhasználóinak száma. A kínai gyártó azt követően döntött saját felülete erősítése mellett, hogy az amerikai kormány szankciói miatt elvesztették a Google teljes értékű támogatását.","shortLead":"Világviszonylatban is szépen gyarapszik a Huawei-féle AppGallery felhasználóinak száma. A kínai gyártó azt követően...","id":"20200424_huawei_appgallery_alkalmazasok_alkalmazasbolt_android_play_aruhaz_google_szankciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9827ae93-0d50-44d4-8bab-312a2c933a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad136499-65e1-4685-b019-2eb16fe27f97","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_huawei_appgallery_alkalmazasok_alkalmazasbolt_android_play_aruhaz_google_szankciok","timestamp":"2020. április. 24. 17:03","title":"Ön töltött már le innen? Egyre népszerűbb a magyaroknál a Huawei appboltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4a0002-eaf8-42db-bdd3-8f52db3a2090","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar kormány a gazdaságvédelem részeként tekint a sportra, ezért erősen védelmébe vette ezt az iparágat is. Dénes Ferenc sportközgazdász a hvg.hu közéleti podcastjának, a Fülkének a vendége.","shortLead":"A magyar kormány a gazdaságvédelem részeként tekint a sportra, ezért erősen védelmébe vette ezt az iparágat is. Dénes...","id":"20200425_Fulke_Valsagban_eri_meg_penzt_tolni_a_futballba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a4a0002-eaf8-42db-bdd3-8f52db3a2090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1220587-1fae-4ed2-9563-1d94dd19fc82","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Fulke_Valsagban_eri_meg_penzt_tolni_a_futballba","timestamp":"2020. április. 25. 10:30","title":"Fülke: „Válságban éri meg pénzt tolni a futballba”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most terjedő furcsa karaktersor nemcsak az iPhone-okat, még az iPadeket is képes megakasztani. A nem kis bosszúságot okozó szöveget üzenetekben terjesztik, elsősorban “viccből”.","shortLead":"Egy most terjedő furcsa karaktersor nemcsak az iPhone-okat, még az iPadeket is képes megakasztani. A nem kis...","id":"20200424_iphone_ipad_lefagyasztasa_uzenet_kulonleges_karakter_messages_alkalmazas_ios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88e0fbf-4770-472d-bf1d-122f88c4d2e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_iphone_ipad_lefagyasztasa_uzenet_kulonleges_karakter_messages_alkalmazas_ios","timestamp":"2020. április. 24. 19:18","title":"Vigyázzon, megint furcsa üzenettel idegesítik az iPhone-osokat, lefagy tőle a mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]