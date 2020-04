2455 diák lépett vissza az érettségi vizsgáktól - jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Május 3-ától jönnek az új szabályok, amit a következő napokban jelentenek majd be. Müller Cecília szerint bőven egy százalék alatti lesz az átfertőzöttség aránya.

Jövő hétfőn elkezdődik az érettségi, erre ugyanis a járványhelyzet lehetőséget ad - erősítette meg Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár az operatív törzs sajtótájékoztatóján.

Nagyon kevesen léptek vissza önszántukból a vizsgától: eredetileg 113 ezer diák jelentkezett, közülük törölték azt a 26 ezer hallgatót, akik előrehozott érettségit tettek volna. Maruzsa elmondta,

2455 diák lépett vissza az érettségitől,

ami azt jelenti, hogy 84 ezren vizsgáznak majd.

Központilag nem rendeltek el lázmérést, hiszen ha valaki betegen megy vizsgázni, két fájdalomcsillapítóval kijátszhatja a rendszert.

Elismételte, csak írásbeli vizsga lesz, ami az első héten 9-kor kezdődik. A tömegközlekedési járatokat sűrítik, de arra készülnek, autóval érkeznek majd az érettségizők. Kint forgalomirányítás miatt jelen lesznek a rendőrök.

Maszkot, a tanároknak kesztyűt is biztosítanak az állami keretből, minden érettségiztető intézmény kézfertőtlenítőt is kap. Alaposan kitakarítják az épületeket, az idős, krónikus beteg kollégákat mentesítik, mindenhol kérték, hogy ennek megfelelően készítsék a beosztást. Kérik, több ponton léphessenek be a diákok, folyamatosan legyen nyitva ablak is.

A teremben legfeljebb 10 diák legyen.

Papíron a vírus elpusztul 24 óra alatt, ezért a dolgozat pihentetésével biztosítható a fertőzésmentesség.

Most a diákoknak nem kell kiöltözniük. A külföldről érettségire érkező diákokról is beszél, Magyarország mindenkit beenged.

A legidősebb érettségiző közelebb van a 70-hez, mint a 60-hoz, ő sem lépett vissza. Azt mondja, mindenhol van elég felügyelő, meg tudják szervezni a vizsgákat. Köszönetet mond nekik és a diákoknak is, ők fókuszáljanak a felkészülésre. Mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az érettségi maximális biztonság mellett valósulhasson meg.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a statisztikával kezd: 2727 koronavírusos betegről tudni, 300 ember halt meg. 278 ember 61 éven felüli volt. Folyamatosan nő a kórházban ápoltak száma is, nekik súlyosabbak a tüneteik. 983 embert kezelnek összesen 25 kórházban, 675 embert Budapesten. Az idősotthonok ellenőrzése folyamatos, jövő héten beszélhet majd eredményekről. Ezek fertőtlenítése is folyamatos.

27 idősotthonban jelent meg a vírus, eltérő mértékű a fertőződés mértéke. Több olyan intézményben csak 1-1 fertőzöttet tartanak nyilván, ott időben felismerték a bajt, a beteget elkülönítették, ezzel remélhetőleg megakadályozható a fertőzés.

Fontos változás, hogy a tegnap megjelent kormányrendelet alapján már gyógyászati segédeszközt is fel lehet írni elektronikus vényre.

Müller is beszél az érettségiről, örül annak, hogy több helyen online ballagást szerveznek. Kéri, a vizsgázók is legyenek partnerek az érettségi alatt, tartsák be a szabályokat. Távolságtartással üdvözöljék egymást a régen látott osztálytársak, mossanak kezet, használják a kihelyezett fertőtlenítőket, és ne osszák meg azokat a tárgyakat, amiket be szabad vinni.

Ha valakit megnyugtat a maszk használata, használja, de erre nincs külön szükség. A lehetőség meglesz rá.

Azt kérte, az érettségire bevitt csokit se osszák meg a másikkal. Csak egészségesen induljon mindenki vizsgázni, de legyen nála papírzsebkendő, ha mégis tüsszentenie kell.

Müller szerint biztonsággal lebonyolítható az érettségi, fontos, hogy ne váltson ki belőlük felesleges feszültséget. Köszönetet mondott a pedagógusoknak, akik vállalták a vizsgáztatást, sok önkéntes jelentkezett, hogy kiválthassák az idősebb dolgozókat.

Kiss Róbert rendőr alezredes arról beszélt, a kormányülésen döntöttek arról, május 3-tól új szabályok jönnek. Szigorú menetrend szerint tudják biztosítani a korlátozás feloldását, az idősekre külön kell figyelni. A kormánydöntésről a következő napoban beszélnek majd.

696 új hatósági házi karantént rendeltek el (10071 van összesen), tegnap 16-an sértették meg a karanténszabályokat.

Jönnek a kérdések, az M1 a sebességhatárok csökkentéséről kérdez, mire Kiss azt mondta, az operatív törzsnek nincs erre hatásköre.

A Magyar Nemzet azt kérdezi, az enyhítés miatt számítanak-e a fertőzöttek számának megugrására, és emiatt előfordulhat-e, hogy ismét szigorítani kell.

Bármi elképzelhető

- mondja Müller. Most egy kiegyensúlyozott helyzet van, egy hete nem nő az új fertőzöttek száma, ezért lehet mérsékelni a korlátozó intézkedéseket. Most visszafogott helyzet van, de ha több találkozás van, a fertőzések száma nőhet. Ez is lehetséges verzió, és örül annak, hogy kontrollként elkezdődik az átfertőződöttség vizsgálata. Ezzel lehet követni azt is, hogy az intézkedések hogy befolyásolják a járványgörbét. Folyamatos kontroll lesz.

Ha lesz enyhítés, akkor is csak az annak megfelelő mértékben szabaduljunk fel.

Az Origo azt kérdezi, hány fővárosi idősotthonban van jelen a fertőzés, hány betegről tudnak. Először az országos adatokkal kezd, azt mondta, 87 dolgozó és 628 idős ember koronavírusos, közülük 317 embert ápolnak kórházban, 66-an meghaltak, 24-en pedig meggyógyultak.

Budapesten 1345 ember él idősotthonban, közülük 360 ember koronavírusos, 49-en haltak meg.

A Zala megyei hírlap arra kíváncsi, miért ugrott meg a fertőzés a megyében. Müller arról beszél, ha zárt közösségben - idős, szociális otthonban, vagy kórházi osztályon - indul a fertőzés, amit nem vesznek észre időben, akkor hirtelen megugorhatnak a számok.

A tatabányai kórházban elrendelt zárlat miatt kérdezik, hogy tudják ott garantálni az ellátást. Müller azt mondja, a kórházban hirtelen megemelkedett a fertőzöttek száma, úgy tartja biztonságosnak, ha az intézmény nem fogad kintről új betegeket, őket máshova irányítják át.

A hvg.hu kérdése, hogy hogy lehet elejét venni az egészségügyi intézményben a járványnak, Müller azt mondja, ott zajlik a legheroikusabb küzdelem. Van olyan osztály, ahol csak koronavírusos beteget kezelnek, a maximális óvintézkedés mellett is előfordulhat, hogy átadják a vírust. "Adott a fertőződés lehetősége", de nagyon sok módon próbálják féken tartani a fertőzést.

Megkérdeztük, drasztikusan emelik-e a PCR tesztek számát, mire Müller elmondja, egy reprezentatív mintán a négy egyetem elvégzi majd ezt a vizsgálatot. Ők kétféle tesztet végeznek, a PCR tesztet - amiből kiderül, hogy jelenleg a kiválasztott személyek éppen fertőzöttek-e -, a gyorsteszt pedig azt mutatja, korábban átestek-e a fertőzésen. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szűrőbuszai rendelkezésre állnak, ebben zajlik meg a mintavétel.

Megkérdeztük azt is, miért most kezdenek többet tesztelni. Nem ért egyet azzal, hogy a WHO ajánlásai ne lennének elég szigorúak. "Most, hogy igyekszünk kicsit enyhíteni a szorításon, fontos, hogy nyomon kövessük, hogy hogyan alakul a járványgörbe, okoznak-e fertőződési többletet, hogy időben dönthessenek." Azt várja, hogy bőven 1 százalék alatt lesz az átlagpopuláció átfertőzöttsége.

A Népszava azt kérdezi, van-e a mezőszilasi idősotthonban orvos. Müller szerint igen, ő az első perctől kezdve együttműködik a hatóságokkal, hétvégén is bement dolgozni, hogy hatékonyan tudjon intézkedni. Az intézmény 3 épületből áll, meg tudták oldani, hogy egy épületben legyenek a pozitív esetek, így nem terjedt tovább a fertőzés.