Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8afb469-d469-44ec-8b4e-612735a856fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idővel újra lesznek szűrővizsgálatok.","shortLead":"Idővel újra lesznek szűrővizsgálatok.","id":"20200501_Hetfotol_nem_csak_surgos_esetben_lehet_fogorvoshoz_menni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8afb469-d469-44ec-8b4e-612735a856fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a6a469-97c5-47f3-bf84-9651064705ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Hetfotol_nem_csak_surgos_esetben_lehet_fogorvoshoz_menni","timestamp":"2020. május. 01. 09:51","title":"Hétfőtől nem csak sürgős esetben lehet fogorvoshoz menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 61 énekesnő szerint jó lépés lehet, ha mostantól elhagyja önkéntes karanténját.","shortLead":"A 61 énekesnő szerint jó lépés lehet, ha mostantól elhagyja önkéntes karanténját.","id":"20200502_Madonnanak_kiderult_hogy_antiteste_van_szoval_jo_nagy_levegot_vesz_innentol_kezdve_a_koronavirusos_levegobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8743b3ee-f033-4fbc-a4c4-103b516b05b5","keywords":null,"link":"/elet/20200502_Madonnanak_kiderult_hogy_antiteste_van_szoval_jo_nagy_levegot_vesz_innentol_kezdve_a_koronavirusos_levegobol","timestamp":"2020. május. 02. 16:06","title":"Madonna azt állítja, átesett a betegségen, ezért jó nagyot szippant a koronavírusos levegőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618d96c3-074a-4c6a-b4f5-5c9e8aa120b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokraták várható elnökjelöltje szerint vádlója többször is változtatott a történetén, és semmilyen dokumentummal nem tudja alátámasztani a vádjaikat. ","shortLead":"A demokraták várható elnökjelöltje szerint vádlója többször is változtatott a történetén, és semmilyen dokumentummal...","id":"20200501_joe_biden_demokrata_elnokjelolt_szexualis_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=618d96c3-074a-4c6a-b4f5-5c9e8aa120b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe47587-f0f7-4db5-b791-277c1d097d5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200501_joe_biden_demokrata_elnokjelolt_szexualis_zaklatas","timestamp":"2020. május. 01. 20:36","title":"Biden tagadja a szexuális zaklatási vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sofőrnek és a logisztikai munkákra sokan szeretnének bekerülni a nagy üzletláncokhoz úgy, ahogyan egyre többen rendelnek házhoz szállításra. A cégeknek egyszerre kell megküzdeniük a kiszállítás iránti nagyobb kereslet kielégítésével és a kereskedelmi különadó rémével. ","shortLead":"Sofőrnek és a logisztikai munkákra sokan szeretnének bekerülni a nagy üzletláncokhoz úgy, ahogyan egyre többen...","id":"20200501_futar_boltok_szallitas_spar_tesco_ikea_dm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c035100d-c07d-46ac-8b1c-ca3da2fa2345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_futar_boltok_szallitas_spar_tesco_ikea_dm","timestamp":"2020. május. 01. 07:00","title":"Annyian jelentkeznek futárnak, hogy esélytelen mindenkit felvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Olyan mikrobákat alkottak meg a fejlesztők, amelyek szobahőmérsékleten hetek, illetve sok esetben napok alatt bármilyen műanyag hulladékot, így polietilént, polipropilént és polisztirolt is lebontanak.","shortLead":"Olyan mikrobákat alkottak meg a fejlesztők, amelyek szobahőmérsékleten hetek, illetve sok esetben napok alatt bármilyen...","id":"20200501_Muanyagok_lebonto_mikrobakat_fejleszt_egy_magyar_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609f98ef-7021-4685-9d11-60541aa43362","keywords":null,"link":"/zhvg/20200501_Muanyagok_lebonto_mikrobakat_fejleszt_egy_magyar_ceg","timestamp":"2020. május. 01. 09:35","title":"Műanyagokat lebontó mikrobákat fejleszt egy magyar cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340c8a27-be54-4d64-9d5c-ef9abe369e95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagybevásárlás online, drágábban történik.","shortLead":"A nagybevásárlás online, drágábban történik.","id":"20200501_Ritkabban_megyunk_piacra_miota_kitort_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=340c8a27-be54-4d64-9d5c-ef9abe369e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d3fadb-ddff-4bab-a8c6-7015a9f7621a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Ritkabban_megyunk_piacra_miota_kitort_a_jarvany","timestamp":"2020. május. 01. 13:42","title":"Ritkábban megyünk piacra a járvány kitörése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971a2ad7-a244-40dd-854c-28608410f061","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érdeklődőknek részt kell venniük egy online képzésen is.\r

","shortLead":"Az érdeklődőknek részt kell venniük egy online képzésen is.\r

","id":"20200430_40_ezer_forintos_tamogatast_kaphatnak_a_fiatalok_Erzsebetvarosban_kerekpar_vasarlasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=971a2ad7-a244-40dd-854c-28608410f061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0ec99e-33f3-46ac-909b-be064d3174aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_40_ezer_forintos_tamogatast_kaphatnak_a_fiatalok_Erzsebetvarosban_kerekpar_vasarlasara","timestamp":"2020. április. 30. 21:47","title":"40 ezer forintos támogatást is kaphatnak a fiatalok Erzsébetvárosban kerékpár vásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331e8d66-b6af-4b13-8af6-9a45424aa73b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mit jelentett a Most múlik pontosan a Csík zenekar tagjainak? Kiss Tibi elmeséli, hogyan küzdött meg függőségével az elvonón. Kiderül az is, hogyan reagálnak az erdélyi zenészek, mikor először hallják meg apjuk dallamait a Csík zenekar átdolgozásában. Engedem, hadd menjen, második rész. ","shortLead":"Mit jelentett a Most múlik pontosan a Csík zenekar tagjainak? Kiss Tibi elmeséli, hogyan küzdött meg függőségével...","id":"20200429_Doku360_Engedem_hadd_menjen_Masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=331e8d66-b6af-4b13-8af6-9a45424aa73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306e3980-49ba-438a-be49-a4bfb20a1d55","keywords":null,"link":"/360/20200429_Doku360_Engedem_hadd_menjen_Masodik_resz","timestamp":"2020. május. 02. 20:30","title":"Doku360: Ez a dal segített túllépni édesapám halálán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]