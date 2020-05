Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel együtt közel 10 milliárd forintnyi közpénz mehetett már el sportberuházásokra a koronavírus-járvány kezdete óta.","shortLead":"Ezzel együtt közel 10 milliárd forintnyi közpénz mehetett már el sportberuházásokra a koronavírus-járvány kezdete óta.","id":"20200501_koronavirus_kormagyzati_tamogatas_finanszirozas_sportparkok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3538f5-7de4-4fb5-8a1a-81fdf0001bf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_koronavirus_kormagyzati_tamogatas_finanszirozas_sportparkok","timestamp":"2020. május. 01. 18:26","title":"Sportparkokra ad 841 milliót a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közölte a legfrissebb adatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Közölte a legfrissebb adatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20200503_2998_embernel_mutattak_mar_ki_a_koronavirust_ujabb_ot_ember_meghalt_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8402e9-c383-47d2-9d49-9d284dce34dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_2998_embernel_mutattak_mar_ki_a_koronavirust_ujabb_ot_ember_meghalt_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 03. 07:24","title":"2998 embernél mutatták már ki a koronavírust, újabb öt ember meghalt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"Balavány György","category":"gazdasag","description":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","shortLead":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","id":"20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609e3645-aefc-487d-88ac-86e7ffea1c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","timestamp":"2020. május. 02. 15:44","title":"Balavány: Orbán a katasztrófát fogja sikernek nevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elbocsátásokkal és fizetéscsökkenéssel próbálja átvészelni a következő egy évet a légitársaság.","shortLead":"Elbocsátásokkal és fizetéscsökkenéssel próbálja átvészelni a következő egy évet a légitársaság.","id":"20200501_Bajban_van_a_Ryanair_megszoritasok_jonnek_a_cegnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d535f544-0193-4262-8776-3e72bfd33406","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Bajban_van_a_Ryanair_megszoritasok_jonnek_a_cegnel","timestamp":"2020. május. 01. 10:18","title":"Bajban van a Ryanair, 3 ezer embert küldhet el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f988c3-5538-4b6e-a544-19e189adc5a8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A piac átrendeződésével már évekkel ezelőtt egyértelműé vált, hogy az Apple bevételének jelentős részéért felelős iPhone-eladások növekedése nem fenntartható. Tim Cook vezérigazgató ezért idejekorán áthangolta a vállalatot a szolgáltatások erősítésére. Azzal talán ő sem számolt, hogy 2020-ban kiderül: ez a stratégia egy világjárvány próbáját is kiállja.

","shortLead":"A piac átrendeződésével már évekkel ezelőtt egyértelműé vált, hogy az Apple bevételének jelentős részéért felelős...","id":"20200501_apple_2020q1_bevetel_profit_iphone_eladasok_app_store_apple_music_appletv_airpods","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f988c3-5538-4b6e-a544-19e189adc5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17914b43-1869-4080-ae07-696a68b8f52e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200501_apple_2020q1_bevetel_profit_iphone_eladasok_app_store_apple_music_appletv_airpods","timestamp":"2020. május. 01. 17:23","title":"Bejött az Apple számítása: hiába fogy kevesebb iPhone, de a szolgáltatásokból zúdul a kasszába a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a745e8-fd23-458d-b695-7a49034164de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint \"elnökféle\" van ma is, de a köztársaság kilenc évvel ezelőtt eltűnt hazánk nevéből.","shortLead":"A főpolgármester szerint \"elnökféle\" van ma is, de a köztársaság kilenc évvel ezelőtt eltűnt hazánk nevéből.","id":"20200502_Karacsony_GergelyGoncz_Arpad_mutatta_meg_a_koztarsasag_jobbik_arcat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a745e8-fd23-458d-b695-7a49034164de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cc541f-23de-48af-98b0-e9496f9d5f47","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Karacsony_GergelyGoncz_Arpad_mutatta_meg_a_koztarsasag_jobbik_arcat","timestamp":"2020. május. 02. 20:49","title":"Karácsony Gergely: Göncz Árpád mutatta meg a köztársaság jobbik arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3848268-733c-4ce6-9c83-faac6fc4453a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak kórházban használják a kísérleti gyógyszert.","shortLead":"Csak kórházban használják a kísérleti gyógyszert.","id":"20200502_Engedelyeztek_a_Remdesivirt_a_koronavirus_ellen_Amerikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3848268-733c-4ce6-9c83-faac6fc4453a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e23a07-4731-487e-92a2-3580c4ac438c","keywords":null,"link":"/vilag/20200502_Engedelyeztek_a_Remdesivirt_a_koronavirus_ellen_Amerikaban","timestamp":"2020. május. 02. 08:08","title":"Engedélyezték a Remdesivirt a koronavírus ellen Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4888af8c-d289-4fce-a2e2-ac712435ed08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tereprendezést nem jelentette be előre a tulajdonos. ","shortLead":"A tereprendezést nem jelentette be előre a tulajdonos. ","id":"20200501_feljelentes_xii_kerulet_mta_fakivagas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4888af8c-d289-4fce-a2e2-ac712435ed08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce921f7-10ed-43b7-af09-0cb1bbfff15c","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_feljelentes_xii_kerulet_mta_fakivagas","timestamp":"2020. május. 01. 14:15","title":"Feljelentést tett a XII. kerületi, amiért az MTA telkén kivágták a fákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]