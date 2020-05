Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59a382dc-6ccd-4474-a2d1-1823cfeda760","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány idején is jól vizsgázik a visegrádi együttműködés.","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány idején is jól vizsgázik a visegrádi együttműködés.","id":"20200503_Kepmutato_europai_vitakrol_irt_a_lengyel_kormanyfonek_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a382dc-6ccd-4474-a2d1-1823cfeda760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7254c610-cf33-4ac4-a115-933989467816","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Kepmutato_europai_vitakrol_irt_a_lengyel_kormanyfonek_Orban_Viktor","timestamp":"2020. május. 03. 09:52","title":"\"Képmutató európai vitákról\" írt a lengyel kormányfőnek Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6dcbb95-dcb2-4550-b9b2-127cfc9fc81a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Facebookon kívánja mindenkinek, hogy az édesanyja érezhesse, van fia.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebookon kívánja mindenkinek, hogy az édesanyja érezhesse, van fia.","id":"20200503_Sporolosan_tudta_le_az_anyak_napi_udvozletet_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6dcbb95-dcb2-4550-b9b2-127cfc9fc81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0aff8a-0cfc-43d2-b674-d5beec50e22b","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Sporolosan_tudta_le_az_anyak_napi_udvozletet_Orban_Viktor","timestamp":"2020. május. 03. 12:47","title":"Spórolósan tudta le az anyák napi üdvözletet Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6d2f71-013e-4146-a662-d70c08c9c2f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus odacsapott az éppen éledező vállalkozásnak.","shortLead":"A koronavírus odacsapott az éppen éledező vállalkozásnak.","id":"202018_webszarvasi_online_kavefozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e6d2f71-013e-4146-a662-d70c08c9c2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc84707-8d0d-40ae-8175-0e32b7ce7c96","keywords":null,"link":"/360/202018_webszarvasi_online_kavefozo","timestamp":"2020. május. 04. 12:30","title":"Online is árul a szarvasi kávéfőzőgyár, de a feketeleves még hátra van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6236300b-620a-4b62-a3ef-c69e8250a462","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 82 éves művészt vasárnapra virradóra találták meg, a rendőrség megállapította: fia bántalmazta.","shortLead":"A 82 éves művészt vasárnapra virradóra találták meg, a rendőrség megállapította: fia bántalmazta.","id":"20200503_Ripost_Gyilkossag_aldozata_lett_Szilagyi_Istvan_szinesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6236300b-620a-4b62-a3ef-c69e8250a462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0603092e-9290-4ac9-92f4-221edb396c6a","keywords":null,"link":"/kultura/20200503_Ripost_Gyilkossag_aldozata_lett_Szilagyi_Istvan_szinesz","timestamp":"2020. május. 03. 11:34","title":"Gyilkosság áldozata lett Szilágyi István színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34980b4-06ff-4bec-8fb1-ed3f871ee3f7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Van, akiből a pozitív terhességi teszt hozza elő a ragadozót, van, aki pedig csak a szülést követő napokban kezdi érezni a „ha valaki egy ujjal is hozzányúl…!” érzését. Akárhogy történik is, az anyai ösztön várja, hogy előbújhasson, és védelmezhesse, szerethesse, táplálhassa a kis porontyot. Vida Ágnes babapszichológus írása anyák napjára.","shortLead":"Van, akiből a pozitív terhességi teszt hozza elő a ragadozót, van, aki pedig csak a szülést követő napokban kezdi...","id":"20200503_Az_anyatigris_szuletese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d34980b4-06ff-4bec-8fb1-ed3f871ee3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0738c7-ac11-425b-bd80-3336c8ee7a7d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200503_Az_anyatigris_szuletese","timestamp":"2020. május. 03. 18:15","title":"Az anyatigris születése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e2eebdf-e6b4-438c-996c-8ecba531f320","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az applikáció telepítése önkéntes alapú, de aki azután vét a szabályok ellen, megbírságolják.","shortLead":"Az applikáció telepítése önkéntes alapú, de aki azután vét a szabályok ellen, megbírságolják.","id":"20200505_koronavirus_telefonos_szoftver_ellenorzes_hatosagi_hazi_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e2eebdf-e6b4-438c-996c-8ecba531f320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa6dbf1-cbcb-43b0-9bfa-384a554d6a1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_koronavirus_telefonos_szoftver_ellenorzes_hatosagi_hazi_karanten","timestamp":"2020. május. 05. 08:08","title":"Itthon is telefonos szoftverrel ellenőriznék a házi karantén betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15522115-4487-46b6-b25c-4a578cf4923e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1997-ben debütált első Prius óta eltelt évtizedekben a japán gyártó komoly hibrid tapasztalatokra tett szert.","shortLead":"Az 1997-ben debütált első Prius óta eltelt évtizedekben a japán gyártó komoly hibrid tapasztalatokra tett szert.","id":"20200504_toyota_hibridek_tul_a_15_million","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15522115-4487-46b6-b25c-4a578cf4923e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834bbd0a-6d90-4eef-a9bf-77564ff60976","keywords":null,"link":"/cegauto/20200504_toyota_hibridek_tul_a_15_million","timestamp":"2020. május. 04. 09:21","title":"Toyota hibridek: túl a 15 millión","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd8376f-234c-4987-b939-91d5ea433048","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A koronavírus-világjárvány utáni polgári repülés egészen más lesz, mint a COVID-19-válság előtti időkben volt. A robbanásszerűen fejlődő légiközlekedés ugyanis jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a kórokozó beterítette a világot, így az új norma a fizikai távolságtartás fenntartása lesz.","shortLead":"A koronavírus-világjárvány utáni polgári repülés egészen más lesz, mint a COVID-19-válság előtti időkben volt...","id":"20200503_Telefonfulkeben_repulni__ez_varhat_az_utasokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd8376f-234c-4987-b939-91d5ea433048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d787a8-edbc-4e7b-b261-6971c9fe52ba","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Telefonfulkeben_repulni__ez_varhat_az_utasokra","timestamp":"2020. május. 03. 13:00","title":"Úgy fogunk ezután repülni, mintha egy telefonfülkében ülnénk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]