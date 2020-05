Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5afe3f2-a32c-4b03-9c0f-994bc53f4395","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha karantén, akkor boksz!","shortLead":"Ha karantén, akkor boksz!","id":"20200504_Ki_mondta_hogy_virtualisan_nem_lehet_orrba_vagni_valakit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5afe3f2-a32c-4b03-9c0f-994bc53f4395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6b989c-55f8-460f-b13a-d9a7612b40d1","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Ki_mondta_hogy_virtualisan_nem_lehet_orrba_vagni_valakit","timestamp":"2020. május. 04. 09:24","title":"Ki mondta, hogy virtuálisan nem lehet orrba vágni valakit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e27667-f767-4832-b777-dc630888cd5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felismerte, mire utalnak a töredékes párbeszédek Fekete István novellájában? Észrevette, miben hasonló Tóth Árpád és Arany János egy-egy költeménye? Ha igen, okkal reménykedhet, hogy jól sikerült a magyarérettségije. Ha bizonytalan, nézze meg, hogyan oldotta meg a feladatokat egy szaktanár!","shortLead":"Felismerte, mire utalnak a töredékes párbeszédek Fekete István novellájában? Észrevette, miben hasonló Tóth Árpád és...","id":"20200504_magyarerettsegi_2020_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9e27667-f767-4832-b777-dc630888cd5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd762f2-933e-4309-abb6-2d011aa7773b","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_magyarerettsegi_2020_koronavirus","timestamp":"2020. május. 04. 15:41","title":"Így lehetett maximális pontszámot kapni a magyarérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19112896-bcb8-4a5a-a062-a8677988772c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A 65 év felettieket és a 15 éven alattiakat engedik ki először, legfeljebb négy-négy órára.","shortLead":"A 65 év felettieket és a 15 éven alattiakat engedik ki először, legfeljebb négy-négy órára.","id":"20200504_Torokorszagban_is_elkezdenek_lazitani_a_jarvany_miatti_korlatozasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19112896-bcb8-4a5a-a062-a8677988772c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3462ce-e632-46c8-9452-dd86341b6c80","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Torokorszagban_is_elkezdenek_lazitani_a_jarvany_miatti_korlatozasokon","timestamp":"2020. május. 04. 21:36","title":"Törökországban is elkezdenek lazítani a járvány miatti korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f595750-8128-4953-8aef-26f193b1053c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem volt annyira fontos a mobiltelefonok tisztántartása (sőt fertőtlenítése), mint ezekben a napokban. A Kyocera újdonsága figyelemre méltó ebben a tekintetben, semmi baja nem lesz ugyanis, ha alkohollal fertőtlenítik. ","shortLead":"Soha nem volt annyira fontos a mobiltelefonok tisztántartása (sőt fertőtlenítése), mint ezekben a napokban. A Kyocera...","id":"20200504_kyocera_duraxv_extreme_strapabiro_flip_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f595750-8128-4953-8aef-26f193b1053c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0d39e6-ce16-4994-87e3-58652df8ccad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_kyocera_duraxv_extreme_strapabiro_flip_telefon","timestamp":"2020. május. 04. 12:03","title":"Járvány idejére: itt a Kyocera alkoholálló telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates szerint legjobb esetben is kilenc hónapba telik, mire sikerül a koronavírus ellen hatásos vakcinát készíteni, de akár két évig is eltarthat a kutatás.","shortLead":"Bill Gates szerint legjobb esetben is kilenc hónapba telik, mire sikerül a koronavírus ellen hatásos vakcinát...","id":"20200504_bill_gates_koronavirus_vakcina_vedoltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3578266-7565-4ebc-a2c4-e592542bfa0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_bill_gates_koronavirus_vakcina_vedoltas","timestamp":"2020. május. 04. 07:33","title":"Bill Gates szerint az újszülötteknek kötelező védőoltás lehet a koronavírus elleni vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b6e60f-7c5a-4cdc-bc76-52ccf1b7d1d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Arany János- és egy Tóth Árpád-vers is van a feladatok között az idei középszintű magyarérettségin.","shortLead":"Egy Arany János- és egy Tóth Árpád-vers is van a feladatok között az idei középszintű magyarérettségin.","id":"20200504_kozepszintu_magyarerettsegi_2020_masodik_resz_feladatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38b6e60f-7c5a-4cdc-bc76-52ccf1b7d1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b96074-7c7b-4b54-9649-24aa3a06a0dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kozepszintu_magyarerettsegi_2020_masodik_resz_feladatok","timestamp":"2020. május. 04. 11:12","title":"Ezt kapták a vizsgázók a magyarérettségi második részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce50f9d2-2b29-43a7-9a7d-5f7f78d76da9","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"Történelemből és magyarból magától értetődő, de akár matekvizsgán is előjöhet olyan kérdés, ami kapcsolódik a járványhoz. Az Eduline összegyűjtötte, milyen járványos témák közül válogathattak az érettségi kérdéssor összeállítói.\r

\r

","shortLead":"Történelemből és magyarból magától értetődő, de akár matekvizsgán is előjöhet olyan kérdés, ami kapcsolódik...","id":"20200503_Milyen_jarvanyos_kerdesek_lehetnek_az_erettsegin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce50f9d2-2b29-43a7-9a7d-5f7f78d76da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdf247d-14be-4795-a942-86e5a69c4fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Milyen_jarvanyos_kerdesek_lehetnek_az_erettsegin","timestamp":"2020. május. 03. 13:24","title":"Milyen járványos kérdések lehetnek az érettségin?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Kevés dolgot szeretnek az ország mostani vezetői annyira, mint a sportot. Épp ezért a NER eddigi 10 évének összegzésekor úgy érdemes nézni ezt a területet: mi történik akkor, ha valamiben minden áron szeretnének eredményt elérni? Stadionok, sportcsarnokok építésében és világversenyek rendezésében nagyot lépett előre az ország 2010 óta –épp csak a sporteredmények nem akarnak jönni.","shortLead":"Kevés dolgot szeretnek az ország mostani vezetői annyira, mint a sportot. Épp ezért a NER eddigi 10 évének...","id":"20200505_ner_sport_10_ev_stadion_foci_sportcsarnok_vb_olimpia_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3084fe8c-f3bc-4d9b-b451-d72c22602897","keywords":null,"link":"/360/20200505_ner_sport_10_ev_stadion_foci_sportcsarnok_vb_olimpia_gazdasag","timestamp":"2020. május. 05. 07:00","title":"A NER és a sport 10 éve: amit pénzen meg lehetett venni, azt megvették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]