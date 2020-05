Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd13d4d-aed4-4b52-a246-5a2de4fa513e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alapfogalmakra és egyszerű összefüggésekre kérdeznek rá a kedden reggel indult matekérettségi első feladatlapján.

","shortLead":"Alapfogalmakra és egyszerű összefüggésekre kérdeznek rá a kedden reggel indult matekérettségi első feladatlapján.

","id":"20200505_Modusz_es_medianszamitassal_is_kuzdenek_a_diakok_a_matekerettsegin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd13d4d-aed4-4b52-a246-5a2de4fa513e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86c067a-e891-4d41-87d8-4608e5a14e4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Modusz_es_medianszamitassal_is_kuzdenek_a_diakok_a_matekerettsegin","timestamp":"2020. május. 05. 09:57","title":"Módusz- és mediánszámítással is küzdenek a diákok a matekérettségi első felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az igazolt fertőzöttek száma már majdnem elérte a 100 ezret.","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma már majdnem elérte a 100 ezret.","id":"20200504_Ismet_megnott_a_fertozottek_es_a_halalesetek_szama_Iranban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f4b56f-b7c0-468e-be33-3fd168a30c6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Ismet_megnott_a_fertozottek_es_a_halalesetek_szama_Iranban","timestamp":"2020. május. 04. 20:48","title":"Ismét megnőtt a fertőzöttek és a halálesetek száma Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf382b2-dcd8-4e4e-bc83-87373a4891f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy család három tagja ellen emeltek vádat az ügyben.\r

","shortLead":"Egy család három tagja ellen emeltek vádat az ügyben.\r

","id":"20200505_biztonsagi_or_emberoles_maszk_bolt_vasarlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bf382b2-dcd8-4e4e-bc83-87373a4891f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e45cdde-80fc-45b2-8e41-e28d4d462f19","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_biztonsagi_or_emberoles_maszk_bolt_vasarlo","timestamp":"2020. május. 05. 06:19","title":"Lelőttek egy amerikai biztonsági őrt, aki arra kért egy vásárlót, hogy húzzon maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdaság újraindítását sürgette és a többi között az év végére oltást remélt az új típusú koronavírus ellen Donald Trump amerikai elnök vasárnap este azon a kétórás televíziós beszélgetésen, amelyet a Fox televízió közvetített a washingtoni Lincoln-emlékmű mellől. Az elnöknek nemcsak a Fox újságírói, hanem videón a nézők is tehettek fel kérdéseket.\r

\r

","shortLead":"A gazdaság újraindítását sürgette és a többi között az év végére oltást remélt az új típusú koronavírus ellen Donald...","id":"20200504_Trump_2021_nagyszeru_esztendo_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d5218c-c067-439e-9700-df71e8d80001","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_Trump_2021_nagyszeru_esztendo_lesz","timestamp":"2020. május. 04. 05:31","title":"Trump: 2021 nagyszerű esztendő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fb46cb-1f0e-4ccd-ba33-76ac2d812b49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új Star Wars-tévésorozaton is dolgoznak a Disney Plusnál.","shortLead":"Egy új Star Wars-tévésorozaton is dolgoznak a Disney Plusnál.","id":"20200504_Taika_Waititi_rendezhet_uj_Star_Warsfilmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28fb46cb-1f0e-4ccd-ba33-76ac2d812b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea49276-fdb9-49d8-9c2c-6db12182456e","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Taika_Waititi_rendezhet_uj_Star_Warsfilmet","timestamp":"2020. május. 04. 19:35","title":"Taika Waititi rendezhet új Star Wars-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f7db3a-61e6-480b-ae71-b1eae7cc75d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Akár 2-3 hét alatt is felszaladhatnak ránk a pluszkilók a mozgásszegény életmódból adódóan, az immunrendszerünk erősítése pedig kulcsfontosságú a koronavírus-járvány alatt (is). A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége adott hasznos tanácsokat, miből és mennyit fogyasszunk. ","shortLead":"Akár 2-3 hét alatt is felszaladhatnak ránk a pluszkilók a mozgásszegény életmódból adódóan, az immunrendszerünk...","id":"20200503_Etkezes_a_koronavirus_idejen_hogyan_taplalkozzunk_a_jarvany_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4f7db3a-61e6-480b-ae71-b1eae7cc75d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a58b20-b0d9-4102-9340-6db160df4f8a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200503_Etkezes_a_koronavirus_idejen_hogyan_taplalkozzunk_a_jarvany_alatt","timestamp":"2020. május. 03. 11:00","title":"Étkezés a koronavírus idején: hogyan táplálkozzunk a járvány alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c31de07-c6b2-4276-99a4-d09bec7700aa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hivatalos személy elleni erőszak a vád.","shortLead":"Hivatalos személy elleni erőszak a vád.","id":"20200504_kormanyellenes_tunetes_vademeles_kossuth_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c31de07-c6b2-4276-99a4-d09bec7700aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421f660e-ed1e-460b-bad5-40d77e331d37","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kormanyellenes_tunetes_vademeles_kossuth_ter","timestamp":"2020. május. 04. 10:58","title":"Tárgyalás nélkül ítéltetné el a Parlament előtti tüntetések három résztvevőjét az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea2918b-8927-4b49-8405-7fb03aff2d71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utakon – vélhetően leginkább a kijárási korlátozások miatt – elmaradt a hosszú hétvégékre jellemző sok halálos kimenetelű baleset.","shortLead":"Az utakon – vélhetően leginkább a kijárási korlátozások miatt – elmaradt a hosszú hétvégékre jellemző sok halálos...","id":"20200504_egy_halalos_baleset_volt_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aea2918b-8927-4b49-8405-7fb03aff2d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1d009a-781c-4aa6-99b0-3617e4ee1c08","keywords":null,"link":"/cegauto/20200504_egy_halalos_baleset_volt_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2020. május. 04. 09:32","title":"Egyetlen halálos baleset történt a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]