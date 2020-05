Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51c95899-ee9c-4a5c-835e-a3f54592002e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 6,5 kiló kábítószert, 50 millió forintot és rengeteg ékszert találtak a helyszíneken. ","shortLead":"Több mint 6,5 kiló kábítószert, 50 millió forintot és rengeteg ékszert találtak a helyszíneken. ","id":"20200506_tek_rendorseg_akcio_drog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51c95899-ee9c-4a5c-835e-a3f54592002e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301b90ea-2f60-456b-ad09-62600c2b18c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_tek_rendorseg_akcio_drog","timestamp":"2020. május. 06. 09:51","title":"Egyszerre csapott le 200 rendőr és a TEK egy droggal üzletelő bandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e2a8dd-434d-476a-a33d-c015c5bd3033","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként Peruban lehet használni a Facebook új, Discover nevű alkalmazását, amely butított módon, csak betűkben adja vissza egy weboldal tartalmát.","shortLead":"A világon elsőként Peruban lehet használni a Facebook új, Discover nevű alkalmazását, amely butított módon, csak...","id":"20200506_facebook_discover_peru_internet_hozzaferes_ingyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68e2a8dd-434d-476a-a33d-c015c5bd3033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4021862c-3e1e-41e1-9301-01b7509db946","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_facebook_discover_peru_internet_hozzaferes_ingyen","timestamp":"2020. május. 06. 18:03","title":"Csinált egy appot a Facebook, amellyel ott is lehet internetezni, ahol erre nincs lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74e68c1-0f12-4771-a889-02b42da3ec22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Így egy évet csúszik a nemzetközi sportesemény.","shortLead":"Így egy évet csúszik a nemzetközi sportesemény.","id":"20200505_Jovo_majusban_lesz_a_budapesti_vizes_Eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a74e68c1-0f12-4771-a889-02b42da3ec22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd763aa-4327-4f5d-afa4-83e7cdfd91e9","keywords":null,"link":"/sport/20200505_Jovo_majusban_lesz_a_budapesti_vizes_Eb","timestamp":"2020. május. 05. 15:33","title":"Jövő májusban lesz a budapesti vizes Eb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár év alatt két kategóriát zuhant Magyarország, 2015 előtt még a szilárd demokráciák közé soroltak minket.","shortLead":"Pár év alatt két kategóriát zuhant Magyarország, 2015 előtt még a szilárd demokráciák közé soroltak minket.","id":"20200506_Freedom_House_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72ec9fd-eb7d-40df-8d0f-1f39c7de928e","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_Freedom_House_Magyarorszag","timestamp":"2020. május. 06. 07:35","title":"Freedom House: Magyarország lecsúszott a hibrid rezsimek közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91f622d-7060-41ef-9ab1-68b3a65ec64e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész 73 éves volt. ","shortLead":"A zenész 73 éves volt. ","id":"20200506_Meghalt_Florian_Schneider_a_Kraftwerk_alapitoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d91f622d-7060-41ef-9ab1-68b3a65ec64e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d552dfb-b773-400b-834e-ad9ca15ec23a","keywords":null,"link":"/kultura/20200506_Meghalt_Florian_Schneider_a_Kraftwerk_alapitoja","timestamp":"2020. május. 06. 17:44","title":"Meghalt Florian Schneider, a Kraftwerk alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326e4367-bbbd-4902-a950-794e79b13fd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában hatszázan haltak meg a koronavírus miatt.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában hatszázan haltak meg a koronavírus miatt.","id":"20200506_Mar_majdnem_8_ezren_haltak_meg_a_jarvanyban_Braziliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=326e4367-bbbd-4902-a950-794e79b13fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cefbfe-ac41-4d51-a78a-bcdf4ae4eed0","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_Mar_majdnem_8_ezren_haltak_meg_a_jarvanyban_Braziliaban","timestamp":"2020. május. 06. 05:42","title":"Már majdnem 8 ezren haltak meg a járványban Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99313888-df9f-4c56-9dda-c8dc12da7212","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1500 lóerős hiperautó megrendelt példányait érthető módon igyekeznek maximálisan testre szabni a vevők.","shortLead":"Az 1500 lóerős hiperautó megrendelt példányait érthető módon igyekeznek maximálisan testre szabni a vevők.","id":"20200507_lelepleztek_hogy_konkretan_milyen_bugattikat_rendelnek_a_tehetos_vasarlok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99313888-df9f-4c56-9dda-c8dc12da7212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b8622e-6cd8-481c-b9a0-d423e6adf538","keywords":null,"link":"/cegauto/20200507_lelepleztek_hogy_konkretan_milyen_bugattikat_rendelnek_a_tehetos_vasarlok","timestamp":"2020. május. 07. 09:21","title":"Elárulták, milyen Bugattikat rendelnek a tehetős vásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2bdc7f-dc32-46e1-a426-23373e603ad5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A látványos BMW M Next is áldozatául esett a márka költségmegtakarítási programjának.","shortLead":"A látványos BMW M Next is áldozatául esett a márka költségmegtakarítási programjának.","id":"20200506_Hibrid_szuperauto_tervet_is_torolte_a_BMW","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2bdc7f-dc32-46e1-a426-23373e603ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5530edb-96fe-4aa3-9e6b-0852670b7db5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200506_Hibrid_szuperauto_tervet_is_torolte_a_BMW","timestamp":"2020. május. 06. 17:02","title":"Hibrid szupersportautó tervét is törölte a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]