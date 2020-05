Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Orbán Viktor 10 éve folyamatosan szántja fel Magyarországot, viszonya egyre rosszabb Európával, fokozatosan elszigetelődik, ám mégsem következik be a szakítás, mert az EU megosztott a kérdésben. A magyar kormányfő erősen ügyel arra, nehogy Németországgal viszályba kerüljön. Így összegzi a jelenlegi helyzetet a Neue Zürcher Zeitung hosszú összeállítása. Orbán Viktor 10 éve folyamatosan szántja fel Magyarországot, viszonya egyre rosszabb Európával, fokozatosan elszigetelődik, ám mégsem következik be a szakítás, mert az EU megosztott a kérdésben. A magyar kormányfő erősen ügyel arra, nehogy Németországgal viszályba kerüljön. Így összegzi a jelenlegi helyzetet a Neue Zürcher Zeitung hosszú összeállítása. Neue Zürcher Zeitung: Orbán pontosan tudja, meddig mehet el az unióban 3678-ra emelkedett a nyilvántartott fertőzöttek száma péntekre. Minden járványhír egy helyen. Minden járványhír egy helyen. Három új halott - koronavírus percről percre A koronavírus-járvány és globális következményei. Az Egyesült Államok magyarországi nagykövetének írása. A koronavírus-járvány és globális következményei. Az Egyesült Államok magyarországi nagykövetének írása. David Cornstein: Így segít a világnak az olyan barát, mint Amerika A koronavírus-járvány mindenkinek felborította az életét, de a Budapesti Fesztiválzenekar úgy döntött: megteremti a biztonságos feltételeket, és gőzerővel készülnek a 2020–21-es évadra, melyre a nagyközönség június 10-től vásárolhatja meg bérleteit. A szólójegyek és szabad bérletek június 24-től lesznek elérhetőek. A Fesztiválzenekar már a karantén utánra is lát Az Európai Unió Bíróságának egyedi ítéletei nem. Ez az állásfoglalás különösen fontos a német alkotmánybíróság közelmúltbeli döntése után. Csak az Unió jogszabályai állnak a magyar törvények fölött – mondta ki az Alkotmánybíróság. Az Európai Unió Bíróságának egyedi ítéletei nem. Ez az állásfoglalás különösen fontos a német alkotmánybíróság közelmúltbeli döntése után. Elébe ment az Alkotmánybíróság annak, hogy tranzitzóna-ügyben állást kelljen foglalnia LSD-s trippeket mutat be egy dokumentumfilm a Netflixen, a cári Oroszországban eszmélhetünk rá a girl powerre az HBO GO-n és erős mondatok mentén, mégis humorosan nézhetünk szembe az örökbefogadás nehézségeivel az Apple TV+-on. Ez a hvg360 heti streaming ajánlója. Stream360: Stingtől Ben Stillerig mesélik el sztárok a legvadabb drogos sztorijaikat