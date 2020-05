Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megrendelhető a HVG Munkajog 2020-as különszáma, amely tartalmazza az előző kiadvány megjelenése óta beiktatott törvényi módosításokat, továbbá a Covid–19 vírus okozta rendkívüli jogalkotási rendben született munkaügyi kormányrendeleteket, valamint ezek magyarázatát is. A jogszabályok gyakorlati alkalmazását szerződésminták, kérdésekre adott szakértői válaszok, bírósági és kúriai esetek ismertetése segíti.","shortLead":"Megrendelhető a HVG Munkajog 2020-as különszáma, amely tartalmazza az előző kiadvány megjelenése óta beiktatott...","id":"20200525_koronavirus_munkajog_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4fc1b8-4a8c-4a05-8ed7-1634ccd62461","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_koronavirus_munkajog_munka","timestamp":"2020. május. 25. 16:30","title":"Így alakította át a koronavírus a munkajogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05ee089-e64e-4dd1-83ec-00bb2072ee87","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"elet","description":"Orsi február 21-én egy hónapra érkezett Mianmar egyik szigetére, hogy önkéntes aktivistaként vegyen részt a helyi korallmentésben. Az egy hónapból már három lett és Orsi továbbra sem tudott hazajutni, pedig azért már szeretne.","shortLead":"Orsi február 21-én egy hónapra érkezett Mianmar egyik szigetére, hogy önkéntes aktivistaként vegyen részt a helyi...","id":"20200524_Karanten_mianmar_korallmentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d05ee089-e64e-4dd1-83ec-00bb2072ee87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e92a27e-6106-4b8d-b13d-cd4cc5b58357","keywords":null,"link":"/elet/20200524_Karanten_mianmar_korallmentes","timestamp":"2020. május. 24. 17:00","title":"Korallmentésre indult egy trópusi szigetre egy magyar lány, de három hónapja nem tud hazajutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0979bed0-780b-41da-bff9-035d5664ac01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kacsamentés már a múlté, most egy rókának volt szüksége a BKK segítségére. ","shortLead":"A kacsamentés már a múlté, most egy rókának volt szüksége a BKK segítségére. ","id":"20200524_Sebesult_rokat_mentett_egy_budapesti_buszsofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0979bed0-780b-41da-bff9-035d5664ac01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1819d2-2dca-4e7f-a625-e8f51dd6a3ba","keywords":null,"link":"/elet/20200524_Sebesult_rokat_mentett_egy_budapesti_buszsofor","timestamp":"2020. május. 24. 17:41","title":"Sebesült rókát mentett egy budapesti buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3abb7e6-2488-4bd8-8558-f3931f7283f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A thaiföldi Csula Oltóanyagkutató Központ az egyik olyan laboratórium a világon, ahol a koronavírus elleni védőoltás kifejlesztésén dolgoznak.","shortLead":"A thaiföldi Csula Oltóanyagkutató Központ az egyik olyan laboratórium a világon, ahol a koronavírus elleni védőoltás...","id":"20200525_bangkok_thaifold_koronavirus_vakcina_fejlesztes_vedooltas_oltoanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3abb7e6-2488-4bd8-8558-f3931f7283f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a008ce-b2f9-425c-8f45-afe08f814fd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_bangkok_thaifold_koronavirus_vakcina_fejlesztes_vedooltas_oltoanyag","timestamp":"2020. május. 25. 11:33","title":"Képek jöttek egy bangkoki laborból, így készül a koronavírus elleni vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Váratlanul vonták vissza a beterjesztett műanyagtörvényt múlt héten, indoklás nélkül. Az Index információi szerint soltvadkerti fideszes képviselők állnak a lobbi mögött. ","shortLead":"Váratlanul vonták vissza a beterjesztett műanyagtörvényt múlt héten, indoklás nélkül. Az Index információi szerint...","id":"20200526_Index_a_soltvadkerti_Fideszvilag_all_a_muanyagtorveny_visszavonasa_mogott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bec80c-c953-444c-bb03-159b4acabd53","keywords":null,"link":"/zhvg/20200526_Index_a_soltvadkerti_Fideszvilag_all_a_muanyagtorveny_visszavonasa_mogott","timestamp":"2020. május. 26. 09:49","title":"Index: A soltvadkerti Fidesz-világ áll a műanyagtörvény visszavonása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c09f22-2fc9-4c40-a6ea-3df14a9a15d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint az adókedvezmények is július elejéig maradhatnak meg.","shortLead":"Az államtitkár szerint az adókedvezmények is július elejéig maradhatnak meg.","id":"20200526_orban_balazs_ingyen_parkolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7c09f22-2fc9-4c40-a6ea-3df14a9a15d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4adaa36f-aa19-4a53-9021-c28a4b58f8e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_orban_balazs_ingyen_parkolas","timestamp":"2020. május. 26. 15:30","title":"Orbán Balázs: Július elejéig lehet majd Budapesten ingyen parkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3daff19-8b3e-4026-8688-a67053f9e132","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a több mint két évtizedes múltra visszatekintő, igen ritka 911 Turbót eddig szinte alig használták.","shortLead":"Ezt a több mint két évtizedes múltra visszatekintő, igen ritka 911 Turbót eddig szinte alig használták.","id":"20200525_idokapszula_elado_egy_23_eves_porsche_911_turbo_s_kevesebb_mint_900_kilometerrel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3daff19-8b3e-4026-8688-a67053f9e132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8676c849-9f4a-445b-ad3a-6c91ba8f2671","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_idokapszula_elado_egy_23_eves_porsche_911_turbo_s_kevesebb_mint_900_kilometerrel","timestamp":"2020. május. 25. 06:41","title":"Időkapszula: eladó egy 23 éves Porsche kevesebb, mint 900 kilométerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Minden szabályt megszegve 400 kilométert utazott a brit miniszterelnök főtanácsadója betegen, most azt állítja, azért, mert nem volt kire bíznia a gyerekét.","shortLead":"Minden szabályt megszegve 400 kilométert utazott a brit miniszterelnök főtanácsadója betegen, most azt állítja, azért...","id":"20200525_cummings_karanten_nagybritannia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53fefab0-fdfe-4f5a-a5ac-11b4cdbe1602","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_cummings_karanten_nagybritannia_koronavirus","timestamp":"2020. május. 25. 19:20","title":"Nem volt kire bízni a gyereket, ezért kellett megszegni a karantént -–állítja a brit kormányfő tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]