Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatja járatai újranyitását a Lufthansa csoport, amely június közepétől ismét közlekedik München és Budapest között. Nő a járatszám a Budapest–Frankfurt útvonalon is.","shortLead":"Folytatja járatai újranyitását a Lufthansa csoport, amely június közepétől ismét közlekedik München és Budapest között...","id":"20200529_Gyorsan_nyit_a_Lufthansa_Budapest_is_sorra_kerul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fb2dfe-9391-448f-8006-513b110d886f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_Gyorsan_nyit_a_Lufthansa_Budapest_is_sorra_kerul","timestamp":"2020. május. 29. 14:58","title":"Gyorsan nyit a Lufthansa, Budapest is sorra kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674df719-dad2-4b0d-8de2-83aa519e8b7d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Még közelebb került a tűzhöz Mészárosné Life TV-jének vezérigazgatója.","shortLead":"Még közelebb került a tűzhöz Mészárosné Life TV-jének vezérigazgatója.","id":"202022_feketehegy_vagyonkezelo_kozelebb_atuzhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=674df719-dad2-4b0d-8de2-83aa519e8b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ddee48-c391-4a3d-9b30-57f0fd687801","keywords":null,"link":"/360/202022_feketehegy_vagyonkezelo_kozelebb_atuzhoz","timestamp":"2020. május. 28. 12:00","title":"Újabb Mészáros-közeli céget rejtett el nem átlátható magántőkealap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2dd222-5531-429b-becc-d32a7b5ca06a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 34 feljelentést tettek a rendőrök szabálysértés miatt.","shortLead":"Összesen 34 feljelentést tettek a rendőrök szabálysértés miatt.","id":"20200529_mi_hazank_tuntetes_rendorseg_deak_teri_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d2dd222-5531-429b-becc-d32a7b5ca06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26199dec-85af-43cb-8e3a-84fd586335bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_mi_hazank_tuntetes_rendorseg_deak_teri_gyilkossag","timestamp":"2020. május. 29. 12:37","title":"Harmincnégy embert jelentettek fel a Mi Hazánk tüntetésén, verekedés is volt utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf11dff-0f04-492e-837b-c2352da586ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Matematikusok által kifejlesztett algoritmus gyorsíthatja fel a vízibalesetet szenvedők mentését a tengereken. Az új módszer segítségével megjósolható, merre sodródnak a vízfelszínen a tárgyak és az emberek – közölte a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH).","shortLead":"Matematikusok által kifejlesztett algoritmus gyorsíthatja fel a vízibalesetet szenvedők mentését a tengereken. Az új...","id":"20200529_vizibaleset_mentes_eth_matematikusok_algoritmusa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cf11dff-0f04-492e-837b-c2352da586ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15b72ae-f0ef-451a-b67e-2fd1e032aaad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_vizibaleset_mentes_eth_matematikusok_algoritmusa","timestamp":"2020. május. 29. 14:03","title":"Hogy van-e értelme matekot tanulni? Most például életeket menthet egy új algoritmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdab16a-ba28-4aa4-bee6-2e4d8419a548","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200529_Marabu_Feknyuz_Ha_Kaslert_tamadjak_meg_kell_hosszabbitani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bdab16a-ba28-4aa4-bee6-2e4d8419a548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0a2c47-8acb-466d-be9d-041dadf052f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Marabu_Feknyuz_Ha_Kaslert_tamadjak_meg_kell_hosszabbitani","timestamp":"2020. május. 29. 05:15","title":"Marabu Féknyúz: Ha Káslert támadják, meg kell hosszabbítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f563b2b-3eb9-4484-8055-6fea8e75e127","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különlegességnek számított az összehajtható telefonok között a felújított Motorola Razr, ugyanis a régi kagylóformát hozta vissza az új világba. Még ebben az évben érkezhet az utód is, javított specifikációkkal.","shortLead":"Különlegességnek számított az összehajtható telefonok között a felújított Motorola Razr, ugyanis a régi kagylóformát...","id":"20200528_osszehajthato_telefon_motorola_razr_2020_specifikaciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f563b2b-3eb9-4484-8055-6fea8e75e127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4eee2ef-a531-4804-bc05-a2c06bf9e0f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_osszehajthato_telefon_motorola_razr_2020_specifikaciok","timestamp":"2020. május. 28. 14:33","title":"Hajtogatják: kiszivárogtak az új Motorola Razr utódjának specifikációi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f23d942-a107-45c8-83a1-36a9ae58022e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hímzett arcmaszkot levélben küldte a kormányfőnek egy kormánypárti szavazó.","shortLead":"A hímzett arcmaszkot levélben küldte a kormányfőnek egy kormánypárti szavazó.","id":"20200528_orban_viktor_arcmaszk_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f23d942-a107-45c8-83a1-36a9ae58022e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e19d4f-a1b8-4242-822a-52ea128068ae","keywords":null,"link":"/elet/20200528_orban_viktor_arcmaszk_level","timestamp":"2020. május. 28. 15:04","title":"Orbán Viktor maszkot kapott a \"sárdobálók ellen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126af09d-3c8e-486f-9519-6bddbc170a30","c_author":"Szabó Yvette, Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Igazi aranybányát túrt ki magának Mészáros Lőrinc: kínai üzlettől ritkaföldfémeken keresztül uniós forrásokig sok milliárd forintot termelhet az Envirotis Holding, élén most már egy egykori közgépessel.","shortLead":"Igazi aranybányát túrt ki magának Mészáros Lőrinc: kínai üzlettől ritkaföldfémeken keresztül uniós forrásokig sok...","id":"202022__meszaros_ahulladekbizniszben__kinai_kapcsolat__pest_szennyese__foldesur_aszemetdombon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=126af09d-3c8e-486f-9519-6bddbc170a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f186cae-c8a1-40f7-b8a9-7cd58e50717f","keywords":null,"link":"/360/202022__meszaros_ahulladekbizniszben__kinai_kapcsolat__pest_szennyese__foldesur_aszemetdombon","timestamp":"2020. május. 29. 12:00","title":"Megvan, mivel kereshet még több pénzt Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]