[{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A határon túli magyar papok jövedelempótlékának emeléséről is döntés születhet. Jövőre várhatóan már az új egyházközösségek szervezői is kaphatnak a pénzből.","shortLead":"A határon túli magyar papok jövedelempótlékának emeléséről is döntés születhet. Jövőre várhatóan már az új...","id":"20200529_balog_zoltan_papok_dupla_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162131c4-7d49-46a0-8dc3-9722fd292390","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_balog_zoltan_papok_dupla_fizetes","timestamp":"2020. május. 29. 17:49","title":"Megduplázza a vidéki papok támogatását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mexikóban meghaladta a 9 ezret a halottak száma.","shortLead":"Mexikóban meghaladta a 9 ezret a halottak száma.","id":"20200529_Rekordot_dontott_az_egy_nap_alatt_regisztralt_uj_esetek_szama_Braziliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6c130d-e3aa-429f-b758-4bb8b8b8022e","keywords":null,"link":"/vilag/20200529_Rekordot_dontott_az_egy_nap_alatt_regisztralt_uj_esetek_szama_Braziliaban","timestamp":"2020. május. 29. 07:07","title":"Rekordot döntött az egy nap alatt regisztrált új esetek száma Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7092f68-e063-4972-8226-fd5f573a51e3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Balaton megkoszorúzásával és szolid ünnepséggel vette kezdetét az idei vitorlás szezon szombat délelőtt Balatonfüreden.","shortLead":"A Balaton megkoszorúzásával és szolid ünnepséggel vette kezdetét az idei vitorlás szezon szombat délelőtt...","id":"20200530_Hajozni_muszaj_megkezdodott_a_balatoni_vitorlas_szezon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7092f68-e063-4972-8226-fd5f573a51e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ddec65-50fd-4b3e-bfb7-0b5f9c337a74","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Hajozni_muszaj_megkezdodott_a_balatoni_vitorlas_szezon","timestamp":"2020. május. 30. 17:57","title":"Hajózni muszáj: megkezdődött a balatoni vitorlás szezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lengyelországban szombattól a szabadban - az utcán, a parkokban, a parkolókban és kerékpározás közben - már nem kötelező a maszkviselés, ha az emberek tartják egymástól a kétméteres biztonsági távolságot.","shortLead":"Lengyelországban szombattól a szabadban - az utcán, a parkokban, a parkolókban és kerékpározás közben - már nem...","id":"20200530_Fol_illetve_belelegzes_a_lengyelek_lassan_bucsuznak_a_maszkoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a43b0-ec2e-4f3f-835e-e3ea79f5f88c","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Fol_illetve_belelegzes_a_lengyelek_lassan_bucsuznak_a_maszkoktol","timestamp":"2020. május. 30. 17:40","title":"Föl-, illetve belélegzés: a lengyelek lassan búcsúznak a maszkoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fc7688-15cb-4159-b1f0-7f0e3119fff8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tavaly ilyenkor közel 71 ezer autó gördült le a gyártósorokról, 99,7 százalékos a visszaesés.\r

","shortLead":"Tavaly ilyenkor közel 71 ezer autó gördült le a gyártósorokról, 99,7 százalékos a visszaesés.\r

","id":"20200529_Mindossze_197_autot_gyartottak_NagyBritanniaban_aprilisban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21fc7688-15cb-4159-b1f0-7f0e3119fff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572591fb-4f1a-4898-b8a8-c4a7de1d6562","keywords":null,"link":"/cegauto/20200529_Mindossze_197_autot_gyartottak_NagyBritanniaban_aprilisban","timestamp":"2020. május. 29. 06:45","title":"Mindössze 197 autót gyártottak Nagy-Britanniában áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce57b02-1ce0-4c04-ab6f-b53b1cf0112c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Von der Leyenék arra kérik Washingtont, vizsgálja felül kilépési szándékát az egészségügyi világszervezetből.","shortLead":"Von der Leyenék arra kérik Washingtont, vizsgálja felül kilépési szándékát az egészségügyi világszervezetből.","id":"20200530_Az_EU_remeli_hogy_Trump_megvaltoztatja_a_donteset_es_nem_hagyja_ott_a_WHOt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ce57b02-1ce0-4c04-ab6f-b53b1cf0112c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d48ffb-2274-461c-8e07-3e9b1b7ae78d","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Az_EU_remeli_hogy_Trump_megvaltoztatja_a_donteset_es_nem_hagyja_ott_a_WHOt","timestamp":"2020. május. 30. 16:10","title":"Az EU reméli, hogy Trump megváltoztatja a döntését, és nem hagyja ott a WHO-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bruttó összegről van szó, amit 160 ezer ember kap meg.","shortLead":"Bruttó összegről van szó, amit 160 ezer ember kap meg.","id":"20200529_kasler_miklos_egeszsegugyi_dolgozo_500_ezer_forintos_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b258fb-932a-4ac6-ae87-6a0a68a9435c","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_kasler_miklos_egeszsegugyi_dolgozo_500_ezer_forintos_tamogatas","timestamp":"2020. május. 29. 10:31","title":"Kásler megerősítette: július 1-től osztják az 500 ezer forintos jutalmakat az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d529027a-a3e5-44b8-a394-6feba042bd33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Anthony Fauci, Donald Trump koronavírusügyi főtanácsadója szerint annyira jól haladnak a védőoltással kapcsolatos fejlesztések, hogy az év végére már készen is lehet a szérum.","shortLead":"Anthony Fauci, Donald Trump koronavírusügyi főtanácsadója szerint annyira jól haladnak a védőoltással kapcsolatos...","id":"20200529_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_anthony_fauci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d529027a-a3e5-44b8-a394-6feba042bd33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021a26eb-f448-4b6c-868c-976866fceafd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_anthony_fauci","timestamp":"2020. május. 29. 08:33","title":"Trump járványügyi főtanácsadója: Év végére elkészülhet a koronavírus elleni védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]