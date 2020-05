Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"514aa0e2-ad67-42fc-ab4b-544956fff38a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadás másik áldozata a helyszínen életét vesztette. ","shortLead":"A támadás másik áldozata a helyszínen életét vesztette. ","id":"20200531_A_Magyar_Narancs_ujsagirojanak_udvaraba_menekult_a_gyulai_keseles_serultje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=514aa0e2-ad67-42fc-ab4b-544956fff38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032d2081-9caa-4982-b72b-03a5b6241645","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_A_Magyar_Narancs_ujsagirojanak_udvaraba_menekult_a_gyulai_keseles_serultje","timestamp":"2020. május. 31. 16:15","title":"A Magyar Narancs újságírójának udvarába menekült a gyulai késelés sérültje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztusban érkezik a Chrome-ba a káros hirdetéseket automatikusan blokkoló funkció, de aki szeretné, néhány másodperc alatt már bekapcsolhatja magának.","shortLead":"Augusztusban érkezik a Chrome-ba a káros hirdetéseket automatikusan blokkoló funkció, de aki szeretné, néhány másodperc...","id":"20200530_google_chrome_hirdetes_reklam_blokkolas_beallitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9ce043-877c-4375-9bdf-f1592ebb6bf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_google_chrome_hirdetes_reklam_blokkolas_beallitasa","timestamp":"2020. május. 30. 08:03","title":"Ezt állítsa be, hálás lesz a telefonja: mostantól blokkolhatja a Chrome-ban a túlpörgő hirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évekig tartott, mire a DK megszerezte a dokumentumot, de nem azt kapták, amire vártak.","shortLead":"Évekig tartott, mire a DK megszerezte a dokumentumot, de nem azt kapták, amire vártak.","id":"20200529_dk_vs_felcsut_emmi_jegyzokonyv_tao","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ffaf21-2aee-48da-b029-83280f8bbfbd","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_dk_vs_felcsut_emmi_jegyzokonyv_tao","timestamp":"2020. május. 29. 19:36","title":"Használhatatlan jegyzőkönyvet adott a felcsúti tao-költésekről az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba07bf6-50fc-491a-b17c-a0f7803f7c56","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A nemzetbiztonsági törvény megalkotásával Kína azt jelezheti a világnak, elég erős ahhoz, hogy ne tűrjön beleszólást Hongkong sorsának alakításába, és ez figyelmeztetés a renegát tartománynak tekintett Tajvan számára is.","shortLead":"A nemzetbiztonsági törvény megalkotásával Kína azt jelezheti a világnak, elég erős ahhoz, hogy ne tűrjön beleszólást...","id":"202022__hongkong__nemzetbiztonsagi_torveny__kina_beletapos__egy_orszag_egyrendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba07bf6-50fc-491a-b17c-a0f7803f7c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3609a02-6ab9-4e38-897a-62c1ac78e1e1","keywords":null,"link":"/360/202022__hongkong__nemzetbiztonsagi_torveny__kina_beletapos__egy_orszag_egyrendszer","timestamp":"2020. május. 31. 16:00","title":"Kína rátenyerel Hongkongra, és ezzel Tajvant figyelmezteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5054be0d-5bba-44ed-a69d-ba7c0d27265b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200530_Autosmoziszeru_koncertet_adott_a_Tankcsapda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5054be0d-5bba-44ed-a69d-ba7c0d27265b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b3e2b8-b745-4b89-b316-7d417ec20c5f","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Autosmoziszeru_koncertet_adott_a_Tankcsapda","timestamp":"2020. május. 30. 12:23","title":"Autósmoziszerű koncertet adott a Tankcsapda (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érkezőket szúrópróba-szerűen tesztelik, hogy nem koronavírus-fertőzöttek-e.","shortLead":"Az érkezőket szúrópróba-szerűen tesztelik, hogy nem koronavírus-fertőzöttek-e.","id":"20200529_koronavirus_jarvany_ujranyitas_gorogorszag_turizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a49763a-dd8d-423d-bb71-e800fab3f305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_koronavirus_jarvany_ujranyitas_gorogorszag_turizmus","timestamp":"2020. május. 29. 17:45","title":"A magyarok is mehetnek Görögországba nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lengyelországban szombattól a szabadban - az utcán, a parkokban, a parkolókban és kerékpározás közben - már nem kötelező a maszkviselés, ha az emberek tartják egymástól a kétméteres biztonsági távolságot.","shortLead":"Lengyelországban szombattól a szabadban - az utcán, a parkokban, a parkolókban és kerékpározás közben - már nem...","id":"20200530_Fol_illetve_belelegzes_a_lengyelek_lassan_bucsuznak_a_maszkoktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a43b0-ec2e-4f3f-835e-e3ea79f5f88c","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Fol_illetve_belelegzes_a_lengyelek_lassan_bucsuznak_a_maszkoktol","timestamp":"2020. május. 30. 17:40","title":"Föl-, illetve belélegzés: a lengyelek lassan búcsúznak a maszkoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2a945c-19f5-40cf-8576-e9aa343d0b46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műalkotás elkövetője nem más, mint aki egyébként is nagy szeretettel állít emléket a mesefiguráknak: Kolodko Mihály. ","shortLead":"A műalkotás elkövetője nem más, mint aki egyébként is nagy szeretettel állít emléket a mesefiguráknak: Kolodko Mihály. ","id":"20200530_Gomboc_Artur_szobrot_kapott_a_Balatonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a2a945c-19f5-40cf-8576-e9aa343d0b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25961313-5f22-4ec8-96b0-15ec0ebfd14d","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Gomboc_Artur_szobrot_kapott_a_Balatonnal","timestamp":"2020. május. 30. 13:16","title":"Gombóc Artúr szobrot kapott a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]