[{"available":true,"c_guid":"290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal nő most otthon van karanténban.","shortLead":"A fiatal nő most otthon van karanténban.","id":"20200602_koronavirus_fertozs_hasfajasos_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d5dc51-20cb-4b16-8e82-30e6658c1941","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_koronavirus_fertozs_hasfajasos_beteg","timestamp":"2020. június. 02. 21:17","title":"Órákig feküdhetett egy koronavírus-fertőzött mellett egy hasfájásos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország nyugati felén heves zivatarok várhatók szerdán, jégeső is lehet.","shortLead":"Az ország nyugati felén heves zivatarok várhatók szerdán, jégeső is lehet.","id":"20200602_Masodfoku_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat_tobb_megyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469f0817-4240-4b1c-9964-5977618e589b","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Masodfoku_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat_tobb_megyere","timestamp":"2020. június. 02. 18:35","title":"Másodfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat több megyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dd6ea6-837b-43a3-a14d-b72696e92bd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egy varázslatos hely, hiszen kis túlzással bármi elérhető és megvásárolható rajta. 