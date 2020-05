Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb műszakok indultak el a győri gyárban.","shortLead":"Újabb műszakok indultak el a győri gyárban.","id":"20200518_Lassan_visszater_a_normalis_elet_a_gyori_Audinal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ae1315-c85f-4cd8-9088-fbe958593ccd","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_Lassan_visszater_a_normalis_elet_a_gyori_Audinal","timestamp":"2020. május. 18. 12:29","title":"Lassan visszatér a normális élet a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28d4377-f909-49fc-917f-4fc67d914b25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére nem történt nagyobb baj. ","shortLead":"Szerencsére nem történt nagyobb baj. ","id":"20200518_Margit_hid_piruett_auto_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a28d4377-f909-49fc-917f-4fc67d914b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44df0f61-1ae0-4df6-b9fe-b469388de8f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_Margit_hid_piruett_auto_video","timestamp":"2020. május. 18. 13:11","title":"A Margit híd vizes útszakaszán piruettezett egy autó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9333704a-12d6-4f6c-b1dc-a15905d86b92","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrügynökség (NASA) Galilo nevű űrszondája 20 éve repült el az Európé mellett, mialatt a Jupiter kísérője vizet lövellt az űrbe – ezt most derítették ki az adatokat elemző szakemberek a göttingeni Max Planck Naprendszerkutató Intézetben (MPS).","shortLead":"Az amerikai űrügynökség (NASA) Galilo nevű űrszondája 20 éve repült el az Európé mellett, mialatt a Jupiter kísérője...","id":"20200517_jupiter_holdja_europe_felszin_alatti_viz_kilovellese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9333704a-12d6-4f6c-b1dc-a15905d86b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4f770c-6261-4a82-a847-97fa527c3780","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_jupiter_holdja_europe_felszin_alatti_viz_kilovellese","timestamp":"2020. május. 17. 14:03","title":"Különös jelenség a Jupiter holdján: vizét lövelli az űrbe az Európé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy olasz vállalat úgy döntött, hogy azonnal segít elhunyt munkatársuk feleségén, aki három gyerekkel vált özveggyé.","shortLead":"Egy olasz vállalat úgy döntött, hogy azonnal segít elhunyt munkatársuk feleségén, aki három gyerekkel vált özveggyé.","id":"20200517_A_ferj_meghalt_koronavirusban_a_cege_rogton_felvette_a_megozvegyult_asszonyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9333b35e-38be-4df0-b289-93608fb6e644","keywords":null,"link":"/elet/20200517_A_ferj_meghalt_koronavirusban_a_cege_rogton_felvette_a_megozvegyult_asszonyt","timestamp":"2020. május. 17. 10:05","title":"A férj meghalt koronavírusban, a cége rögtön felvette a megözvegyült feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597b3133-4c52-4364-acba-b2f575c3a010","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az USA-ban 55 százalékkal, Nagy Britanniában 22 százalékkal ugrott meg a szeszes italok eladása márciusban – írja összefoglalójában a BBC. ","shortLead":"Az USA-ban 55 százalékkal, Nagy Britanniában 22 százalékkal ugrott meg a szeszes italok eladása márciusban – írja...","id":"20200518_Otthon_konnyebben_nyulunk_a_pohar_sor_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=597b3133-4c52-4364-acba-b2f575c3a010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd02d2a5-d51d-451d-ad86-67b2cd96a168","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Otthon_konnyebben_nyulunk_a_pohar_sor_utan","timestamp":"2020. május. 18. 15:06","title":"Otthon gyakrabban nyúlunk a pohár sör után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790cc08c-05a7-4fe8-8533-25c3c7d0f756","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait! című riportkötetet. Ami az észak-koreaiak párkapcsolati és szexuális életét illeti, az tele van elhallgatásokkal és tabukkal. Mi a helyzet a fiatalok szexuális felvilágosításával? Jelen vannak-e az országban a felnőtt tartalmak? Mi vár arra, aki közel merészkedik a pornográfiához? Erről szól sorozatunk hatodik része. ","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200516_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_6_resz__Csempeszett_pornografia_es_mas_tabuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=790cc08c-05a7-4fe8-8533-25c3c7d0f756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaeb82f-c0d0-48a5-a7b4-7913f89a9c41","keywords":null,"link":"/360/20200516_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_6_resz__Csempeszett_pornografia_es_mas_tabuk","timestamp":"2020. május. 16. 19:00","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 6. rész – Csempészett pornográfia és más tabuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c775c0cd-d641-4d01-8dd3-e9f3ab7bbefd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kansas Citybeli állatkertben igazán szívükön viselik az állatok sorsát.","shortLead":"A Kansas Citybeli állatkertben igazán szívükön viselik az állatok sorsát.","id":"20200517_Muzeumlatogatasra_vittek_pingvineket_hogy_ne_unatkozzanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c775c0cd-d641-4d01-8dd3-e9f3ab7bbefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92ecc74-c114-44c7-996d-f27bd121e701","keywords":null,"link":"/elet/20200517_Muzeumlatogatasra_vittek_pingvineket_hogy_ne_unatkozzanak","timestamp":"2020. május. 17. 18:16","title":"Múzeumlátogatásra vittek pingvineket, hogy ne unatkozzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harvardi tudósok egy már bevált technikát felhasználva olyan védőeszközt fejlesztenek, amely nagy segítséget jelenthetne a koronavírus elleni harcban.","shortLead":"Harvardi tudósok egy már bevált technikát felhasználva olyan védőeszközt fejlesztenek, amely nagy segítséget...","id":"20200516_arcmaszk_koronavirus_mit_zika_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d964c2-986c-4116-9dcf-dfa56fac1881","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_arcmaszk_koronavirus_mit_zika_maszk","timestamp":"2020. május. 16. 21:46","title":"Készül az arcmaszk, amely világít, ha észleli a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]