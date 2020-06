Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"052e7aca-93d7-46ee-b8aa-5e62a6da53e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"László Imre és Oláh Lajos is pert nyert a portál ellen.","shortLead":"László Imre és Oláh Lajos is pert nyert a portál ellen.","id":"20200611_origo_per_dk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=052e7aca-93d7-46ee-b8aa-5e62a6da53e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9023cf31-4958-4195-8af4-eb4d89177cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_origo_per_dk","timestamp":"2020. június. 11. 16:22","title":"Újabb pereket bukott el az Origo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1fb013-c969-4cf0-b968-1efccf46b1a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem olyan egyszerű készpénzre váltani az automatákból ellopott bérleteket, mint eddig volt.","shortLead":"Már nem olyan egyszerű készpénzre váltani az automatákból ellopott bérleteket, mint eddig volt.","id":"20200611_bkk_berlettolvajok_uzletszabalyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc1fb013-c969-4cf0-b968-1efccf46b1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7aa51a-c75a-4370-94ac-55c6e3c19ebb","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_bkk_berlettolvajok_uzletszabalyzat","timestamp":"2020. június. 11. 16:51","title":"Lépett a bérlettolvajok ellen a BKK, változott az üzletszabályzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a6678a-9891-46e9-9b47-beee62ebbdbc","c_author":"Kapitány-Fövény Máté","category":"360","description":"Szabadság vagy biztonság? Az alábbi cikk szerzője levezeti, hogy a járvány elleni védekezésben a totális lemondás az egyéni jogokról semmiképpen nem járható út, mert olyan társadalmi változásokhoz vezethet, amelyeknek katasztrofális következményei lehetnek. Vélemény.","shortLead":"Szabadság vagy biztonság? Az alábbi cikk szerzője levezeti, hogy a járvány elleni védekezésben a totális lemondás...","id":"20200611_Virusok_es_tarsadalmak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78a6678a-9891-46e9-9b47-beee62ebbdbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a37114-0eae-478b-b35b-5c3f59659719","keywords":null,"link":"/360/20200611_Virusok_es_tarsadalmak","timestamp":"2020. június. 11. 19:00","title":"Kapitány-Fövény Máté: Rajtunk is áll, hogyan fogunk visszaemlékezni a járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d8e251-9c39-4396-8501-cd6ede44383e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Botrányos üzengetéssé fajult a magyar kormánypárt néppárti felfüggesztésének ügyét vizsgáló testület két tagjának vitája. Wolfgang Schüssel és Herman von Rompuy eredetileg azon vesztek össze, ki miatt oszlottak fel és hagyták abba a munkát, de a szóváltásból az is kiderült, esélytelen, hogy a Fidesz kizárásáról a közeljövőben bármilyen döntés szülessen. ","shortLead":"Botrányos üzengetéssé fajult a magyar kormánypárt néppárti felfüggesztésének ügyét vizsgáló testület két tagjának...","id":"20200610_Fidesz_nepparti_bolcsek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0d8e251-9c39-4396-8501-cd6ede44383e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041efac7-7ef7-4c03-a07e-b7d510304fa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Fidesz_nepparti_bolcsek","timestamp":"2020. június. 10. 17:00","title":"Orbán miatt teregették ki a szennyest a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b167d5a8-c2f1-4d5c-8cf5-e49c768b9d93","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Valószínűleg sok taxis, sőt akár taxiscég is belebukik a válságba, ám se a hatósági tarifa megszüntetése, se a díjemelés, se a díjcsökkentés nem indokolt. Viszont lehetne enyhíteni a taxisok terhein, új, akár ideiglenes drosztokat létrehozni, promótálni a megbízható cégeket. És még szigorúbban kellene fellépni a hiénák ellen.","shortLead":"Valószínűleg sok taxis, sőt akár taxiscég is belebukik a válságba, ám se a hatósági tarifa megszüntetése, se...","id":"20200612_Kellene_valtoztatni_a_budapesti_taxizason_de_nem_a_tarifakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b167d5a8-c2f1-4d5c-8cf5-e49c768b9d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4e4316-7733-4b5b-bae4-7606dfee028c","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_Kellene_valtoztatni_a_budapesti_taxizason_de_nem_a_tarifakon","timestamp":"2020. június. 12. 14:30","title":"Kellene változtatni a budapesti taxizáson, de nem a tarifákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ad7d87-0a94-4ea7-8bf2-ee1ee119c824","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bátran gondoljunk a nedvességre is energiaforrásként. ","shortLead":"Bátran gondoljunk a nedvességre is energiaforrásként. ","id":"20200610_A_legkor_paraja_lehet_az_elsodleges_megujulo_energiaforras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26ad7d87-0a94-4ea7-8bf2-ee1ee119c824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139c32c6-3e82-4017-a30d-8a34453c22dd","keywords":null,"link":"/zhvg/20200610_A_legkor_paraja_lehet_az_elsodleges_megujulo_energiaforras","timestamp":"2020. június. 10. 18:42","title":"A pára lehet az elsődleges megújuló energiaforrás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ezres listára nyolc magyarországi felsőoktatási intézmény került fel.","shortLead":"Az ezres listára nyolc magyarországi felsőoktatási intézmény került fel.","id":"20200610_Vilag_egjobb_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ef5f32-b087-4474-8b7a-b5a7d98128f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Vilag_egjobb_egyetem","timestamp":"2020. június. 10. 19:30","title":"Egy magyar sincs a világ 500 legjobb egyeteme között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A G-nap után indult be igazán a NER-közeli vállalkozók szekere.","shortLead":"A G-nap után indult be igazán a NER-közeli vállalkozók szekere.","id":"20200611_Simicska_NER_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14410ec-a16d-4cd9-9c0f-b12ef397a677","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Simicska_NER_Fidesz","timestamp":"2020. június. 11. 14:32","title":"Ma már ott tartunk, hogy négy Simicskát tart el az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]