[{"available":true,"c_guid":"7b22b473-4f56-4f17-b5be-a12b85a4002f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az áruházlánc egyik londoni üzlete előtt százméteres sor alakult ki.","shortLead":"Az áruházlánc egyik londoni üzlete előtt százméteres sor alakult ki.","id":"20200615_london_sor_primark_bolt_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b22b473-4f56-4f17-b5be-a12b85a4002f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d23170-c8d8-4ede-a686-51fd7c996e32","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_london_sor_primark_bolt_nyitas","timestamp":"2020. június. 15. 18:55","title":"Százméteres sorban várták Londonban a vásárlók a Primark nyitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar sportvezető beavatkozott a doppingellenes munkába is, és \"abszolút ellenőrzést\" alakított ki a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség pénzügyeinek felügyelete során.","shortLead":"A magyar sportvezető beavatkozott a doppingellenes munkába is, és \"abszolút ellenőrzést\" alakított ki a Nemzetközi...","id":"20200616_Ajan_keszpenzben_szponzorok_szovetsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c1689a-f32f-401d-9f29-50a406064b55","keywords":null,"link":"/sport/20200616_Ajan_keszpenzben_szponzorok_szovetsegek","timestamp":"2020. június. 16. 07:22","title":"Aján több tízezer dollárt kaphatott készpénzben a szponzoroktól és a szövetségektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 21 milliós nagyvárosban több lakóövezetet már lezártak az új koronavírusos esetek miatt. ","shortLead":"A 21 milliós nagyvárosban több lakóövezetet már lezártak az új koronavírusos esetek miatt. ","id":"20200616_koronavirus_jarvany_peking_ovoda_iskola_bezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d29700-35d0-436b-a1ad-d9b48e503284","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_koronavirus_jarvany_peking_ovoda_iskola_bezaras","timestamp":"2020. június. 16. 20:55","title":"Peking összes óvodája és iskolája bezár a járvány újjáéledése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Júliustól hat Balaton-parti városban válik elérhetővé az egyebek mellett gyorsabb és stabilabb mobilnetezést lehetővé tévő 5G a Telekom hálózatán. De javulni fog a 4G-s telefonnal rendelkezők felhasználói élménye is.","shortLead":"Júliustól hat Balaton-parti városban válik elérhetővé az egyebek mellett gyorsabb és stabilabb mobilnetezést lehetővé...","id":"20200616_balaton_5g_halozat_magyar_telekom_halozatfejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06570ea3-6c40-40ad-9a2e-7dd620160ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_balaton_5g_halozat_magyar_telekom_halozatfejlesztes","timestamp":"2020. június. 16. 15:03","title":"Gyorsabb lesz a net a Balatonnál, és nem is csak azért, mert jön az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776fa136-1537-46b8-9bbe-e6f8b7b9a90c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Posta és a Takarékbank együtt racionalizálná a működését a kistelepüléseken. Ez a kisposták bezárásához vezethet.","shortLead":"A Posta és a Takarékbank együtt racionalizálná a működését a kistelepüléseken. Ez a kisposták bezárásához vezethet.","id":"20200615_posta_bezaras_takarekbank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=776fa136-1537-46b8-9bbe-e6f8b7b9a90c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d3ab88-02fc-4f9e-9943-c6169ce10132","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_posta_bezaras_takarekbank","timestamp":"2020. június. 15. 19:35","title":"Most jöhet a kisposták bezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hitelmoratóriumot választók nemcsak, hogy többet fizetnek a végén a banknak, de sok helyütt a hitel kiváltását is megnehezítik vagy akár meg is tiltják a számukra. ","shortLead":"A hitelmoratóriumot választók nemcsak, hogy többet fizetnek a végén a banknak, de sok helyütt a hitel kiváltását is...","id":"20200616_lehetoseg_hitelmoratorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ec546f-0034-4988-8e7c-9e09d371adf2","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_lehetoseg_hitelmoratorium","timestamp":"2020. június. 16. 12:02","title":"Eleshetnek egy jó lehetőségtől a hitelmoratóriumot választók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb819472-45e2-4420-acfe-885862f7f279","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság döntése szerint fontosabb a nemzeti örökség megőrzése, mint az erdőgazdálkodók érdekei.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság döntése szerint fontosabb a nemzeti örökség megőrzése, mint az erdőgazdálkodók érdekei.","id":"20200615_Alkotmanyserto_az_erdotorveny_tobb_pontja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb819472-45e2-4420-acfe-885862f7f279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524acf88-2731-4862-abd4-51590640c7c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_Alkotmanyserto_az_erdotorveny_tobb_pontja","timestamp":"2020. június. 15. 19:51","title":"Alkotmánysértő az erdőtörvény több pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A nemzeti légitársaság csődje óta volt veszteség, feljelentés, az utasok lenyúlása. Most a tulajdonos döntött a felszámolás mellett.","shortLead":"A nemzeti légitársaság csődje óta volt veszteség, feljelentés, az utasok lenyúlása. Most a tulajdonos döntött...","id":"20200616_Megszunik_a_Malev_botranyba_keveredett_repteri_kiszolgalo_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a754e4f-5fd4-4d15-9025-850791bb9167","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_Megszunik_a_Malev_botranyba_keveredett_repteri_kiszolgalo_cege","timestamp":"2020. június. 16. 18:20","title":"Megszűnik a Malév botrányba keveredett reptéri kiszolgáló cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]