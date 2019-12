Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7726b242-3b7d-45ec-9d9e-3b4b9efac8ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Csak novemberben 190,9 milliárd forint hiány jött össze, de így is épphogy túl vagyunk az éves előirányzat háromnegyedén.","shortLead":"Csak novemberben 190,9 milliárd forint hiány jött össze, de így is épphogy túl vagyunk az éves előirányzat...","id":"20191209_Johet_az_ev_vegi_penzeso_meg_csak_az_eves_terv_76_szazaleka_az_allamhaztartasi_hiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7726b242-3b7d-45ec-9d9e-3b4b9efac8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d32120e-d035-4452-84ce-36893d5477c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Johet_az_ev_vegi_penzeso_meg_csak_az_eves_terv_76_szazaleka_az_allamhaztartasi_hiany","timestamp":"2019. december. 09. 11:09","title":"Jöhet az év végi pénzeső, még csak az éves terv 76 százaléka az államháztartási hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54487c58-47b2-49de-bd1e-e3cd7d9d9473","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A halálos balesetek okai között szerepel a gyorshajtás, az agresszív vezetési stílus, a vasúti fényjelző tilos jelzésének figyelmen kívül hagyása, a vezetés közbeni telefonálás. ","shortLead":"A halálos balesetek okai között szerepel a gyorshajtás, az agresszív vezetési stílus, a vasúti fényjelző tilos...","id":"20191210_Egyre_tobb_a_halalos_baleset_a_vasuti_atjarokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54487c58-47b2-49de-bd1e-e3cd7d9d9473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b3c5c7-c6fc-4408-a2a2-0dedca3dc49b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_Egyre_tobb_a_halalos_baleset_a_vasuti_atjarokban","timestamp":"2019. december. 10. 09:06","title":"Egyre több a halálos baleset a vasúti átjárókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06fa1cc5-aa58-4acf-9103-2e4c6488aba5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Találgatta, a Fidesz miért kegyelmezett meg a független társulatoknak. Talán rájöttek, hogy ezért megbűnhődnének, például úgy, hogy Balázs Péter rendezéseit kellene nézniük kipeckelt szemmel a pokolban.","shortLead":"Találgatta, a Fidesz miért kegyelmezett meg a független társulatoknak. Talán rájöttek, hogy ezért megbűnhődnének...","id":"20191209_Pinter_Bela_Megijedtetek_hogy_kipeckelt_szemmel_nezitek_a_pokolban_Balazs_Peter_rendezeseit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06fa1cc5-aa58-4acf-9103-2e4c6488aba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58800dc6-8390-427a-9c24-97588b6129fc","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Pinter_Bela_Megijedtetek_hogy_kipeckelt_szemmel_nezitek_a_pokolban_Balazs_Peter_rendezeseit","timestamp":"2019. december. 09. 20:07","title":"A színházi tüntetés legjobb beszédét Pintér Béla mondta - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac1a98a-af1d-4466-8890-3660879873b9","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Tavaly jelentették be a Leica cég vezetői, hogy Leitz Photographica Auction néven viszik tovább Peter Coeln régifényképezőgép-árveréseit. Coeln jó barátja, Lars Netopil rögtön közzétette: cégtársával, Jo Geierrel ők is aukciót rendeznek a Leica városában. Erre október 5-én sor is került Wetzlarban. Lars Netopil a 400 tagot számláló Leica Historica egyesület egyik vezetőjeként meglehetősen otthonosan mozog e területen. ","shortLead":"Tavaly jelentették be a Leica cég vezetői, hogy Leitz Photographica Auction néven viszik tovább Peter Coeln...","id":"20191209_Ket_helyszines_siker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ac1a98a-af1d-4466-8890-3660879873b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398480cb-d810-4dbd-ab43-096ebb311e2e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191209_Ket_helyszines_siker","timestamp":"2019. december. 09. 16:37","title":"Két helyszínes siker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jelenleg is érvényben lévő megállapodás szerint jövőre nyolc százalékkal emelkedne a minimálbér, ám a szakszervezetek tíz százalékos emelést szeretnének. ","shortLead":"A jelenleg is érvényben lévő megállapodás szerint jövőre nyolc százalékkal emelkedne a minimálbér, ám a szakszervezetek...","id":"20191210_minimalber_kormany_szakszervezet_egyeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c03b6c9-3cc5-4acd-a29a-39f3858476d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_minimalber_kormany_szakszervezet_egyeztetes","timestamp":"2019. december. 10. 12:17","title":"A minimálbérről egyeztet a kormány a szakszervezetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bfcdb6-7bfa-4c97-bb8b-60e338d36218","c_author":"ALDI Magyarország","category":"brandcontent","description":"Az ALDI és az E.ON nagyszabású összefogásában elektromosautó-töltőállomás hálózat épül 2019 tavaszától 2020 első felének végéig. 82 településen 123 töltőállomás és 360 töltőpont létesül – AC és DC típusú töltőkkel. Egy ilyen állomásra látogattunk el egy autós újságíróval, és e-autózásról, töltésről, illetve ennek lehetőségeiről beszélgettünk vele. ","shortLead":"Az ALDI és az E.ON nagyszabású összefogásában elektromosautó-töltőállomás hálózat épül 2019 tavaszától 2020 első...","id":"20191207_Meg_mindig_sok_a_tevhit_az_eautozas_korul__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7bfcdb6-7bfa-4c97-bb8b-60e338d36218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7d4f41-ca22-4919-a62f-9486feee2705","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191207_Meg_mindig_sok_a_tevhit_az_eautozas_korul__video","timestamp":"2019. december. 10. 07:30","title":"Még mindig sok a tévhit az e-autózás körül – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros korábbi trénere az APOEL-t irányította. Hamar kirúgták.","shortLead":"A Ferencváros korábbi trénere az APOEL-t irányította. Hamar kirúgták.","id":"20191209_thomas_doll_edzo_trener_ciprus_ferencvaros_apoel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84957052-ff7d-4494-a1be-beac6e88a972","keywords":null,"link":"/sport/20191209_thomas_doll_edzo_trener_ciprus_ferencvaros_apoel","timestamp":"2019. december. 09. 13:32","title":"Pár hónapig tartott csak Thomas Doll ciprusi karrierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86c0ea9-1238-4a82-9a87-a0efa20c7c2a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még elemzik a csempészárut.","shortLead":"Még elemzik a csempészárut.","id":"20191209_Tobb_mint_ket_tonna_drogot_foglaltak_le_Peru_partjainal_egy_hajon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d86c0ea9-1238-4a82-9a87-a0efa20c7c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68679f72-aec3-4988-af03-caa1eecaaacf","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_Tobb_mint_ket_tonna_drogot_foglaltak_le_Peru_partjainal_egy_hajon","timestamp":"2019. december. 09. 05:10","title":"Több mint két tonna drogot foglaltak le Peru partjainál egy hajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]