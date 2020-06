Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64b7c835-56bc-4d2f-81de-37cba9ac3343","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"24 órával a BMW M5 bemutatását követően máris itt az egyik legkeményebb rivális, egyenesen Stuttgartból.","shortLead":"24 órával a BMW M5 bemutatását követően máris itt az egyik legkeményebb rivális, egyenesen Stuttgartból.","id":"20200618_lelepleztek_a_612_loeros_uj_mercedes_e_63_st","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64b7c835-56bc-4d2f-81de-37cba9ac3343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9f81a8-1227-4729-bdf6-12c9d5de8768","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_lelepleztek_a_612_loeros_uj_mercedes_e_63_st","timestamp":"2020. június. 18. 07:59","title":"Leleplezték a 612 lóerős megújult Mercedes-AMG E 63 S-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A biztonsági rés már kilenc éve ismert volt a cég számára, mégsem lépett.","shortLead":"A biztonsági rés már kilenc éve ismert volt a cég számára, mégsem lépett.","id":"20200616_birsa_DIGI_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da24527e-d8e7-4bc5-be45-255eaebd56e8","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_birsa_DIGI_adatok","timestamp":"2020. június. 16. 12:24","title":"Kikerültek az ügyfelek adatai, százmillió forintos bírságot kapott a DIGI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf2b8e1-33b7-4771-ae9c-c6eacf39a0d4","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200617_Marabu_Feknyuz_Orban_es_a_nyugdijasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbf2b8e1-33b7-4771-ae9c-c6eacf39a0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e178d6e-3d43-4d58-ae88-d16972d996f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Marabu_Feknyuz_Orban_es_a_nyugdijasok","timestamp":"2020. június. 17. 17:50","title":"Marabu Féknyúz: Orbán és a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7748b42b-ade3-4bec-b7eb-09e29988825c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar alkotók a saját mobiltelefonjukkal forgattak rövidfilmeket a karantén időszakáról. Van, akinek Müller Cecília és a Netflix, másnak egy 24 órás online táncmaraton jutott az eszébe a koronavírus-járvány okozta bezártságról. Kihirdették a MagentaFilm Magyar Mobilvideó Fesztivál shortlisteseit és nyertesét, mi pedig megmutatjuk ezek közül a kedvenceinket. A döntősök egy New York-i és egy cannes-i seregszemlére is kijutnak. ","shortLead":"Magyar alkotók a saját mobiltelefonjukkal forgattak rövidfilmeket a karantén időszakáról. Van, akinek Müller Cecília és...","id":"20200616_Szorongasaink_unalmunk_es_fuggosegeink_valodi_szemtanuja_a_mobiltelefonunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7748b42b-ade3-4bec-b7eb-09e29988825c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a789980c-362f-4db1-9878-d73b4180fce7","keywords":null,"link":"/kultura/20200616_Szorongasaink_unalmunk_es_fuggosegeink_valodi_szemtanuja_a_mobiltelefonunk","timestamp":"2020. június. 17. 17:12","title":"Szorongásaink, unalmunk és függőségeink szemtanúja a mobiltelefonunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e09d79fe-8b83-4dff-80ed-0a04b094b176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írták a volt brit miniszterelnök szobrára, hogy \"nazi\".","shortLead":"Azt írták a volt brit miniszterelnök szobrára, hogy \"nazi\".","id":"20200617_rongalas_churchill_budapest_szobor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e09d79fe-8b83-4dff-80ed-0a04b094b176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1451eefc-eb69-41b6-98ef-8339090caf12","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_rongalas_churchill_budapest_szobor","timestamp":"2020. június. 17. 07:14","title":"Megrongálták Churchill budapesti szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e512e2-4ae9-405b-83d8-6d18cbbea634","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Duna Aszfalt építi tovább a Zalazone autóipari tesztközpontot.","shortLead":"A Duna Aszfalt építi tovább a Zalazone autóipari tesztközpontot.","id":"20200617_Ujabb_11_milliard_forint_a_zalai_tesztpalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8e512e2-4ae9-405b-83d8-6d18cbbea634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe2179e-6990-4e7a-be2a-16589cfe4635","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_Ujabb_11_milliard_forint_a_zalai_tesztpalya","timestamp":"2020. június. 17. 09:04","title":"11,4 milliárdért épülhet tovább a zalai tesztpálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b16f14-5a80-4636-a491-e4d8b6ef5d39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legendás libidóval rendelkező Diego gyakorlatilag egymaga mentette meg a faját a kihalástól.","shortLead":"A legendás libidóval rendelkező Diego gyakorlatilag egymaga mentette meg a faját a kihalástól.","id":"20200616_Visszavonul_Diego_a_szexualisan_tulfutott_galapagosi_oriasteknos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11b16f14-5a80-4636-a491-e4d8b6ef5d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbb14fd-4476-4cac-a925-00590689d8d1","keywords":null,"link":"/elet/20200616_Visszavonul_Diego_a_szexualisan_tulfutott_galapagosi_oriasteknos","timestamp":"2020. június. 16. 14:33","title":"Visszavonul Diego, a szexuálisan túlfűtött galápagosi óriásteknős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Video Speed Controller nevű bővítménnyel a felhasználók és a tartalomgyártók is jól járnak. Előbbieknek nem kell végignézniük a kötelező 5 másodpercet a reklámból, utóbbiak pedig nem esnek el a hirdetésből származó bevételtől.","shortLead":"A Video Speed Controller nevű bővítménnyel a felhasználók és a tartalomgyártók is jól járnak. Előbbieknek nem kell...","id":"20200617_video_speed_controller_chrome_bovitmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61db8f5-3904-408b-9465-f0341e8ec220","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_video_speed_controller_chrome_bovitmeny","timestamp":"2020. június. 17. 19:03","title":"Ha telepíti ezt az ingyenes bővítményt, hamarabb megszabadulhat a reklámvideóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]