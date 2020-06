Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak megizzadhattak az Amazon Web Services szerverei és szakemberei, amikor februárban egy igen jelentős méretű DDoS, vagyis túlterheléses támadást indítottak a szolgáltatás ellen. Az esetről most adott ki tájékoztatást a cég.","shortLead":"Igencsak megizzadhattak az Amazon Web Services szerverei és szakemberei, amikor februárban egy igen jelentős méretű...","id":"20200618_amazon_web_services_hacker_ddos_tulterheleses_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72179316-1fef-4867-9ea6-e2c41d8dbdef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_amazon_web_services_hacker_ddos_tulterheleses_tamadas","timestamp":"2020. június. 18. 15:33","title":"A világ eddigi legnagyobb túlterheléses támadását szenvedte el az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok elfelejtettek szólni, a jegybank büntetett. Az OTP-t is megbírságolták.","shortLead":"A bankok elfelejtettek szólni, a jegybank büntetett. Az OTP-t is megbírságolták.","id":"20200617_penzsmosas_gyanuja_mnb_jegybank_birsag_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ad0fc1-14b9-451b-b25f-52f1c2fb3f33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_penzsmosas_gyanuja_mnb_jegybank_birsag_buntetes","timestamp":"2020. június. 17. 11:17","title":"Pénzmosásgyanús esetek miatt büntetett meg hat bankot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b6c637-0f54-40b6-bbbb-245736612d6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország középső részeire csapott le a vihar, folyamatos munkában vannak több megye tűzoltói is.","shortLead":"Az ország középső részeire csapott le a vihar, folyamatos munkában vannak több megye tűzoltói is.","id":"20200617_tuzoltok_vihar_karok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2b6c637-0f54-40b6-bbbb-245736612d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd6c559-05f8-4057-8847-ff5a8c890976","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_tuzoltok_vihar_karok","timestamp":"2020. június. 17. 18:32","title":"Elárasztott házak, kidőlt fák adnak munkát a tűzoltóknak országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863fedbe-b9b2-4d17-ba84-04611680ebfa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A volt rendőr alezredes korábban pénzt ajánlott fel a társának, hogy vállalja magára a bűncselekményt.\r

","shortLead":"A volt rendőr alezredes korábban pénzt ajánlott fel a társának, hogy vállalja magára a bűncselekményt.\r

","id":"20200617_Letartoztattak_Vizoviczkiugy_egyik_vadlottjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=863fedbe-b9b2-4d17-ba84-04611680ebfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2dacc1-7f50-4b97-afb6-0e9255b3eadb","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Letartoztattak_Vizoviczkiugy_egyik_vadlottjat","timestamp":"2020. június. 17. 17:58","title":"Letartóztatták Vizoviczki-ügy egyik vádlottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az előző hónaphoz képest kicsit javult a helyzet, de májusban még mindig nagyon kevés új személyautó talált gazdára.","shortLead":"Az előző hónaphoz képest kicsit javult a helyzet, de májusban még mindig nagyon kevés új személyautó talált gazdára.","id":"20200619_majusban_mar_csak_52_szazalekkal_estek_az_europai_uj_auto_eladasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a42c13-a9e2-4f76-b8b9-0bb761d03012","keywords":null,"link":"/cegauto/20200619_majusban_mar_csak_52_szazalekkal_estek_az_europai_uj_auto_eladasok","timestamp":"2020. június. 19. 06:41","title":"Májusban már \"csak\" 52 százalékkal estek az európai új autó eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Európa-liga összes hátralévő mérkőzését Németországban rendezik meg.\r

","shortLead":"Az Európa-liga összes hátralévő mérkőzését Németországban rendezik meg.\r

","id":"20200617_budapest_szuperkupa_bajnokok_ligaja_donto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd682ca-ad3d-4b8c-be50-90c919f85f7b","keywords":null,"link":"/sport/20200617_budapest_szuperkupa_bajnokok_ligaja_donto","timestamp":"2020. június. 17. 16:20","title":"Budapesten lesz a Európai Szuperkupa, Lisszabonban a BL-döntő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3265d27-295c-40e4-9551-91df35288cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni, hogyan jutott be a reptérre, ami már évek óta zárva van.","shortLead":"Nem tudni, hogyan jutott be a reptérre, ami már évek óta zárva van.","id":"20200617_Lezuhant_egy_15_eves_fiu_a_veszpremi_hangar_tetejerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3265d27-295c-40e4-9551-91df35288cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96702752-46c3-448f-b013-b2f6a5e43ef2","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Lezuhant_egy_15_eves_fiu_a_veszpremi_hangar_tetejerol","timestamp":"2020. június. 17. 20:43","title":"Lezuhant egy 15 éves fiú a veszprémi hangár tetejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszel ugyan „nem küld” pénzt, de azért még mindig sikerül többet kifacsarni a meglévő programokból.","shortLead":"Brüsszel ugyan „nem küld” pénzt, de azért még mindig sikerül többet kifacsarni a meglévő programokból.","id":"20200618_A_kormany_talalt_meg_50_milliard_forint_unios_tamogatast_a_gazdasag_ujrainditasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b53005-cfc5-4f59-b5a7-588ca4406336","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_A_kormany_talalt_meg_50_milliard_forint_unios_tamogatast_a_gazdasag_ujrainditasara","timestamp":"2020. június. 18. 12:10","title":"A kormány talált még 50 milliárd forint uniós támogatást a gazdaság újraindítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]