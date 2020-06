Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c35f1b3f-52fe-4b37-9715-73546b3800d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy látszik, még egy Apple-től se idegen, hogy visszatérjen a gyökereihez.","shortLead":"Úgy látszik, még egy Apple-től se idegen, hogy visszatérjen a gyökereihez.","id":"20200620_ios_iphone_os_ipad_os_apple_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c35f1b3f-52fe-4b37-9715-73546b3800d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a192ce9-386c-44a5-b2ea-42a08a0ee6d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_ios_iphone_os_ipad_os_apple_iphone","timestamp":"2020. június. 20. 14:40","title":"Eltűnhet az iOS, más nevet kaphat az iPhone-os oprendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af0bba2-8fa7-4797-b476-0d245dcd9ab5","c_author":"Szabó Yvette, Riba István","category":"360","description":"Nehezen támadható nemzeti kultúrpolitikai köntösbe csomagolták be, de az eddigi tapasztalatok alapján inkább az Orbán-rezsim sajátos céljait szolgálja az az alapítvány is, amelynek felállításáról most tárgyal az Országgyűlés. ","shortLead":"Nehezen támadható nemzeti kultúrpolitikai köntösbe csomagolták be, de az eddigi tapasztalatok alapján inkább...","id":"20200618_Portyaszolgalat2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8af0bba2-8fa7-4797-b476-0d245dcd9ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08733356-6f80-4721-b90a-14fdce1e4be6","keywords":null,"link":"/360/20200618_Portyaszolgalat2","timestamp":"2020. június. 19. 11:00","title":"Határon túli fociklubok után ottani műemléképületekre is bőven adnak pénzt Orbánék ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016498f7-4752-4363-813d-63aa413440a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók számítógépes szimulációval érzékeltették, hogy milyen (korona)vírus-tartalmú cseppfelhő alakulhat ki a WC-k leöblítése után.","shortLead":"Kínai kutatók számítógépes szimulációval érzékeltették, hogy milyen (korona)vírus-tartalmú cseppfelhő alakulhat ki...","id":"20200619_wc_lehuzasa_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=016498f7-4752-4363-813d-63aa413440a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8be13b-803a-4aef-aa24-8f5e22a0c1ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_wc_lehuzasa_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. június. 19. 09:03","title":"Számítógéppel szimulálták: ez történik a koronavírussal, amikor ön lehúzza a WC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a2ffbd-9d77-4f29-b3fd-5d35579f4844","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb ütős csomagot állított össze az akciós játékpakkjairól ismert Humble Bundle. Vásárlásukkal ezúttal a faji kirekesztés elleni küzdelmet támogathatják a felhasználók.","shortLead":"Újabb ütős csomagot állított össze az akciós játékpakkjairól ismert Humble Bundle. Vásárlásukkal ezúttal a faji...","id":"20200619_humble_bundle_rasszizmus_jotekonysag_fight_for_racial_justice_bundle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04a2ffbd-9d77-4f29-b3fd-5d35579f4844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3da48f7-9c95-4e93-ad5d-ca6212811884","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_humble_bundle_rasszizmus_jotekonysag_fight_for_racial_justice_bundle","timestamp":"2020. június. 19. 19:03","title":"Nem elírás: 383 000 forint helyett 9600 forintért tölthet le 50 játékot, és még jót is tesz vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google néhány fejlesztővel már teszteli a Play áruház azon funkcióját, mellyel a felhasználók könnyebben vásárolhatnak meg egy fizetős appot, és rövid időre ingyenesen ki is próbálhatják azt.","shortLead":"A Google néhány fejlesztővel már teszteli a Play áruház azon funkcióját, mellyel a felhasználók könnyebben...","id":"20200618_google_play_aruhaz_elofizetes_feliratkozas_fizetos_alkalmazas_kiprobalasa_ingyen_probaidoszak_trial","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b8ee4f-9d53-47b9-b437-57fcf61f27f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_google_play_aruhaz_elofizetes_feliratkozas_fizetos_alkalmazas_kiprobalasa_ingyen_probaidoszak_trial","timestamp":"2020. június. 18. 18:03","title":"Bekerül egy új gomb a Play áruházba, a felhasználók és a fejlesztők is örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2edaa22-b79d-4030-b81d-aeb8d5b6ef38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyedül a hátsó lámpák környékén van némi maszkolás még, úgy tűnik, ezt a részt még nem akarják megmutatni a tervezők. ","shortLead":"Egyedül a hátsó lámpák környékén van némi maszkolás még, úgy tűnik, ezt a részt még nem akarják megmutatni a tervezők. ","id":"20200619_Lenyegeben_minden_lathato_az_uj_Golf_kombin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2edaa22-b79d-4030-b81d-aeb8d5b6ef38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a417851-55f9-472f-92ed-295deb788db0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200619_Lenyegeben_minden_lathato_az_uj_Golf_kombin","timestamp":"2020. június. 19. 16:54","title":"Lényegében minden látható az új Golf kombin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei ügyeire rálátó források szerint a Huawei leállíttatta a gyártást a beszállítóknál, így késhet a Mate40 család piaci debütálása.","shortLead":"A Huawei ügyeire rálátó források szerint a Huawei leállíttatta a gyártást a beszállítóknál, így késhet a Mate40 család...","id":"20200618_huawei_mate40_processzor_kirin_1020_tsmc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3c6863-6faa-4a50-b949-c91cdf2164ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_huawei_mate40_processzor_kirin_1020_tsmc","timestamp":"2020. június. 18. 17:26","title":"Nagyon betalálhatott a Huaweinek az újabb amerikai szankció, gondban lehetnek a mobilos processzorokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27a206f-0376-4c76-895b-c898400d927e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtökön rekordszámú, 150 ezer új fertőzöttet regisztráltak. A legtöbb esetet az Amerikai kontinensről jelentették, de sok az új fertőzött a Közel-Keleten és Dél-Ázsiában is.","shortLead":"Csütörtökön rekordszámú, 150 ezer új fertőzöttet regisztráltak. A legtöbb esetet az Amerikai kontinensről jelentették...","id":"20200619_koronavirus_WHO_uj_fertozottekGyorsulo_utemben_terjed_a_koronavirusjarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d27a206f-0376-4c76-895b-c898400d927e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca10303-0252-40b6-8585-5b58910bbcf3","keywords":null,"link":"/vilag/20200619_koronavirus_WHO_uj_fertozottekGyorsulo_utemben_terjed_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. június. 19. 18:51","title":"WHO: Gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]