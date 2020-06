Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85c093fc-d08c-4b3e-8fdc-6f1dc0245eb4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A mélyben szunnyadó indulatok berobbanásával minden előjel nélkül váltott ki az afroamerikai George Floyd halála világszerte tüntetéseket a rasszizmus és a társadalmi egyenlőtlenségek ellen. A szobordöntésekben manifesztálódó akciók segíthetik a jobbító szándék diadalát, de az elfajulásuk visszaüthet.","shortLead":"A mélyben szunnyadó indulatok berobbanásával minden előjel nélkül váltott ki az afroamerikai George Floyd halála...","id":"20200617_Rogton_itelnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85c093fc-d08c-4b3e-8fdc-6f1dc0245eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86603707-956a-4ce4-a446-47bd1588e51e","keywords":null,"link":"/360/20200617_Rogton_itelnek","timestamp":"2020. június. 17. 11:05","title":"George Floyd halála felszínre hozta a kérdést, lehet-e végképp eltörölni a múltat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b30e73a-ab04-461f-b927-9c3b9d17178c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már korábban is pletykálták, hogy vezeték nélküli fülhallgatón dolgozik a OnePlus, most pedig érkezett egy bizonyíték is erre.","shortLead":"Már korábban is pletykálták, hogy vezeték nélküli fülhallgatón dolgozik a OnePlus, most pedig érkezett egy bizonyíték...","id":"20200616_oneplus_vezetek_nelkuli_fules_tws","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b30e73a-ab04-461f-b927-9c3b9d17178c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d561465-74d6-4dd9-a052-ad650d63bb0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_oneplus_vezetek_nelkuli_fules_tws","timestamp":"2020. június. 16. 10:03","title":"A OnePlus meglepetése lehet egy új vezeték nélküli füles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4d193c-6434-4965-b77e-e2c66f89653e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különösebb meglepetések nélkül frissült a spanyolok SUV-ja, amely eddig is népszerű volt. ","shortLead":"Különösebb meglepetések nélkül frissült a spanyolok SUV-ja, amely eddig is népszerű volt. ","id":"20200615_Seat_Ateca_frissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf4d193c-6434-4965-b77e-e2c66f89653e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e957eee7-5026-4716-b4d6-13b5ac65a9b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_Seat_Ateca_frissites","timestamp":"2020. június. 15. 15:14","title":"Modernizálták kicsit a Seat Atecát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljesen lenullázódott a rendelkezésre álló keret. 2033 jármű vásárlására nyújtottak be 1719 kérelmet.","shortLead":"Teljesen lenullázódott a rendelkezésre álló keret. 2033 jármű vásárlására nyújtottak be 1719 kérelmet.","id":"20200616_villanyauto_elektromos_auto_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e7f0c5-69e3-41b1-bc49-69eca0424036","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_villanyauto_elektromos_auto_tamogatas","timestamp":"2020. június. 16. 17:34","title":"Másfél nap után teljesen kimerült a villanyautóra igényelhető támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester egy mérnöki jelentésre hivatkozik, amely szerint a híd állapotának romlásához nagyban hozzájárultak az augusztus 20-i tűzijátékok.","shortLead":"A főpolgármester egy mérnöki jelentésre hivatkozik, amely szerint a híd állapotának romlásához nagyban hozzájárultak...","id":"20200615_karacsony_gergely_tuzijatek_lanchid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802f4115-0fc8-4068-87de-6f30ca9fd589","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_karacsony_gergely_tuzijatek_lanchid","timestamp":"2020. június. 15. 15:35","title":"Karácsony azt kéri, hogy ne legyen tűzijáték a Lánchídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caeb4a2a-6c4e-4180-9d7b-f9dd00ce0ff4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Medián felmérése szerint a helyiek több mint kétharmada nem támogatja a Győri Nemzeti Színház épületének lebontását.","shortLead":"A Medián felmérése szerint a helyiek több mint kétharmada nem támogatja a Győri Nemzeti Színház épületének lebontását.","id":"20200616_Gyor_koszoni_szepen_ragaszkodik_a_szinhazahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caeb4a2a-6c4e-4180-9d7b-f9dd00ce0ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e165d6cd-cecb-4253-8ab1-850bc528189d","keywords":null,"link":"/kultura/20200616_Gyor_koszoni_szepen_ragaszkodik_a_szinhazahoz","timestamp":"2020. június. 16. 13:54","title":"Győr köszöni szépen, ragaszkodik a színházához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet rendszertechnikai hibák miatt csaknem másfél ezer ügyfelének nem biztosította az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét.\r

","shortLead":"A pénzintézet rendszertechnikai hibák miatt csaknem másfél ezer ügyfelének nem biztosította az ingyenes...","id":"20200616_birsag_MKB_Bank_jegybank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c5f605-d312-45ff-af49-d2b3c9dc67e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_birsag_MKB_Bank_jegybank","timestamp":"2020. június. 16. 11:48","title":"Hétmillió forintra bírságolta az MKB Bankot a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A parlamenti képviselők kedden szavaztak a veszélyhelyzet megszüntetéséről, majd rögtön utána átment az a törvényjavaslat is, amellyel Orbán Viktor lényegében ismét különleges felhatalmazást kapott.","shortLead":"A parlamenti képviselők kedden szavaztak a veszélyhelyzet megszüntetéséről, majd rögtön utána átment...","id":"20200616_Az_egyik_kezevel_elvette_a_masikkal_rogton_vissza_is_adta_maganak_a_hatalmat_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119cd556-3fed-4d40-a1d1-f6a1881bb159","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Az_egyik_kezevel_elvette_a_masikkal_rogton_vissza_is_adta_maganak_a_hatalmat_a_Fidesz","timestamp":"2020. június. 16. 12:20","title":"Az egyik kezével elvette, a másikkal rögtön vissza is adta magának a hatalmat a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]