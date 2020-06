Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia a legtöbb feladatot a belügyminiszternek adja.","shortLead":"A Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia a legtöbb feladatot a belügyminiszternek adja.","id":"20200619_Korrupcioellenes_Strategiat_fogadott_el_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed03727-d690-409f-8537-f9da3347badb","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_Korrupcioellenes_Strategiat_fogadott_el_a_kormany","timestamp":"2020. június. 19. 20:20","title":"Korrupcióellenes Stratégiát fogadott el a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bármit is jelent a magyar popkultúra társadalmasítása, Demeter feladata lett.","shortLead":"Bármit is jelent a magyar popkultúra társadalmasítása, Demeter feladata lett.","id":"20200620_Demeter_Szilard_feladata_lett_a_magyar_popzene_megujitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8b7d46-ee90-4148-8ffe-baba5bdde3c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Demeter_Szilard_feladata_lett_a_magyar_popzene_megujitasa","timestamp":"2020. június. 20. 08:20","title":"Demeter Szilárd feladata lett a magyar popzene megújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintettek szerint figyelmen kívül hagyja a bíróság a szülők véleményét és az Oktatási Hivatalnak ad igazat az iskolaérettség ügyében.","shortLead":"Az érintettek szerint figyelmen kívül hagyja a bíróság a szülők véleményét és az Oktatási Hivatalnak ad igazat...","id":"20200620_Birosag_mondhatja_ki_hogy_a_hateves_gyerekeknek_iskolaba_kell_menniuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fda7b0-d607-42cf-9823-21e1daad23b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Birosag_mondhatja_ki_hogy_a_hateves_gyerekeknek_iskolaba_kell_menniuk","timestamp":"2020. június. 20. 09:56","title":"Bíróság mondhatja ki, hogy a hatéves gyerekeknek iskolába kell menniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erről ír legalábbis az olasz sajtó.","shortLead":"Erről ír legalábbis az olasz sajtó.","id":"20200620_trieszti_kikoto_magyar_kormany_kulugyminiszterium_koncesszios_jog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455d2731-2952-497b-815b-c2321c4c0a91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200620_trieszti_kikoto_magyar_kormany_kulugyminiszterium_koncesszios_jog","timestamp":"2020. június. 20. 20:55","title":"Lehet, hogy 25 millió eurót már kifizettünk a trieszti kikötőért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gwendoline Delbos-Corfield szerint nem szabad megengedni, hogy a miniszterelnök a bolondját járassa a világgal, miközben állama egyre inkább autoriter. 