Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7630cff-ce38-4e41-9362-881df8652010","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új videót tett elérhetővé a YouTube-on az Electronic Arts az októberben érkező Star Wars-játékról. Az előzetes alapján igen izgalmas és látványos játékmenet vár a játékosokra.","shortLead":"Új videót tett elérhetővé a YouTube-on az Electronic Arts az októberben érkező Star Wars-játékról. Az előzetes alapján...","id":"20200619_electronic_arts_ea_star_wars_squadrons_jatek_trailer_elozetes_gameplay_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7630cff-ce38-4e41-9362-881df8652010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd1f779-e992-4e62-801c-fe99ee7534cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_electronic_arts_ea_star_wars_squadrons_jatek_trailer_elozetes_gameplay_video","timestamp":"2020. június. 19. 11:33","title":"Üljön az X-szárnyúba, aztán indulhat az aprítás: videós ízelítő az új Star Wars-játék valós játékmenetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45225c19-5bdb-429b-93d0-de50ed4cb19f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta frissítési listáját a Huawei. A felsorolásból kiderül, melyik modellekre érkezik meg a gyártó felhasználói felületének új funkciókkal is kecsegtető friss verziója.

","shortLead":"Kiadta frissítési listáját a Huawei. A felsorolásból kiderül, melyik modellekre érkezik meg a gyártó felhasználói...","id":"20200620_huawei_emui_10_1_szoftverfrissites_melyik_modell_honor_magic_ui_3_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45225c19-5bdb-429b-93d0-de50ed4cb19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcfdd64-111a-4ea3-8752-ff51b17af536","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_huawei_emui_10_1_szoftverfrissites_melyik_modell_honor_magic_ui_3_1","timestamp":"2020. június. 20. 08:03","title":"Huawei telefonja van? Itt a lista, melyik mobil használói örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1487df7f-320c-4284-9b01-d653a2abac58","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A póttanárságért is jár az elismerés. ","shortLead":"A póttanárságért is jár az elismerés. ","id":"20200619_Meghato_meglepetes_tanaroktol_a_szuloknek_oklevellel_jutalmaztak_a_segitseguket_a_karantenoktatasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1487df7f-320c-4284-9b01-d653a2abac58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e498fb57-c60c-450e-8530-20cedc7132cf","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Meghato_meglepetes_tanaroktol_a_szuloknek_oklevellel_jutalmaztak_a_segitseguket_a_karantenoktatasban","timestamp":"2020. június. 19. 13:48","title":"Megható meglepetés tanároktól: oklevéllel jutalmazták a szülőket a karanténoktatás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225cb425-6e24-43ea-b673-bbb7d0a7639a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Friss fotókhoz jutott Arthur Brand műtárgyszakértő, \"a művészeti világ Indiana Jones-a” arról a Van Gogh-festményről, amelyet márciusban egy koronavírus-járvány miatt bezárt holland múzeumból loptak el ismeretlenek.","shortLead":"Friss fotókhoz jutott Arthur Brand műtárgyszakértő, \"a művészeti világ Indiana Jones-a” arról a Van Gogh-festményről...","id":"20200619_Fotok_kerultek_elo_a_lopott_Van_Goghfestmenyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=225cb425-6e24-43ea-b673-bbb7d0a7639a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96556fd4-fb8b-40c1-8572-184f47c3a8f3","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Fotok_kerultek_elo_a_lopott_Van_Goghfestmenyrol","timestamp":"2020. június. 19. 10:54","title":"Fotók kerültek elő a lopott Van Gogh-festményről, valószínűleg így keresnek vevőt a tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A demokrata elnökjelöltnek tekinthető Joe Biden növekvő előnyét mutatják a közvélemény-kutatások, amire Donald Trump az adatokat kétségbe vonó dühvel reagált.","shortLead":"A demokrata elnökjelöltnek tekinthető Joe Biden növekvő előnyét mutatják a közvélemény-kutatások, amire Donald Trump...","id":"202024_biden_lenduletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143e8bd1-d3f3-4351-b822-e65648667a5b","keywords":null,"link":"/360/202024_biden_lenduletben","timestamp":"2020. június. 20. 12:00","title":"Joe Biden vezet, de Trump nem akarja elhinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd7fd71-05b5-4b1e-96d6-47737bfdd20d","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Kiderült, miért fogadták be az NDK-ba az NSZK-s terroristákat, és miért nem fogadják be a lengyeleket a német egyesítés küszöbén. Furcsaságok a valutaunió előtti napokból. ","shortLead":"Kiderült, miért fogadták be az NDK-ba az NSZK-s terroristákat, és miért nem fogadják be a lengyeleket a német egyesítés...","id":"20200620_RAF_Kalinyingrad_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_19","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bd7fd71-05b5-4b1e-96d6-47737bfdd20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e0e5bc-cefc-4090-a9cc-6e3658a963ba","keywords":null,"link":"/360/20200620_RAF_Kalinyingrad_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_19","timestamp":"2020. június. 20. 17:00","title":"Nyugatnémet márkát vártak, kenyérhiányt kaptak az NDK-ban – 1990. június 19.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erősen túlárazva vásárolt arcmaszkokat. Az ügynek magyarországi szála is van.","shortLead":"Erősen túlárazva vásárolt arcmaszkokat. Az ügynek magyarországi szála is van.","id":"20200620_egeszsegugyi_miniszter_zimbabwe_korrupcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c9634b-8fc5-4475-bc38-ed936a405dab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200620_egeszsegugyi_miniszter_zimbabwe_korrupcio","timestamp":"2020. június. 20. 18:54","title":"Korrupció vádja miatt őrizetbe vették Zimbabwe egészségügyi miniszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olasz szennyvízmintákban már azelőtt benne volt a koronavírus, hogy a világ tudomást szerzett volna a kór terjedéséről.","shortLead":"Az olasz szennyvízmintákban már azelőtt benne volt a koronavírus, hogy a világ tudomást szerzett volna a kór...","id":"20200619_koronavirus_olaszorszag_decemberi_megjelenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdffb506-4a23-4ed9-8910-1dfb71f81059","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_koronavirus_olaszorszag_decemberi_megjelenes","timestamp":"2020. június. 19. 15:33","title":"Mire Kína bevallotta a koronavírust, már szabadon terjedt Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]