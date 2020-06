Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ez azt jelenti, hogy a nettó bérnél is több jár majd a csecsemő hat hónapos koráig. Az intézkedés július 1-től érvényes.","shortLead":"Ez azt jelenti, hogy a nettó bérnél is több jár majd a csecsemő hat hónapos koráig. Az intézkedés július 1-től érvényes.","id":"20200623_novak_katalin_csed_csecsemogondozasi_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9a56c0-6ab5-4162-a688-acd8bffa5a4f","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_novak_katalin_csed_csecsemogondozasi_dij","timestamp":"2020. június. 23. 10:17","title":"A bruttó fizetés 100 százalékára emelkedik a csed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánynál pesszimistább a hitelminősítő, de összességében pozitívan látja az ország helyzetét.","shortLead":"A kormánynál pesszimistább a hitelminősítő, de összességében pozitívan látja az ország helyzetét.","id":"20200622_Moodys_2020_elso_feleben_a_legkemenyebb_a_valsag_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027a0ff0-1016-4b66-9e2d-dfec1e80bb4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200622_Moodys_2020_elso_feleben_a_legkemenyebb_a_valsag_Magyarorszagon","timestamp":"2020. június. 22. 14:37","title":"Moody's: 2020 első felében a legkeményebb a válság Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ff6ca4-193f-4f72-a8a1-10fcb5f46731","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a napokban kikerült tweetből úgy tűnik, a legújabb Snapdragon lapkát használnák az igazi 5G-s Nokia telefonokban.","shortLead":"Egy, a napokban kikerült tweetből úgy tűnik, a legújabb Snapdragon lapkát használnák az igazi 5G-s Nokia telefonokban.","id":"20200621_nokia_telefon_snapdragon_690_lapkakeszlettel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9ff6ca4-193f-4f72-a8a1-10fcb5f46731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1dd8bd-8540-445e-a496-552b2e296669","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_nokia_telefon_snapdragon_690_lapkakeszlettel","timestamp":"2020. június. 21. 18:03","title":"Az új Nokia telefonhoz egy olcsón 5G-s chipet nézett ki a gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aba0352-3a99-40da-a06a-16ed41a3b5c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft mindent megtesz annak érdekében, hogy a Surface Duo minél hamarabb piacra kerüljön. Emiatt még az Android 11 debütálását sem várják meg.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft mindent megtesz annak érdekében, hogy a Surface Duo minél hamarabb piacra kerüljön. Emiatt...","id":"20200622_microsoft_surface_duo_okostelefon_android_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aba0352-3a99-40da-a06a-16ed41a3b5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf03989-1d5a-4e27-b366-a1817b593062","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_microsoft_surface_duo_okostelefon_android_10","timestamp":"2020. június. 22. 09:33","title":"Kiderült, milyen Android futhat a Microsoft kinyitható okostelefonján, a Surface Duón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7781e8d1-684b-4f96-8000-9224f85c1df1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Új megoldás van születőben arra, hogyan ne legyen rémálom a hosszú utazás, és közben kifizetődő legyen a légitársaságnak is.","shortLead":"Új megoldás van születőben arra, hogyan ne legyen rémálom a hosszú utazás, és közben kifizetődő legyen...","id":"20200622_Jon_a_ketszintes_halofulke_a_repulesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7781e8d1-684b-4f96-8000-9224f85c1df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e15624f-4f50-448b-b422-0d17981b7efe","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_Jon_a_ketszintes_halofulke_a_repulesben","timestamp":"2020. június. 22. 13:21","title":"Jön a kétszintes hálófülke a repülésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c38370f9-3096-4399-91b6-0c4f9892923a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A szokásosnál kevesebb turistával indult a balatoni szezon idén, a koronavírus mellett az időjárás sem kedvezett az első szünidei hétvégére váró vendéglátósoknak. A jelek szerint a közönség is kicserélődött, a fizetőképes vendégek még nem jelentek meg a tónál.","shortLead":"A szokásosnál kevesebb turistával indult a balatoni szezon idén, a koronavírus mellett az időjárás sem kedvezett...","id":"20200623_Eladtam_egy_kolat_negy_szivoszallal__siralmasan_indul_a_balatoni_szezon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c38370f9-3096-4399-91b6-0c4f9892923a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933bb72e-3232-4ab9-8507-53a1e3b64f70","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Eladtam_egy_kolat_negy_szivoszallal__siralmasan_indul_a_balatoni_szezon","timestamp":"2020. június. 23. 06:30","title":"\"Eladtam egy kólát, négy szívószállal\" – még nincs, aki költsön a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca327010-d205-49f2-bbc0-4956aa359faa","c_author":"DW","category":"gazdasag.zhvg","description":"A németek azt remélik, ezúttal az ingatlanfejlesztők veszítenek el egy csatát. Utóbbiak mind többször próbálják megszerezni a német városok körül található kiskerteket, hogy újabb nagy tömböket hozzanak létre. A koronavírus-járvány azonban csak megerősítette az ellenállókat: ezek az apró oázisok nemcsak a kikapcsolódást szolgálják, de szerepük van a környezet védelmében is.","shortLead":"A németek azt remélik, ezúttal az ingatlanfejlesztők veszítenek el egy csatát. Utóbbiak mind többször próbálják...","id":"20200622_Ahol_nemetek_ezrei_leltek_menedekre_a_jarvany_idejen__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca327010-d205-49f2-bbc0-4956aa359faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0b1c49-a9c5-4cba-8e19-84ebf5f21787","keywords":null,"link":"/zhvg/20200622_Ahol_nemetek_ezrei_leltek_menedekre_a_jarvany_idejen__video","timestamp":"2020. június. 22. 16:30","title":"Ahol németek ezrei leltek menedékre a járvány idején – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3219733-ce8f-41d2-85a1-24a40a5f37a8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200621_A_herceg_is_csak_apa_plane_ha_meg_szulinapja_is_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3219733-ce8f-41d2-85a1-24a40a5f37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb37d4c-816f-4bf8-88c2-59ce513b09d2","keywords":null,"link":"/elet/20200621_A_herceg_is_csak_apa_plane_ha_meg_szulinapja_is_van","timestamp":"2020. június. 21. 13:21","title":"A herceg is csak apa, pláne ha még szülinapja is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]