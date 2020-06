Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3478b213-19cb-4f85-a75e-ba084f238943","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Djumbah már jól van. ","shortLead":"Djumbah már jól van. ","id":"20200624_Gorilla_mutet_Nyiregyhazi_Allatpark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3478b213-19cb-4f85-a75e-ba084f238943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a3485b-f254-4cd2-8f5f-b3f651515abb","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Gorilla_mutet_Nyiregyhazi_Allatpark","timestamp":"2020. június. 24. 15:11","title":"Életmentő műtétet hajtottak végre a nyíregyházi gorillán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860daa9e-563f-4e77-87db-d8cf9c5149cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jessi Combs 800 km/h-nál is jóval nagyobb sebességgel száguldott.","shortLead":"Jessi Combs 800 km/h-nál is jóval nagyobb sebességgel száguldott.","id":"20200625_posztumusz_rekord_halala_utan_lett_a_vilag_leggyorsabb_noi_soforje_jessi_combs_guiness_rekordok_konyve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=860daa9e-563f-4e77-87db-d8cf9c5149cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d068cb29-f701-497a-8c7d-ba4d62cee4c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200625_posztumusz_rekord_halala_utan_lett_a_vilag_leggyorsabb_noi_soforje_jessi_combs_guiness_rekordok_konyve","timestamp":"2020. június. 25. 09:21","title":"Posztumusz rekord: halála után lett a világ leggyorsabb női sofőrje Jessi Combs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áremelkedés a héten és a jövő héten is folytatódik.","shortLead":"Az áremelkedés a héten és a jövő héten is folytatódik.","id":"20200624_benzin_gazolaj_uzemanyagarak_tankolas_brent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5cb69d-89ed-4ca6-a25d-dcd8d696cd8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_benzin_gazolaj_uzemanyagarak_tankolas_brent","timestamp":"2020. június. 24. 10:21","title":"Újabb áremelkedés jön pénteken a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Komoly feltételeket szabott Brüsszel.","shortLead":"Komoly feltételeket szabott Brüsszel.","id":"20200625_Jovahagyta_az_Europai_Bizottsag_a_Lufthansa_allami_mentocsomagjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e2ba62-10f5-4149-96b5-2f2a44256d92","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Jovahagyta_az_Europai_Bizottsag_a_Lufthansa_allami_mentocsomagjat","timestamp":"2020. június. 25. 16:16","title":"Jóváhagyta az Európai Bizottság a Lufthansa állami mentőcsomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Bármilyen meglepő, nem hidegebb az idei június, mint általában – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat méréseiből. A csapadékmennyiségről ugyanezt már nem lehet elmondani, hiszen az eddig lehullt eső országos átlagban másfélszerese a szokásosnak. Van egy rossz hírünk is: a következő hetekben is az átlagoshoz közeli, vagy kissé hűvösebb idő elé nézünk.","shortLead":"Bármilyen meglepő, nem hidegebb az idei június, mint általában – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20200624_nyar_meteorologia_elorejelzes_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef2db82-bec2-43e5-9c14-e2d044a53236","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_nyar_meteorologia_elorejelzes_idojaras","timestamp":"2020. június. 24. 17:00","title":"Most akkor tényleg megbolondult az időjárás Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b9bd70-5ead-483b-820e-337e640422fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az aláírók szerint a Széttörve negatív és hamis képet fest a disszociatív identitászavarban szenvedőkről.","shortLead":"Az aláírók szerint a Széttörve negatív és hamis képet fest a disszociatív identitászavarban szenvedőkről.","id":"20200624_Peticio_Netflix_Szettorve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51b9bd70-5ead-483b-820e-337e640422fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8b5c7f-2515-4b4e-bc4d-86566c2d7bf7","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Peticio_Netflix_Szettorve","timestamp":"2020. június. 24. 11:04","title":"Petícióban követelik, hogy vegyen le egy filmet a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aecfda-828e-4907-aee9-5e37d25b8607","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook azt szeretné, ha már előre sejteni lehetne, mi fog történni a közeljövőben. Ehhez készült egy Forecast nevű alkalmazás.","shortLead":"A Facebook azt szeretné, ha már előre sejteni lehetne, mi fog történni a közeljövőben. Ehhez készült egy Forecast nevű...","id":"20200625_facebook_forecast_elorejelzes_jovokutatas_adatelemzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8aecfda-828e-4907-aee9-5e37d25b8607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9301169d-2cc8-4daf-872c-7bae043439dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_facebook_forecast_elorejelzes_jovokutatas_adatelemzes","timestamp":"2020. június. 25. 09:33","title":"Merész ötlettel állt elő a Facebook: megjósolná a jövőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366279a2-fbbc-420b-8a4f-0c62bc0d5e56","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Keletnémet terrorelhárítók tesznek ártalmatlanná egy szovjet katonát, miközben a szovjet külügyminiszter a kivonulásról tárgyal. A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött a paradicsom\" című sorozatunk következő epizódja. ","shortLead":"Keletnémet terrorelhárítók tesznek ártalmatlanná egy szovjet katonát, miközben a szovjet külügyminiszter a kivonulásról...","id":"20200624_nyuszik_Sevardnadze_terror_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_24","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=366279a2-fbbc-420b-8a4f-0c62bc0d5e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9f230d-5357-4249-a9da-7c7776f510b2","keywords":null,"link":"/360/20200624_nyuszik_Sevardnadze_terror_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_24","timestamp":"2020. június. 24. 10:00","title":"Nyuszik ugrándoznak a volt halálsávban a berlini falnál – 1990. június 24.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]