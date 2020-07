Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4effda8-3172-4ffb-8bcc-5a635fa65f06","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Tépe és Berettyóújfalu közötti kerékpárutat adták át kedden.","shortLead":"A Tépe és Berettyóújfalu közötti kerékpárutat adták át kedden.","id":"20200630_Hany_potentat_kell_egy_8_kilometeres_kerekparutatadashoz_Biharban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4effda8-3172-4ffb-8bcc-5a635fa65f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd1931b-917b-44ee-bc20-5fb45a5fc1a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Hany_potentat_kell_egy_8_kilometeres_kerekparutatadashoz_Biharban","timestamp":"2020. június. 30. 15:04","title":"Hány potentát kell egy 8 kilométeres kerékpárút-átadáshoz Biharban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6689579-4aa0-4775-8a43-72d02dae63ee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialista politikus magánvádas ügyben érintett.\r

","shortLead":"A szocialista politikus magánvádas ügyben érintett.\r

","id":"20200629_bangone_borbely_ildiko_mentelmi_jog_felfuggesztes_maganvad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6689579-4aa0-4775-8a43-72d02dae63ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a637b5-0164-4824-a989-a0b852cbf562","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_bangone_borbely_ildiko_mentelmi_jog_felfuggesztes_maganvad","timestamp":"2020. június. 29. 20:55","title":"Nem függesztették fel Bangóné mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536f99a1-9cb0-4177-b0f6-efabadeee0e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összesen 29 ezer milliárd forintnyi bevételkieséssel számolnak a brit múzeumok és galériák a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Összesen 29 ezer milliárd forintnyi bevételkieséssel számolnak a brit múzeumok és galériák a koronavírus-járvány miatt.","id":"20200630_muzeumok_koronavirus_gazdasagi_hatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=536f99a1-9cb0-4177-b0f6-efabadeee0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0819d285-6b78-4323-bc91-2a422c4d815a","keywords":null,"link":"/elet/20200630_muzeumok_koronavirus_gazdasagi_hatasa","timestamp":"2020. június. 30. 09:36","title":"Csődbe viheti a múzeumokat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96148896-91fa-48c6-8328-082d0f646ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértette a közbeszerzési törvényt a Józsefvárosi Önkormányzat, amikor május végén hirtelen lecserélte a közétkeztetési szolgáltatót. ","shortLead":"Megsértette a közbeszerzési törvényt a Józsefvárosi Önkormányzat, amikor május végén hirtelen lecserélte...","id":"20200630_birsag_jozsefvaros_kozetkezteto_piko_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96148896-91fa-48c6-8328-082d0f646ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87e6619-7e43-4788-9f79-8d050ec765b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_birsag_jozsefvaros_kozetkezteto_piko_andras","timestamp":"2020. június. 30. 16:39","title":"Megbüntették Józsefvárost a közétkeztető hirtelen cseréje miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1527b3d-6302-443e-ab5b-55cab0d25594","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem a szív dönt, még csak nem is a fej, hanem a tüszőfolyadék. Erre a cseppet sem romantikus, a tudósok számára is meglepő következtetésre jutottak a Stockholmi Egyetem kutatói, amikor a gyermektelenség, illetve a megtermékenyülés okait vizsgálták. ","shortLead":"Nem a szív dönt, még csak nem is a fej, hanem a tüszőfolyadék. Erre a cseppet sem romantikus, a tudósok számára is...","id":"202026_valogatos_petesejtek_alulrol_jovo_kezdemenyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1527b3d-6302-443e-ab5b-55cab0d25594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b72fd3a-e9db-4448-a6de-ecfa88b7e7bc","keywords":null,"link":"/360/202026_valogatos_petesejtek_alulrol_jovo_kezdemenyezes","timestamp":"2020. június. 30. 12:00","title":"Elképzelhető, hogy a petesejt eddig nem ismert módon válogat a spermiumok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látványos kísérletben mutatták be amerikai kutatók, hogy az egyes arcmaszkok mennyire hatékonyak a fertőzések elleni harcban. Az eredmény több szempontból is érdekes.","shortLead":"Látványos kísérletben mutatták be amerikai kutatók, hogy az egyes arcmaszkok mennyire hatékonyak a fertőzések elleni...","id":"20200701_arcmaszk_maszk_fertozes_koronavirus_kohoges_tusszentes_mikrocsepp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d51f6c-3b6f-45db-bc56-7af6f2c92a90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_arcmaszk_maszk_fertozes_koronavirus_kohoges_tusszentes_mikrocsepp","timestamp":"2020. július. 01. 17:03","title":"A jobb arcmaszkok tényleg védenek a fertőzések ellen, itt a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72118a39-de97-4afd-ad03-0da6bfc5eb65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg Hollandiában csupán két madárfajra lehet vadászni és az uniós átlag is csak harminc, addig a francia törvények 64 – köztük veszélyeztetettek – vadászatát is engedélyezi.","shortLead":"Míg Hollandiában csupán két madárfajra lehet vadászni és az uniós átlag is csak harminc, addig a francia törvények 64 –...","id":"20200630_Franciaorszag_sorozatosan_nem_lep_az_illegalis_madarvadaszat_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72118a39-de97-4afd-ad03-0da6bfc5eb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756dfd0c-d7e3-4beb-98eb-04f23f81f2e9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200630_Franciaorszag_sorozatosan_nem_lep_az_illegalis_madarvadaszat_ellen","timestamp":"2020. június. 30. 13:55","title":"Hiába a tiltakozás, Franciaországban továbbra is lehet ragasztóval madarat fogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de4f13d2-df38-4f6a-af18-aa0938f82876","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében olyan nyakláncot készített, amely figyelmeztet, ha viselője az arcához nyúlna.","shortLead":"A NASA a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében olyan nyakláncot készített, amely figyelmeztet, ha viselője...","id":"20200701_nasa_nyaklanc_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de4f13d2-df38-4f6a-af18-aa0938f82876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b29e8bb-72f9-4ad3-95fb-58aca74e48b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_nasa_nyaklanc_koronavirus","timestamp":"2020. július. 01. 14:03","title":"A NASA előállt egy különleges nyaklánccal, melynek milliók vehetik hasznát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]