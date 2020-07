Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d2b29f3-6b00-4e60-8e97-dfebe481ba56","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Bár kicsit megkésettnek tartják a törvénymódosítást, de az ágazati szereplők örülnek annak a törvényhozási javaslatnak, amely reményeik szerint is valamennyire segíthet a hazai kisüzemi sörágazatnak. A nagy kérdés azonban az: valójában kinek akar segíteni az állam? Az újítóknak vagy a kormányközeli sörfőzdéknek?","shortLead":"Bár kicsit megkésettnek tartják a törvénymódosítást, de az ágazati szereplők örülnek annak a törvényhozási javaslatnak...","id":"20200630_kisuzemi_sor_kosa_lajos_csiki_sor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d2b29f3-6b00-4e60-8e97-dfebe481ba56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31755b24-c6da-4a97-93ef-cccb2d32948e","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_kisuzemi_sor_kosa_lajos_csiki_sor","timestamp":"2020. június. 30. 06:30","title":"Jó szándékúnak látszik, mégis a haveroknak kedvez Kósa sörpiaci akciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4969f69e-da8b-4436-b628-def4ea1e1f67","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Először mutatkozott be a Vígszínház igazgatójaként Rudolf Péter, aki új munkakörének az első napján ismertette az intézmény 125. évadának a bemutatóit. Az átadás-átvétel az új igazgató szerint kifejezetten zökkenőmentes volt. Kiderült, hogy ennek része az is, hogy az Eszenyi Enikő által rendezett darabok műsoron maradnak. Jön a Kabaré és Az öreg hölgy látogatása.","shortLead":"Először mutatkozott be a Vígszínház igazgatójaként Rudolf Péter, aki új munkakörének az első napján ismertette...","id":"20200701_Vigszinhaz_Rudolf_Peter_evad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4969f69e-da8b-4436-b628-def4ea1e1f67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe1bf0b-1b73-40bb-9cdd-91a0cf6c1e30","keywords":null,"link":"/elet/20200701_Vigszinhaz_Rudolf_Peter_evad","timestamp":"2020. július. 01. 14:00","title":"Rudolf Péter az új igazgató, de Eszenyi Enikő rendezései még maradnak a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4948b076-b963-4225-bdb5-25bf29e8911c","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Gyakran előfordul, hogy az örökösök már a hagyatéki eljárás közben szeretnének hozzáférni az elhunyt bankszámlájához, vagy eladnák a kocsiját, hogy ne álljon az feleslegesen hónapokig az utcán. Lehetséges ez? Erről beszélgettünk dr. Szécsényi-Nagy Kristóf közjegyzővel, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) jogi ügyvezetőjével.","shortLead":"Gyakran előfordul, hogy az örökösök már a hagyatéki eljárás közben szeretnének hozzáférni az elhunyt bankszámlájához...","id":"mokk_20200626_El_lehet_adni_az_orokolt_vagyont_a_hagyateki_targyalas_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4948b076-b963-4225-bdb5-25bf29e8911c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b49bc0b-6980-40d0-b971-94b05d361f0b","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200626_El_lehet_adni_az_orokolt_vagyont_a_hagyateki_targyalas_elott","timestamp":"2020. június. 30. 19:30","title":"El lehet adni az örökölt vagyont a hagyatéki tárgyalás előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"3bc34384-9d02-450c-9928-64b074d85c93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az égitest még röptében szétrobbant, látványos fényparádét okozva ezzel.","shortLead":"Az égitest még röptében szétrobbant, látványos fényparádét okozva ezzel.","id":"20200630_meteor_tuzlabda_amerika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bc34384-9d02-450c-9928-64b074d85c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5097661-9337-4d10-a370-d240ff8fed0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_meteor_tuzlabda_amerika","timestamp":"2020. június. 30. 13:03","title":"Több amerikai államban is látták a különleges, kék fénnyel világító meteort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037bf228-80b3-4ab7-93a7-33465cb03568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi valódi autópályás cirkálója a nagy szedán RS7 alapból is 600 lóerős, de tuningban már inkább az ezer lóerő környékén járnak vele.","shortLead":"Az Audi valódi autópályás cirkálója a nagy szedán RS7 alapból is 600 lóerős, de tuningban már inkább az ezer lóerő...","id":"20200630_Video_363_kmhnal_veszi_el_a_gazt_a_sofor_az_Audi_RS7ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=037bf228-80b3-4ab7-93a7-33465cb03568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b89e70b-d407-496a-8709-36639108df6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_Video_363_kmhnal_veszi_el_a_gazt_a_sofor_az_Audi_RS7ben","timestamp":"2020. július. 01. 04:32","title":"Videó: 363 km/h-nál veszi el a gázt a sofőr az Audi RS7-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8109a2-fd47-4ff2-aadd-4224d4c03816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába egyeztettek Palkovics Lászlóval, egyetlen kérésük sem került a törvénytervezetbe.\r

","shortLead":"Hiába egyeztettek Palkovics Lászlóval, egyetlen kérésük sem került a törvénytervezetbe.\r

","id":"20200630_szfe_tuntetes_felsooktatas_alapitvanyi_fenntartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e8109a2-fd47-4ff2-aadd-4224d4c03816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23dd0e30-ff55-4bf4-81bb-80977e640d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_szfe_tuntetes_felsooktatas_alapitvanyi_fenntartas","timestamp":"2020. június. 30. 15:36","title":"Énekelve tüntetnek a színművészetisek, amíg a parlament az egyetem sorsáról dönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a361fd7d-cbd9-48c2-9f05-3d9f9a7a41ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok még egy évig, 2021. június 30-ig folyamodhatnak tartós letelepedési engedélyért a brit hatóságokhoz. ","shortLead":"A Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok még egy évig, 2021. június 30-ig folyamodhatnak tartós letelepedési...","id":"20200630_Magyar_brit_letelepedesi_engedely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a361fd7d-cbd9-48c2-9f05-3d9f9a7a41ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc55261-6dd1-45f2-8392-75700fbd8214","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_Magyar_brit_letelepedesi_engedely","timestamp":"2020. június. 30. 21:53","title":"Több mint százezer magyar kért eddig brit letelepedési engedélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d879d4ec-bc87-4d38-928e-107aeaa00882","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyjából visszarendeződött az adatforgalom a koronavírus-járvány előtti szintre a távközlési cégek szerint.\r

","shortLead":"Nagyjából visszarendeződött az adatforgalom a koronavírus-járvány előtti szintre a távközlési cégek szerint.\r

","id":"20200701_mobilnet_adatforgalom_home_office_karantn_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d879d4ec-bc87-4d38-928e-107aeaa00882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb650e39-e238-4cc6-aca5-78a7ca0be2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_mobilnet_adatforgalom_home_office_karantn_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 01. 05:56","title":"Lepörgött a roham, már közel sem használunk annyi mobilnetet, mint a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]