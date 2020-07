A veszélyhelyzet eltörlésével július másodikától (vagyis csütörtöktől) ismét országszerte fizetni kell a parkolásért, Budapesten azonban több tízezer olyan ember van, akit ez kevésbé fog érinteni – ők azok a kerületi lakosok, akik egész évben ingyen, vagy jelképes összegért tárolhatják lakóhelyük közelében az autóikat. A kedvezmény ráadásul sok helyen intézményeknek és cégeknek is jár, ami ahhoz vezet, hogy

a főváros belső kerületeiben szinte kivétel nélkül kevesebb parkolóhely van, mint ahány engedélyt kiadnak az önkormányzatok.

Az „alanyi jogú” ingyenes lakossági parkolás körül kialakult vita egyáltalán nem új, felülvizsgálatát már a Budapesti Mobilitási Terv 2030 is javasolta, amit még Tarlós István volt főpolgármester felhatalmazása alapján a BKK – szakértők bevonásával – dolgozott ki. Eddig azonban nem akadt egyetlen olyan polgármester sem, aki meg merte volna kockáztatni a helyi autósok haragját.

A hvg.hu információi szerint a tavalyi önkormányzati választások óta viszont egyre több olyan kerület akad, amely fokozatosan és semmiképpen nem radikálisan, de megváltoztatná az eddigi gyakorlatot. Ennek első körében főleg az intézmények és a cégek számíthatnak változásokra.

Autónyi közterület ingyen

A kedvezményes lakossági parkolás intézménye egyidős a fizetős övezetekkel: még a legzsúfoltabb belvárosi kerületekben is bevett gyakorlat, hogy a lakók ingyen, vagy néhány ezer forintért parkolhatnak a lakóhelyükön. Emellett több helyen egészségügyi intézmények, cégek, közalkalmazottak is kapnak kedvezményt, na és persze rengeteg trükköző, akik ismerőseik, családtagjaik lakásába bejelentkezve játsszák ki a rendszert.

Emellett se szeri se száma a méltányosságból adott kérelmeknek is, ezeknek felülvizsgálata már egy ideje megkezdődött. Az V. kerületi önkormányzat például június 25-ei testületi ülésén lakossági panaszra tárgyalt arról az előterjesztésről, amely visszavonta az Ecuadori és a Zambiai Köztársaság konzuli képviseletének díjmentes parkolóhelyét. Terézváros pedig tavaly vonta vissza Oroszország kereskedelmi képviseletének kizárólagos parkolási engedélyét, amivel 33 parkolóhelyet szabadított fel, és ugyanez történt a Nemzeti Nyomozó Iroda költözése után az Aradi utcában is.

A fenti példák jól mutatják, hogy a számolatlanul adott várakozási engedélyeknek leginkább azok isszák meg a levét, akiknek valóban szükségük lenne rá: a helyi lakosok.

„Nálunk talán még nem is olyan vészes a helyzet, de tízből nyolcszor így sem tudok megállni a házam környékén” – mondta erről egy óbudai olvasónk. Újlipótvárosban pedig szinte mindennapos, hogy a helyieknek akár 15-20 percet is körözniük is kell, hogy parkolóhelyet találjanak.

A témával korábban foglalkozó g7.hu tavaly közérdekű adatigénylésben kérte ki a kerületektől, hány várakozási engedélyt adtak ki 2019-ben. Mivel a helyzet tavaly óta valószínűleg nem sokat változott – legfeljebb rosszabb lett – ezekre az adatokra most is lehet támaszkodni. Márpedig eszerint ma nincs olyan belvárosi kerület Budapesten, ahol ne lenne lényegesen kevesebb az elérhető parkolóhely, mint a kiadott engedélyek száma.

A legrosszabb helyzetben talán az erzsébetvárosi lakók vannak: az 53 ezer lakosú kerületben mindössze 7100 parkolóhely van, ehhez képest több mint 12 ezer engedélyt adott ki az önkormányzat. Nem járnak sokkal jobban a 38 ezres Terézvárosban élők sem, az önkormányzat lapunknak azt írta: a kerületben 6739 parkolóhelyen kell osztozniuk, miközben 9331 kedvezményes várakozási engedélyt adtak ki. A legkisebb – egyben legzsúfoltabb – V. kerület mindössze 5300 parkolóhellyel büszkélkedhet, mégis 7100 engedélyt adott ki.

A XIII. kerületben ennél – papíron – kevésbé vészes a helyzet, ott 29 300 parkolóhelyre jut 31 300 engedély. Lapunknak küldött válaszában az önkormányzat azt írta, hogy ebből 30 417 a lakosságnak jár. Ferencvárosban hasonlóan oszlanak meg az arányok: kerületi tulajdonban 7604 parkolóhely van, fővárosiban pedig még 390, ehhez képest a kiadott engedélyek száma 8171. Ebből 7768 lakossági engedély, a többit helyi vállalkozások, cégek, önkormányzati (50 db) és egyéb intézmények kapják meg. Józsefvárosban információink szerint 10 500 parkolóhelyre út 11 500 engedély. Óbudán 11 822 fizetős helyre jut 9 823 lakossági és 1035 alkalmazotti engedély.

Az ajándék parkolóhelyek osztogatása nemcsak a helyi lakókat, hanem az önkormányzatot is megkárosítja, ezzel ugyanis gyakorlatilag ingyen adják az értékes közterületet az autóknak: Belváros–Lipótvárosban és Józsefvárosban az első gépkocsi után még regisztrációs díjat sem kell fizetni, de a többi kerületben sem megy 2500 forint fölé az éves díj.

Választásba kerülhet

A parkolási rendszer megreformálásának egyik lépése a rendszer egységesítése lenne, mely – ahogy arról már korábban beszámoltunk – progresszív, sávos parkolást vezetne be a belső kerületekben. A Fővárosi Közgyűlés a múlt héten azt is megszavazta, hogy a II., a XII., a XIII. és a XIV. kerületben augusztus 1-től jelentősen drágul a parkolás.

Ugyan kevesebb figyelmet kapott, de Karácsony Gergely főpolgármester a Budapest Restart című beszélgetésben nemrég a kedvezményes parkolási engedélyek reformjára is kitért, amit rendszerszintű problémának nevezett. A főpolgármester szerint ezért az engedélyek számát „egy kicsit összébb kellene húzniuk” és fel kellene szabadítani a helyeket rövid távú parkoláshoz.

„Most a semmit osztogatjuk egymásnak ingyen. A közterület egy kincs Budapesten, ezt kell jobban közösen hasznosítani és ösztönözni a rövidebb időtartamú parkolást” – tette hozzá Karácsony.

A főpolgármesternek azonban nem lesz könnyű dolga, és nem csak azért, mert a várakozási engedélyek kiadása a kerületek hatásköre. A lakossági kedvezmények megnyirbálása érthető módon sehol sem túl népszerű intézkedés, így még ha hozzá is kezdenek a polgármesterek, azt rendkívül óvatosan és fokozatosan teszik.

A hvg.hu információi szerint jelenleg két olyan kerület van, ahol valamilyen szintű változást terveznek: Erzsébetváros és Ferencváros.

Niedermüller Péter, a VII. kerület polgármestere lapunkban azt mondta: a fő problémát náluk az jelenti, hogy rengeteg intézmény is kért magának méltányosságból kedvezményes parkolást, a kerület vezetése pedig mindenkinek megadta.

„Igyekszem ennek valamilyen korlátot vetni, mert meg fogunk fulladni” – magyarázta Niedermüller, miért van szükség a szigorításra.

A polgármester első körben azt szeretné, hogy jelentősen emeljék az éves parkolási díjat, de vegyék figyelembe a rászorulókat, például a mozgássérülteket vagy az időseket, vagy akár az autó korát és súlyát. Azon egyelőre még folyik a vita, mi alapján differenciáljanak, de a legfelső kategória akár tízszerese is lehetne a mostaninak. Ami az intézményeket illeti, a politikus szerint ott mindenképpen új módszereket kell kitalálni. Azok az orvosok például, akik máshol élnek, de hetente egy napot a kerületben rendelnek, csak arra az időszakra kapjanak kedvezményes parkolást, ne pedig az egész évre – sorolta a terveket Niedermüller, aki szerint megoldás lehet az is, ha az intézmények fizetik ki az alkalmazottaknak a díjat.

Az erzsébetvárosi polgármester is utalt rá, hogy legkorábban 2021-ben tudnak változtatni, hiszen a már kiadott várakozási engedélyek az év végéig szólnak, és koalíciós egyeztetésekre is szükség lesz a kerületben.

Ferencvárosban szintén a rengeteg autó miatt akar változtatni az önkormányzat, de ennyire konkrét tervek még nincsenek.

"Egyelőre a szakmai előkészítés zajlik, de a IX. kerület fokozatosan szeretné bevezetni a díjváltozást" – írták lapunknak. Az, hogy a jövőben mennyit kellene fizetni éves hozzájárulásként, és pontosan kiknek, még nem döntötték el, de az biztos, hogy az új rendeletet leghamarabb január 1-től lehetne bevezetni.

A Főváros is készül valamire

Más kerületekben egyelőre óvatosabban állnak a kérdéshez. Terézvárosban Soproni Tamás polgármester már a kampányában megígérte, hogy visszaveszik a felelőtlenül elherdált parkolóhelyeket. A VI. kerület sajtóosztálya most azt írta, a lakossági engedélyek kiadásában nem terveznek változtatást, az intézmények, hivatalok esetében azonban már korábban elkezdődött a felülvizsgálata annak, hogy a kizárólagos parkolási engedélyek minden esetben indokoltak-e. Ennek eredménye volt az orosz képviselet engedélyeinek visszavonása is, és ha szükséges, akkor a későbbiekben további kizárólagos engedélyeket szüntethet meg a képviselő-testület. Válaszukból pedig az is kiderült, hogy a Főváros milyen változtatásokra készül.

"A Fővárossal közösen azt tervezzük, hogy környezetterhelés alapján vizsgálnánk felül a lakossági parkolási engedélyeket, vagyis ezek az autó típusától függően kerülhetnek kiadásra a jövőben" – írták.

Óbudán a képviselő-testület már tavaly módosította a parkolási rendeletet: a kerületiek és az ott dolgozó közalkalmazottak juttatásaihoz nem nyúltak, de a bérlői kedvezményeket megvonták. Erre közleményük szerint azért is volt szükség, mert tömegesen éltek vele vissza. A III. kerületben ezen kívül augusztus 3-ától már Kaszásdűlőn is fizetni kell a parkolásért. A lakossági kedvezmények változtatása azonban nincs napirenden.

Információink szerint nem várható a közeljövőben lényeges változás Józsefvárosban, a XIII. kerületben, sőt nem terveznek változtatni Belváros–Lipótvárosban sem. Az V. kerület sajtóosztálya a hvg.hu kérdésére azt írta: a kerületben csak és kizárólag az állandó lakcímmel rendelkezők részére, valamint az egészségügyi intézmények számára biztosítanak éves várakozási engedélyt, ingyenesen. Bérlőknek, cégeknek és intézményeknek viszont eddig és ezentúl sem jár.