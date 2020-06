Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5f8bc45-fc80-4234-bf22-197ccb835de2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tízmillió euróval szállt be a magyar magánegészségügybe a Value4Capital nemzetközi magántőkealap és a német Ananda Impact Ventures.","shortLead":"Tízmillió euróval szállt be a magyar magánegészségügybe a Value4Capital nemzetközi magántőkealap és a német Ananda...","id":"202025_doktor24_kulfoldi_penzinjekcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5f8bc45-fc80-4234-bf22-197ccb835de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177b8064-2707-4508-91de-4b409a5f94b0","keywords":null,"link":"/360/202025_doktor24_kulfoldi_penzinjekcio","timestamp":"2020. június. 18. 14:00","title":"Milliárdokat kap külföldről Kóka János egészségügyi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b7c835-56bc-4d2f-81de-37cba9ac3343","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"24 órával a BMW M5 bemutatását követően máris itt az egyik legkeményebb rivális, egyenesen Stuttgartból.","shortLead":"24 órával a BMW M5 bemutatását követően máris itt az egyik legkeményebb rivális, egyenesen Stuttgartból.","id":"20200618_lelepleztek_a_612_loeros_uj_mercedes_e_63_st","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64b7c835-56bc-4d2f-81de-37cba9ac3343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9f81a8-1227-4729-bdf6-12c9d5de8768","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_lelepleztek_a_612_loeros_uj_mercedes_e_63_st","timestamp":"2020. június. 18. 07:59","title":"Leleplezték a 612 lóerős megújult Mercedes-AMG E 63 S-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97cacd29-b7a3-4ffc-a35e-ff5d5c6ea86c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"50 ezer forint helyszíni bírság és sok pakolás várt a sofőrre. ","shortLead":"50 ezer forint helyszíni bírság és sok pakolás várt a sofőrre. ","id":"20200617_4150_kilo_tulsullyal_kaptak_el_egy_furgon_az_M0son","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97cacd29-b7a3-4ffc-a35e-ff5d5c6ea86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb19155b-1fdc-4d25-8552-44dab8b190b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_4150_kilo_tulsullyal_kaptak_el_egy_furgon_az_M0son","timestamp":"2020. június. 17. 14:06","title":"Több mint 4 tonnányi túlsúllyal kaptak el egy furgont az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdf1c99-3b62-4bb4-9bf4-bb2f7d0ebe30","c_author":"HVG","category":"360","description":"Milliárdok gurulnak itt, tízmilliárdok repülnek ott, már egy címre futhat be az állami kaszinókoncessziók hatalmas profitja és az állami hátszéllel nyélbe ütött vonatbiznisz nyeresége.","shortLead":"Milliárdok gurulnak itt, tízmilliárdok repülnek ott, már egy címre futhat be az állami kaszinókoncessziók hatalmas...","id":"202025_gazdagok_sportja_hihetetlen_oroksegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcdf1c99-3b62-4bb4-9bf4-bb2f7d0ebe30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c80616a-fe35-49a1-8795-6dd46907622d","keywords":null,"link":"/360/202025_gazdagok_sportja_hihetetlen_oroksegek","timestamp":"2020. június. 18. 11:00","title":"Így lehet repülőgép- vagy vagongyáros, akit szeret a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"495f09f5-bdcf-4a40-92eb-d1805d3a6659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Benedek Tibor az utolsó percig meg volt győződve arról, hogy fel fog épülni.","shortLead":"Benedek Tibor az utolsó percig meg volt győződve arról, hogy fel fog épülni.","id":"20200618_Kemeny_Denes_Benedek_Tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=495f09f5-bdcf-4a40-92eb-d1805d3a6659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c7c071-d98b-4aa2-b874-511055d10ec6","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Kemeny_Denes_Benedek_Tibor","timestamp":"2020. június. 18. 20:24","title":"Kemény Dénes: „Ez nem az élet rendje”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 21 milliós nagyvárosban több lakóövezetet már lezártak az új koronavírusos esetek miatt. ","shortLead":"A 21 milliós nagyvárosban több lakóövezetet már lezártak az új koronavírusos esetek miatt. ","id":"20200616_koronavirus_jarvany_peking_ovoda_iskola_bezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d29700-35d0-436b-a1ad-d9b48e503284","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_koronavirus_jarvany_peking_ovoda_iskola_bezaras","timestamp":"2020. június. 16. 20:55","title":"Peking összes óvodája és iskolája bezár a járvány újjáéledése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a62674-d0f9-41af-9366-1411e8363d0a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ma már optimista Franciaország pénzügyminisztere, aki a Der Spiegelnek úgy nyilatkozott, hogy áprilisban még egészen más volt a helyzet. A francia–német páros azonban olyan javaslatokkal állt elő, melyek biztosíthatják a válságkezelést. \"Az idő sürget\" – hangsúlyozza Bruno LeMaire. Pénteken tanácskoznak az uniós vezetők a 750 milliárd eurós alapról.","shortLead":"Ma már optimista Franciaország pénzügyminisztere, aki a Der Spiegelnek úgy nyilatkozott, hogy áprilisban még egészen...","id":"20200618_Europa_egy_hajszallal_kerulte_el_a_katasztrofat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8a62674-d0f9-41af-9366-1411e8363d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11855c54-9a0b-4d95-8f22-f4da87b09000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Europa_egy_hajszallal_kerulte_el_a_katasztrofat","timestamp":"2020. június. 18. 16:20","title":"\"Európa egy hajszállal kerülte el a katasztrófát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaef343-34fa-404d-b39b-af7cebec4fb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az FKF Zrt. számlájára kedden érkezett pénz az NHKV Zrt.-től, de hogy miért éppen annyi, amennyi, és miért pont most, azt nem értik. ","shortLead":"Az FKF Zrt. számlájára kedden érkezett pénz az NHKV Zrt.-től, de hogy miért éppen annyi, amennyi, és miért pont most...","id":"20200616_szemetszallitas_kukaholding_fkf_szemetdij_atutalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffaef343-34fa-404d-b39b-af7cebec4fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d93ba8-809f-454c-8130-9cbbe15c99d4","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_szemetszallitas_kukaholding_fkf_szemetdij_atutalas","timestamp":"2020. június. 16. 22:07","title":"Fizetett a kukaholding, nem áll le a szemétszállítás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]