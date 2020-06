Tarlós István évek óta szerette volna elérni, most mégis a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat vághat bele a budapesti parkolási rendszer egységesítésébe. Ehhez első körben kormányzati jóváhagyásra sem lesz szükség, hiszen a bevételek a kerületeknél maradnak, az autósok viszont akár ingyen parkolhatnak az első negyed órában, majd sávosan emelkednének a díjak. Azt a főváros is elismeri: a felülvizsgálat után bizonyos helyeken többet kell majd fizetni a parkolásért.

Hosszú évek óta téma a fővárosi parkolási rendszer felülvizsgálata, ám a budapesti autósok eddig ebből sokat nem érzékelhettek. (Ha nem számítjuk, hogy a kormány a járványveszély miatt július 1-ig ingyenessé tette a parkolást az egész országban.) Karácsony Gergely főpolgármester viszont egészen konkrét tervvel állt elő csütörtökön a Budapest Restart című beszélgetéssorozatban.

Olyan rendszert szeretnénk, ami kedvezményeket ad az autósoknak, de azt is világossá teszi, hogy a városban van egy dolog, amiben szűkösek az erőforrások és nem ingyen osztogatjuk, ez pedig a közterület

– mondta.

A főváros tervei egyszerűek: a belső kerületekben progresszív díjazási rendszert vezetnének be, vagyis időarányosan növekedne a parkolásért fizetendő összeg. Ebbe az is beletartozna, hogy az első negyedórában kedvezményesen, vagy akár teljesen ingyen lehessen parkolni. (Az, mint kiderült, nem eldöntött még, hogy mely kerületekre vonatkozna az új szabályozás. Az V., VI., VII., VIII. benne lenne ebben a körben, de még nem tudni, kiterjesztik-e ezen túl is.)

© MTI / Szigetváry Zsolt

Karácsony Gergely hangsúlyozta: a cél az, hogy mindenki csak addig parkoljon, amíg az feltétlenül szükséges, így gyorsabban váljanak szabaddá a helyek. A parkolás ingyenessé tétele ezzel éppen ellentétes hatást váltott ki, hiszen sokan hetekig egy helyen hagyják az autójukat.

Az elképzelés egyébként egyáltalán nem új. Tarlós István már 2006-os főpolgármesteri kampányában is felvetette a parkolási egységesítését, aztán a gondolat szerepelt a 2012-ben a kormány elé terjesztett javaslatai között is, majd tavaly ismét előkerült. Igaz, Tarlós ötlete akkor az volt, hogy a főváros szedje be a díjakat, a pénzből részesültek volna a kerületek, a nagyobb része pedig közösségi közlekedés költségvetésébe került volna. Sőt, a 2019-es kampányban Tarlós javasolta azt is, hogy az első 20 percnyi parkolás legyen ingyenes.

Nem a díjszabás egységes, hanem a rendszer

A változás most ennél sokkal kevésbé lenne drasztikus, hiszen Karácsony Gergely terve szerint a bevételek ugyanúgy a kerületeknél maradnának. Ez azért is fontos, mert így nincs hozzá szükség törvénymódosításra – vagyis a kormánypártok (lényegében a kormány) támogatására. A Fővárosi Közgyűlés jövő heti napirendjei között már szerepel is egy előterjesztés a parkolási rendelet átfogó felülvizsgálatáról.

© Fazekas István

Információink szerint a tervet az érintett polgármesterek többsége is támogatja, és hamarosan indulnak az egyeztetések. Ezeken a legnehezebb kérdés valószínűleg a díjszabás lesz, hiszen a kerületek parkolásai díjai között jelentős eltérések is lehetnek – az V. kerületben például 525 forint egy óra, míg a szomszédos Erzsébetvárosban lehet 440, a VIII. kerület egyes részein pedig csak 265. Ezért nem ritka, hogy az alacsonyabb díjszabás miatt az autósok szándékosan néhány utcával arrébb állnak meg, aránytalan terhe róva egy-egy városrészre és lakóira.

A tervekről Balogh Samu, Karácsony Gergely kabinetfőnöke a hvg.hu-nak azt mondta: a progresszív parkolási rendszertől ugyan még nem lesz több parkolóhely, de a nagyobb fluktuáció miatt lényegesen jobb lesz azok kihasználtsága.

A cél, hogy ha valaki autóval érkezik és meg kell állnia valahol, akkor jó eséllyel találjon magának parkolóhelyet.

Arra a kérdésre, nem félnek-e attól, hogy pont emiatt lesz nagyobb a forgalom a belső kerületekben, a kabinetfőnök úgy fogalmazott: a forgalomcsillapításnak vannak más eszközei is. Így viszont, ha valaki már autóba ült, akkor kevesebb időt kell keringenie, hogy parkolóhelyet találjon.

Bár Karácsony Gergely a már idézett beszélgetésben ingyenes első negyed óráról beszélt, Balogh Samu szerint a konkrétumokról később döntenek majd, de természetesen ez a lehetőség sincs kizárva.

Az egységesítés viszont nem azt fogja jelenteni, hogy mindenhol azonos lesz a díjszabás.

A lényeg, hogy kiterítsük a térképet, és úgy alakítsuk ki a rendszert, hogy minden kerület igényét figyelembe vegyük, majd ez alapján készüljön el az egységes felülvizsgálat

– mondta. Vagyis a kerületek díjszabásai között lesznek különbségek, de maga az árképzés rendszere egyformává válik.

A kabinetfőnök elismerte: a változás Budapest egyes részein a parkolási díjak emeléséhez vezethet. Ezt viszont nem a fűnyíró elv szerint kell elképzelni. A díjak most a BKK jegyhez vannak igazítva, az alapon pedig most sem akarnak változtatni. Inkább azt kell megnézni, hol van szükség beavatkozásra ahhoz, hogy több legyen az elérhető parkolóhely.

„Van, ahol tökéletesen elegendő a mai tarifa, ilyen például a Budapesti Műszaki Egyetem előtti terület, ahol a legalacsonyabb díjtétel is elég volt ahhoz, hogy felszabaduljanak a parkolóhelyek” – mondta.

Ezen kívül egy maximum összeget is meg kell határozni, és az is a konkrét részletszabályokon múlik, hogyan akadályozzák meg az ingyenes időszak miatti esetleges visszaéléseket, vagy adott esetben a mobilfizetés módját. Erről az egyeztetéseket a polgármesterekkel a következő hónapokra tervezik, a bevezetés előtt pedig türelmi időre is szükség lesz.

Nem lesznek elrettentő díjak

A hvg.hu-nak mindenesetre több belvárosi kerület vezetője azt mondta, támogatja az elképzelést. Terézváros már most azt tervezi, hogy október-novembertől este 6 órától reggel nyolcig parkolóhelyeket foglal le a helyiek számára, Soproni Tamás polgármester pedig az időarányos parkolási díjjal is egyetért.

© Fazekas István

A VI. kerület vezetője szerint a dinamikus árszabás segítheti a parkolóhelyek gyors pörgését. Terézvárosban gondot okoz az is, hogy a szomszédos V. kerületben a legdrágább a parkolás, így sokan náluk teszik le az autót, amire Soproni szerint reagálniuk kell:

Ha az V. kerület nem csökkenti a díjakat, akkor nekünk kell emelnünk.

A fizetős parkolásnak ugyanakkor véleménye szerint nemcsak az árbevétel a célja, hanem a forgalomcsökkentés is. "Elrettentő díjak nem lesznek” - jegyezte meg, de arra nem mondott konkrétumot, hol húzná meg a határt. Viszont kiemelte, hogy az intézkedésekkel elsősorban azokat kell kiszorítani, akik kényelmi szempontból jönnek be autóval a városba, nem pedig azokat, akik a munkájukat végzik.

Bár az árakról az eddigi egyeztetéseken egyáltalán nem volt szó, Niedermüller Péter, a VII. kerület polgármestere el tudná képzelni, hogy a BKV jegyárak 1,5-szerese helyett a 2-2,5-szeresét (7-800 forintot) kérjék el maximális összegként.

Azt ő is támogatja, hogy az első 15 perc legyen ingyen, utána fokozatosan emelkedjen a parkolási díj, hiszen "így az igazságos".

Most nagy az összevisszaság, jó lenne, ha végre egységes parkolási rend lenne a fővárosban

– mondta. Kerestük az V. kerület - kormánypárti - polgámesterét is, de nem kaptunk választ a felvetéseinkre.

Nagy kérdés, hogy az autósok – akik már az ideiglenes kerékpársávok kialakítása miatt is felháborodtak – miként fogadnának egy hasonló emelést.

A Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke a hvg.hu-nak azt mondta, önmagában a sávos parkolási rendszer nem elvetendő. Kovács Kázmér szerint azonban a díjmentes időszakot negyed óra helyett jobb lenne fél órában megállapítani, ennyi időre ugyanis mindenképpen szükség van, ha valaki ügyeket akar intézni.

Bár véleményt csak a pontos részletek ismeretében tudnak mondani, Kovács aggályosnak nevezte, hogy a változás burkolt áremeléssel is járhat.

„Az eddigi forgalomcsillapítási elképzelések célja, hogy az autós forgalmat minél inkább kiszorítsák a városból, ezért félő, hogy az új rendszert a parkolási díjak burkolt áremelésére fogják felhasználni” – mondta.

A Magyar Autóklub egyébként már évtizedek óta az egységes parkolási rendszer mellett érvel, ami az autósok érdeke is – tette hozzá.