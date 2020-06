Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15a8a3f4-3c45-42b9-aa34-ce4be9d3e199","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NAV után a rendőrség sem talált bűncselekményre utaló jeleket.","shortLead":"A NAV után a rendőrség sem talált bűncselekményre utaló jeleket.","id":"20200622_Nem_nyomoznak_Karasz_Robert_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15a8a3f4-3c45-42b9-aa34-ce4be9d3e199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fceac7-c468-49bb-8b21-304b177495f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_Nem_nyomoznak_Karasz_Robert_ellen","timestamp":"2020. június. 22. 17:56","title":"A rendőrség szerint nem áll meg a hűtlen kezelés gyanúja Kárász Róbert ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2a5f1b-a043-4229-bf5e-33e183b296f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden színésznek megtalálta az utódját a csatorna. ","shortLead":"Minden színésznek megtalálta az utódját a csatorna. ","id":"20200624_Megvan_a_Mintaapak_uj_stabja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f2a5f1b-a043-4229-bf5e-33e183b296f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249daf55-4408-4817-aa12-29ad28088fa5","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Megvan_a_Mintaapak_uj_stabja","timestamp":"2020. június. 24. 14:17","title":"Megvan a Mintaapák új stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem igazán vonzza az álláskeresőket a katonaélet.","shortLead":"Nem igazán vonzza az álláskeresőket a katonaélet.","id":"20200624_honvedseg_allaskereso_munkanelkuli_tartalekos_katona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61cc2109-c407-44df-b91b-2f3c59914cda","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_honvedseg_allaskereso_munkanelkuli_tartalekos_katona","timestamp":"2020. június. 24. 06:15","title":"3800 munkanélkülit várnak, eddig 600-an jelentkeztek a Honvédséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 183 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Jelenleg 183 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200623_kronikus_beteg_koronavirus_fertozott_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1997fe3-43b4-49a7-8434-ea2cf7d525a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_kronikus_beteg_koronavirus_fertozott_elhunyt","timestamp":"2020. június. 23. 08:09","title":"Elhunyt egy 100 éves, krónikus beteg, öt új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf18063-5eb7-4b19-8ab1-c5937f925e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő gázspray-vel és konyhakéssel is próbált védekezni saját otthonában, de hiába. A támadó a rendőrségen beismerte tettét, azonban magyarázatot nem adott rá. ","shortLead":"A nő gázspray-vel és konyhakéssel is próbált védekezni saját otthonában, de hiába. A támadó a rendőrségen beismerte...","id":"20200623_Fojtogatta_megeroszakolta_es_kifosztotta_aldozatat_egy_26_eves_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaf18063-5eb7-4b19-8ab1-c5937f925e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d157bf-1d18-4cef-8f2a-bb0e4e300f9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Fojtogatta_megeroszakolta_es_kifosztotta_aldozatat_egy_26_eves_ferfi","timestamp":"2020. június. 23. 11:01","title":"\"Ott maradsz, különben megöllek\" – ordította a betörő a nőnek, miközben megerőszakolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51bebad-73b1-428c-9687-a072169db424","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy indonéziai nő speciális maszkokat készített, mindössze egy dollárból.","shortLead":"Egy indonéziai nő speciális maszkokat készített, mindössze egy dollárból.","id":"20200623_maszk_siketek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b51bebad-73b1-428c-9687-a072169db424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5f6765-f109-47a1-836d-2d6d644c4480","keywords":null,"link":"/elet/20200623_maszk_siketek","timestamp":"2020. június. 23. 20:13","title":"Egy pofonegyszerű találmánnyal könnyítette meg egy nő a siketek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6556781d-8a8a-44fc-9b3f-9bbf83a464e4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legutóbbi tanévben az egyházak által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok száma 37-tel emelkedett, ezzel párhuzamosan az állami oktatási intézményeké 19-cel csökkent. Idén már kétszer annyian jártak valamilyen felekezeti iskolába, mint 2010-ben. ","shortLead":"A legutóbbi tanévben az egyházak által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok száma 37-tel emelkedett, ezzel...","id":"202025_hatralo_allami_oktatas_emelkedik_azegyhazi_iskolak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6556781d-8a8a-44fc-9b3f-9bbf83a464e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f315995f-4372-47f5-977e-c9aa56ab87bf","keywords":null,"link":"/360/202025_hatralo_allami_oktatas_emelkedik_azegyhazi_iskolak_szama","timestamp":"2020. június. 23. 15:00","title":"Hátráló állami oktatás: egyre több és több egyházi iskola van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcdd56e2-228d-4ee1-ad2f-a3512d4cfc0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jogosítvány is bekerül a Dél-Koreában széles körben elterjedt PASS digitális pénztárcába.","shortLead":"A jogosítvány is bekerül a Dél-Koreában széles körben elterjedt PASS digitális pénztárcába.","id":"20200624_digitalis_jogositvany_del_korea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcdd56e2-228d-4ee1-ad2f-a3512d4cfc0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b1cade-f784-4518-9bf3-03bd48710c29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_digitalis_jogositvany_del_korea","timestamp":"2020. június. 24. 11:03","title":"A telefonba teszik a jogosítványt Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]