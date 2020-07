Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti szakács 13 centiméter hosszú sérülést okozott a vendégnek. ","shortLead":"A budapesti szakács 13 centiméter hosszú sérülést okozott a vendégnek. ","id":"20200703_gyros_kes_pesti_szakacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0615ec5f-e055-44c7-abe1-a71d9295b124","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_gyros_kes_pesti_szakacs","timestamp":"2020. július. 03. 11:31","title":"A gíroszszeletelő késsel csapta arcon a vendégét, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b919ea8a-3a38-45a8-9ad4-a5d1c0ce4a05","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amikor valaki ismerkedik ezzel a tudományággal, több tévhit és előítélet élhet a fejében. Szél Dávid pszichológus abból az alkalomból tekintette át e tévhiteket és előítéleteket, hogy 10 éves lett a HVG Extra Pszichológia magazin.","shortLead":"Amikor valaki ismerkedik ezzel a tudományággal, több tévhit és előítélet élhet a fejében. Szél Dávid pszichológus abból...","id":"20200703_Mire_jo_a_pszichologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b919ea8a-3a38-45a8-9ad4-a5d1c0ce4a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbd0bc0-e34f-48d5-a138-efff943f018e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200703_Mire_jo_a_pszichologia","timestamp":"2020. július. 03. 08:10","title":"Mire jó a pszichológia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f23fba-8f86-43ae-bf14-d47a4e9d5a96","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Termálvíz, egyedülálló technikák kitalálása, a passzolás, a zónázás – mind hozzájárultak a magyar vízilabda sikeréhez. A minap elhunyt a sportág két aranykorának háromszoros olimpiai bajnoka, Kárpáti György és Benedek Tibor. Mindketten alakítói voltak annak, hogy a vízilabda nemzeti sport legyen. Kárpáti Györgyöt ma temetik.","shortLead":"Termálvíz, egyedülálló technikák kitalálása, a passzolás, a zónázás – mind hozzájárultak a magyar vízilabda sikeréhez...","id":"202026__magyar_viziladba__aranykorok__nemzeti_sport__hullamverok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63f23fba-8f86-43ae-bf14-d47a4e9d5a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf5eac8-e8a2-453d-9e30-305441595004","keywords":null,"link":"/360/202026__magyar_viziladba__aranykorok__nemzeti_sport__hullamverok","timestamp":"2020. július. 02. 12:00","title":"A magyar vízilabdát szó szerint a meleg vízzel együtt találták fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d37c66-ea01-4ca2-9a0c-8fe4606d645b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vajon a névmástól lesz a kapcsolat más?","shortLead":"Vajon a névmástól lesz a kapcsolat más?","id":"20200702_Donto_lehet_hogy_ent_vagy_mit_hasznalunk_a_parkapcsolatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36d37c66-ea01-4ca2-9a0c-8fe4606d645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a2312f-4ae7-4382-8087-4cfe851b9336","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200702_Donto_lehet_hogy_ent_vagy_mit_hasznalunk_a_parkapcsolatban","timestamp":"2020. július. 02. 08:10","title":"Döntő lehet, hogy „én”-t vagy „mi”-t használunk a párkapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4383f4c1-4dfb-4f90-8c8b-46fc935d3444","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A háztartásokban világszerte egyre nagyobb televíziók jelennek meg, az átlagos méret az elmúlt öt évben 40-ről közel 48 colosra nőtt, ez pedig a magyar otthonokban is meglátszik. A Samsung kutatása szerint a hazai felhasználók 73 százaléka számára fontos a képátmérő egy új tévé vásárlásakor, így a használatban lévő készülékek több mint egy harmada 43 colosnál is nagyobb, négyötöde pedig 5 évnél fiatalabb.","shortLead":"A háztartásokban világszerte egyre nagyobb televíziók jelennek meg, az átlagos méret az elmúlt öt évben 40-ről közel 48...","id":"20200701_samsung_nepszeru_tevemeret_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4383f4c1-4dfb-4f90-8c8b-46fc935d3444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9451b160-609e-40ff-9f67-e2c1b7c8c5d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_samsung_nepszeru_tevemeret_kutatas","timestamp":"2020. július. 01. 21:03","title":"Mekkora tévét vesznek most a magyarok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93860d-62d1-4115-8fd4-39f679e927d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néha nem pontosan érteni, most akkor melyik is a jó irány.","shortLead":"Néha nem pontosan érteni, most akkor melyik is a jó irány.","id":"20200703_Betiltottak_egy_elektromos_kerekpar_reklamjat_mert_tulzott_okoszorongast_okoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de93860d-62d1-4115-8fd4-39f679e927d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172cd835-54e9-4d04-8fdb-a0f376e7db46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_Betiltottak_egy_elektromos_kerekpar_reklamjat_mert_tulzott_okoszorongast_okoz","timestamp":"2020. július. 03. 15:05","title":"Betiltották egy elektromos kerékpár reklámját, mert túlzott „ökoszorongást” okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre „mindig büszke leszek” – írta a közösségi oldalán.","shortLead":"Erre „mindig büszke leszek” – írta a közösségi oldalán.","id":"20200703_fidesz_menczer_tamas_kubatov_gabor_szijjarto_peter_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f610df1-142d-40d5-8331-e416f80cc75c","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_fidesz_menczer_tamas_kubatov_gabor_szijjarto_peter_orban_viktor","timestamp":"2020. július. 03. 11:36","title":"Fidesz-tag lett Menczer Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az SZFE a jövőben alapítványi fenntartásba kerül. Miközben az Országgyűlés szavazott, a hallgatók tiltakozásképp a Parlament előtt táncoltak és énekeltek. ","shortLead":"Az SZFE a jövőben alapítványi fenntartásba kerül. Miközben az Országgyűlés szavazott, a hallgatók tiltakozásképp...","id":"20200703_A_parlament_elfogadta_a_Szinmuveszeti_modellvaltasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb74167-9019-4e3b-99b3-757197451f82","keywords":null,"link":"/elet/20200703_A_parlament_elfogadta_a_Szinmuveszeti_modellvaltasat","timestamp":"2020. július. 03. 11:53","title":"A parlament elfogadta a Színművészeti modellváltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]