[{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János neve is felvetődött új szövetségi elnökként a teniszezőknél, de egyelőre a járványhelyzetre hivatkozva halasztják a tisztújítást.","shortLead":"Lázár János neve is felvetődött új szövetségi elnökként a teniszezőknél, de egyelőre a járványhelyzetre hivatkozva...","id":"20200608_tenisz_mtsz_kozgyules_lazar_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7856368-b335-4978-9a37-c55edcf3b824","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_tenisz_mtsz_kozgyules_lazar_jarvany","timestamp":"2020. június. 08. 09:04","title":"Egy ideig nem lesz új elnöke a nagy bajban lévő teniszszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs szerencséje a közösségi oldalakkal mostanában az amerikai elnöknek. Miután a Twitter nemrég hazugságon kapta Donald Trumpot, most három platformról is eltűnt a legújabb videója.","shortLead":"Nincs szerencséje a közösségi oldalakkal mostanában az amerikai elnöknek. Miután a Twitter nemrég hazugságon kapta...","id":"20200608_facebook_instagram_twitter_donald_trump_szerzoi_jogsertes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e77e7f-7ea4-46ad-85fc-9f355c228adc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_facebook_instagram_twitter_donald_trump_szerzoi_jogsertes","timestamp":"2020. június. 08. 15:33","title":"A Facebook és az Instagram is törölte Donald Trump jogsértő videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6622658-4cd7-42bf-a878-872484d32e9f","c_author":"Garamvölgyi Flóra","category":"vilag","description":"Ez még csak a kezdet – mondja a Los Angeles-i tüntetések egyik résztvevője a hvg.hu tudósítójának. A demonstrálók abban bíznak, hogy a mostani események örökre megváltoztatják Amerikát. A hvg.hu riportja Los Angelesből.","shortLead":"Ez még csak a kezdet – mondja a Los Angeles-i tüntetések egyik résztvevője a hvg.hu tudósítójának. A demonstrálók abban...","id":"20200609_los_angeles_tuntetes_george_floyd_riport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6622658-4cd7-42bf-a878-872484d32e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fe35af-3f35-4f2f-8281-4f8ed6ffefd8","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_los_angeles_tuntetes_george_floyd_riport","timestamp":"2020. június. 09. 11:45","title":"\"Hálás vagyok az európai tüntetőknek, hogy megértik, ez nem amerikai probléma\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e14129-450a-4def-b0aa-6e98a611ab85","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tőkeberuházásokat is negyedével csökkenti az olajvállalat.","shortLead":"A tőkeberuházásokat is negyedével csökkenti az olajvállalat.","id":"20200608_Kozel_10_ezer_dolgozojatol_valik_meg_a_BP_iden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36e14129-450a-4def-b0aa-6e98a611ab85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3c8438-213a-4550-88b1-f656d0ffcff1","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_Kozel_10_ezer_dolgozojatol_valik_meg_a_BP_iden","timestamp":"2020. június. 08. 17:43","title":"Közel 10 ezer dolgozójától válik meg a BP idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a5d967-bc69-4148-8d47-36795926dd0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egész EU-ban a magyarok munkában töltött ideje nőtt a második legtöbbet.","shortLead":"Az egész EU-ban a magyarok munkában töltött ideje nőtt a második legtöbbet.","id":"20200608_munka_magyarok_eu_munkaido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86a5d967-bc69-4148-8d47-36795926dd0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c955e233-69e5-4f3e-b9ac-602bd6d12ae7","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_munka_magyarok_eu_munkaido","timestamp":"2020. június. 08. 11:50","title":"Öt évvel tovább dolgozik egy átlagos magyar most, mint 2010-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyan a Nobu várhatóan nem jut a fánkozó sorsára, de azzal számolnak, hogy a forgalom még jó ideig nem tér vissza.","shortLead":"Ugyan a Nobu várhatóan nem jut a fánkozó sorsára, de azzal számolnak, hogy a forgalom még jó ideig nem tér vissza.","id":"20200608_Vajna_Timea_etterme_is_kozel_havi_10_milliot_bukott_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d851cfb-55c0-4cce-b23c-e397e784ae6d","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_Vajna_Timea_etterme_is_kozel_havi_10_milliot_bukott_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. június. 08. 16:15","title":"Vajna Tímea étterme is közel havi 10 milliót bukott a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db6ccdf-6875-4f2f-8351-21f8ea015b1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a neve csábító (HTC Desire 20 Pro – a desire jelentése: vágy, a kívánság tárgya), az új HTC telefon kiszivárgott specifikációi inkább lelombozók. Ha tényleg minden úgy lesz, ahogy most tudni lehet, akkor a telefonnak még a középkategória felső szegmensében sem igazán jut hely.","shortLead":"Bár a neve csábító (HTC Desire 20 Pro – a desire jelentése: vágy, a kívánság tárgya), az új HTC telefon kiszivárgott...","id":"20200608_htc_desire_20_pro_kozepkategorias_telefon_specifikaciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1db6ccdf-6875-4f2f-8351-21f8ea015b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c12424-b711-45b8-aa76-87afafd0b278","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_htc_desire_20_pro_kozepkategorias_telefon_specifikaciok","timestamp":"2020. június. 08. 18:03","title":"Se vágyott, se pro sem lesz az új HTC telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8800677-330d-4a9e-904c-7675d176a5c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokakat zavarhat, hogy az arcmaszk eltakarja a viselője száját, így ugyanis nem látni, ahogy a másik kommunikál vele. Ezt a problémát orvosolja az alábbi, látványos megoldás.","shortLead":"Sokakat zavarhat, hogy az arcmaszk eltakarja a viselője száját, így ugyanis nem látni, ahogy a másik kommunikál vele...","id":"20200608_szajat_orrot_eltakaro_maszk_arcmaszk_beszed_szajmozgas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8800677-330d-4a9e-904c-7675d176a5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c693052-faba-403c-a567-e461af733d33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_szajat_orrot_eltakaro_maszk_arcmaszk_beszed_szajmozgas","timestamp":"2020. június. 08. 12:33","title":"Elkészült az arcmaszk, ami kicsit emberibbé teszi a mostani világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]