[{"available":true,"c_guid":"efe01fe6-d9cd-4b83-a348-10151673dfd9","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság szerint a kormány véleménynyilvánítási jogát sértette meg Kékesi Márk és Szalai Balázs.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság szerint a kormány véleménynyilvánítási jogát sértette meg Kékesi Márk és Szalai Balázs.","id":"20200707_Ab_nem_alaptorvenyserto_a_szegedi_plakatrongalok_elitelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efe01fe6-d9cd-4b83-a348-10151673dfd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd86c3a1-190c-42d0-bddf-312abb92f597","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Ab_nem_alaptorvenyserto_a_szegedi_plakatrongalok_elitelese","timestamp":"2020. július. 07. 17:35","title":"Ab: nem alaptörvénysértő a szegedi plakátrongálók elítélése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e42d77-2a9d-4c03-b19b-3cc3e6b7c544","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többszörösébe kerülnek a települési fásítási program nagy tételben vett fái, mintha a kiskereskedelemben vennék meg.","shortLead":"Többszörösébe kerülnek a települési fásítási program nagy tételben vett fái, mintha a kiskereskedelemben vennék meg.","id":"20200707_fasitas_telepules_program_erdeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14e42d77-2a9d-4c03-b19b-3cc3e6b7c544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16f2457-c12b-4578-b130-eda52e14edd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_fasitas_telepules_program_erdeszet","timestamp":"2020. július. 07. 11:15","title":"A piaci ár többszörösébe kerül a települések fásítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ombudsmannak nem szóltak az állítólagos kórházi hazaküldésekről, 19 ezer pedofil képért felfüggesztett jár, majd ha piros hó esik – ja, nem, rózsaszín van. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az ombudsmannak nem szóltak az állítólagos kórházi hazaküldésekről, 19 ezer pedofil képért felfüggesztett jár, majd ha...","id":"20200707_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e966ab7-436c-418e-a132-63ccc2136336","keywords":null,"link":"/360/20200707_Radar360","timestamp":"2020. július. 07. 08:00","title":"Radar360: Ébredezik az ingatlanpiac a járványkómából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség tesz javaslatot több szakmai szervezet kérésére az ügyben. Szerdán már a kormányülésen is téma lesz, hogy korlátozzák-e főszezonban, évi 120 napban a rövid távú lakáskiadást Budapesten.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség tesz javaslatot több szakmai szervezet kérésére az ügyben. Szerdán már a kormányülésen...","id":"20200707_airbnb_korlatozas_budapest_mtu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d2f242-1d34-4438-b883-0c9869ec7078","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_airbnb_korlatozas_budapest_mtu","timestamp":"2020. július. 07. 11:45","title":"Borítékolható az Airbnb korlátozása, de forrnak az indulatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint windowsos gépekre, Macre, Linuxra, Androidra és Chrome OS-re is elérhető lesz a Chrome böngésző 86-os verziójában az a funkció, ami segít energiát spórolni, így növelve az adott eszköz üzemidejét.","shortLead":"A tervek szerint windowsos gépekre, Macre, Linuxra, Androidra és Chrome OS-re is elérhető lesz a Chrome böngésző 86-os...","id":"20200706_google_chrome_86_akkumulator_uzemido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cb7520-6d71-416d-ac73-bf99e72de001","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_google_chrome_86_akkumulator_uzemido","timestamp":"2020. július. 06. 08:33","title":"Chrome böngészőt használ? Olyan funkció érkezik, amivel tovább bírja az akkumulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új feltételezések szerint a február 20-án azonosított első beteg előtt is lehettek fertőzöttek az országban.\r

","shortLead":"Az új feltételezések szerint a február 20-án azonosított első beteg előtt is lehettek fertőzöttek az országban.\r

","id":"20200707_Nemet_kamionokkal_jutott_EszakOlaszorszagba_a_koronavirus_agressziv_torzse_a_kutatok_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0131ce99-dadc-474d-8356-0a3fcf666817","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_Nemet_kamionokkal_jutott_EszakOlaszorszagba_a_koronavirus_agressziv_torzse_a_kutatok_szerint","timestamp":"2020. július. 07. 20:25","title":"Német kamionokkal jutott Észak-Olaszországba a koronavírus egyik törzse a kutatók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár Spanyolországban negyedmillió koronavírus-fertőzöttet találtak, egyelőre itt sem alakult ki közösségi immunitás – közölték spanyol tudósok.","shortLead":"Bár Spanyolországban negyedmillió koronavírus-fertőzöttet találtak, egyelőre itt sem alakult ki közösségi immunitás –...","id":"20200707_spanyolorszag_nyajimmunitas_koronavirus_fertozottek_fertozes_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22104879-17bf-409a-b575-573c4d79cc46","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_spanyolorszag_nyajimmunitas_koronavirus_fertozottek_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. július. 07. 13:03","title":"Még a magas fertőzésszámú Spanyolország is messze van a nyájimmunitástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a310ea2b-68d8-4e83-b141-e707fa6538f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Joan Carrillo már másodszor hagyja ott a székesfehérvári klubot.","shortLead":"Joan Carrillo már másodszor hagyja ott a székesfehérvári klubot.","id":"20200706_Joan_Carillo_Fehervar_FC_vezetoedzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a310ea2b-68d8-4e83-b141-e707fa6538f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0253f5ab-571b-4d11-8fb9-2d3fc57ae4b3","keywords":null,"link":"/sport/20200706_Joan_Carillo_Fehervar_FC_vezetoedzo","timestamp":"2020. július. 06. 13:11","title":"Távozik a bajnoki ezüstérmes Fehérvár FC vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]