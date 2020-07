Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62f80f65-1437-4c4a-a018-41f8d64a2310","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, mindent elárasztanak a műanyaghulladékok a világon. Szennyezik a tengerek, óceánok vizét, és az állatok után a növények is műanyagot „esznek” – derül ki egy friss kutatásból.","shortLead":"Úgy tűnik, mindent elárasztanak a műanyaghulladékok a világon. Szennyezik a tengerek, óceánok vizét, és az állatok után...","id":"20200708_nanomuanyagok_hatasa_a_novenyekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62f80f65-1437-4c4a-a018-41f8d64a2310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9932ee3-b769-48c0-9b91-884c686f9b8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_nanomuanyagok_hatasa_a_novenyekre","timestamp":"2020. július. 08. 08:03","title":"Már a növények is műanyagot \"esznek\", és ez nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824a6b0a-9c0a-4d0e-93dd-3fe7539e5a6d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lehet-e filantróp milliárdos egy nyílt társadalomban? Ezt a kérdést is igyekszik megválaszolni a Washington Postban megjelent Soros Györgyről szóló írás.","shortLead":"Lehet-e filantróp milliárdos egy nyílt társadalomban? Ezt a kérdést is igyekszik megválaszolni a Washington Postban...","id":"20200707_soros_szemle_washington_post","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=824a6b0a-9c0a-4d0e-93dd-3fe7539e5a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23f7b27-f877-4e17-88a4-5d1725287b7b","keywords":null,"link":"/360/20200707_soros_szemle_washington_post","timestamp":"2020. július. 07. 07:30","title":"Washington Post: Soros azt a rendszert változtatná meg, amely gazdaggá tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a tervek szerint augusztus 1-jén teszi elérhetővé az androidos Chrome böngésző 64 bites változatát, amely a várakozások szerint jobb felhasználói élményt biztosít majd.","shortLead":"A Google a tervek szerint augusztus 1-jén teszi elérhetővé az androidos Chrome böngésző 64 bites változatát, amely...","id":"20200707_google_chrome_64_bites_valtozat_android_chrome_85","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240e31d6-ef4a-496b-8406-4263c2b8b525","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_google_chrome_64_bites_valtozat_android_chrome_85","timestamp":"2020. július. 07. 09:03","title":"Jó hír az androidosoknak: augusztusban gyorsul a Chrome böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel hálálták meg a munkájukat.","shortLead":"Ezzel hálálták meg a munkájukat.","id":"20200707_penzjutalom_pedagogusnap_tanarok_veszprem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4d6410-153a-4259-ae1e-a5e2f4e442a1","keywords":null,"link":"/elet/20200707_penzjutalom_pedagogusnap_tanarok_veszprem","timestamp":"2020. július. 07. 10:41","title":"Ezer forint jutalmat kaptak a veszprémi tanárok pedagógusnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi alkalmazások, köztük a TikTok betiltását fontolgatja az amerikai kormány.","shortLead":"A kínai közösségi alkalmazások, köztük a TikTok betiltását fontolgatja az amerikai kormány.","id":"20200707_donald_trump_tiktok_betiltasa_amerika_mike_pompeo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214003eb-cb93-46cb-93e3-4f2b52f5a458","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_donald_trump_tiktok_betiltasa_amerika_mike_pompeo","timestamp":"2020. július. 07. 09:33","title":"Trumpék be akarják tiltani a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áprilisinál kisebb volt az ipar visszaesése májusban, de az egy évvel korábbi termelés több, mint negyede így is eltűnt.","shortLead":"Az áprilisinál kisebb volt az ipar visszaesése májusban, de az egy évvel korábbi termelés több, mint negyede így is...","id":"20200707_magyar_ipar_majus_valsag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204a4e7c-eed4-4516-81ec-4abe0fe8735d","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_magyar_ipar_majus_valsag_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 09:02","title":"Egy kicsit javult a magyar ipar helyzete, már csak 27,6 százalékot zuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A továbbtanulók eddig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, illetve eddig módosíthatják a megjelölt szakok sorrendjét.","shortLead":"A továbbtanulók eddig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, illetve eddig módosíthatják a megjelölt szakok...","id":"20200708_felveteli_2020_felsoktatas_foiskola_egyetem_potlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e79a1b-1380-466f-a46a-44d1297d27dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_felveteli_2020_felsoktatas_foiskola_egyetem_potlas","timestamp":"2020. július. 08. 05:18","title":"Felvételizik? Fontos határidő jár le csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0473bf87-b7a3-46bc-9366-4e4edfdfc3ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Még az előtt sikerült lépnie a hatóságoknak, hogy bárkit bezártak volna az alvilági börtönbe.","shortLead":"Még az előtt sikerült lépnie a hatóságoknak, hogy bárkit bezártak volna az alvilági börtönbe.","id":"20200707_kontener_kinzokamra_hollandia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0473bf87-b7a3-46bc-9366-4e4edfdfc3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bf47e3-57e9-4c31-8e36-236964bfd879","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_kontener_kinzokamra_hollandia","timestamp":"2020. július. 07. 19:59","title":"Konténerekbe rejtett kínzókamrát és börtöncellákat talált a holland rendőrség – Videón a rajtaütés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]