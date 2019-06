Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae635927-09cf-4ad9-a4e2-0067693a193e","c_author":"","category":"nagyitas","description":"A kommunista diktatúra ellen 1989-ben kezdődött tüntetés a pekingi Tienanmen téren. Az akkori híradások szerint minden nap 2-300 ezer ember demonstrált a demokráciáért. Végül, június 3-4-én a hadsereg erőszakhoz fordult, és bevetette a páncélos, ejtőernyős és egyéb egységeit, a halottak száma pedig elérhette akár a 10 ezret is. Képgaléria az eseményekről.","shortLead":"A kommunista diktatúra ellen 1989-ben kezdődött tüntetés a pekingi Tienanmen téren. Az akkori híradások szerint minden...","id":"20190604_Tienamen_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae635927-09cf-4ad9-a4e2-0067693a193e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdcdfda-416f-4f4d-a2e1-23fbcfeb0d21","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190604_Tienamen_ter","timestamp":"2019. június. 04. 18:50","title":"Így zajlott a tüntetés a Tienanmen téren – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tervek szerint újragondolja az állam által biztosított bárki számára elérhető ingyenes céginformációt.","shortLead":"A tervek szerint újragondolja az állam által biztosított bárki számára elérhető ingyenes céginformációt.","id":"20190605_Salatatorvenybe_rejtett_javaslattal_tenne_fizetosse_a_kormany_a_cegadatok_hozzaferhetoseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cff30f-cc9e-41ee-8982-f7825e2be9cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Salatatorvenybe_rejtett_javaslattal_tenne_fizetosse_a_kormany_a_cegadatok_hozzaferhetoseget","timestamp":"2019. június. 05. 11:57","title":"Salátatörvénybe rejtett javaslattal tenné fizetőssé a kormány a cégadatok hozzáférhetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs, aki érkezne a helyükre.","shortLead":"Nincs, aki érkezne a helyükre.","id":"20190605_Lassan_az_osszes_tanfelugyelo_nyugdijba_megy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ee767f-f4e2-4816-ac52-95229fb2eeb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Lassan_az_osszes_tanfelugyelo_nyugdijba_megy","timestamp":"2019. június. 05. 08:29","title":"Lassan az összes tanfelügyelő nyugdíjba megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a56b92-1fae-4efa-82b2-fdeb114039aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kórus hirdetett közös éneklést a Margit hídra a tragédia helyszínének közelében. ","shortLead":"Egy kórus hirdetett közös éneklést a Margit hídra a tragédia helyszínének közelében. ","id":"20190603_dunai_hajobaleset_margit_hid_enekles_arirang_korea_gyasz_hableany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37a56b92-1fae-4efa-82b2-fdeb114039aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d99364-f683-4dd6-8e50-24d1e4cd4d77","keywords":null,"link":"/elet/20190603_dunai_hajobaleset_margit_hid_enekles_arirang_korea_gyasz_hableany","timestamp":"2019. június. 03. 22:08","title":"Koreai népdallal emlékeztek a Hableány-baleset áldozataira ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Torstein Hagen egyebek mellett azt írta, \"a legteljesebb mértékben együttműködnek a magyar hatóságokkal\". ","shortLead":"Torstein Hagen egyebek mellett azt írta, \"a legteljesebb mértékben együttműködnek a magyar hatóságokkal\". ","id":"20190604_Dunai_hajobaleset_kozlemenyt_adott_ki_a_Viking_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9562758c-3771-4e65-b781-8acda3f01611","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Dunai_hajobaleset_kozlemenyt_adott_ki_a_Viking_elnoke","timestamp":"2019. június. 04. 09:53","title":"Dunai hajóbaleset: közleményt adott ki a Viking hajótársaság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétszáz éve, 1819. június 5-én született John Couch Adams angol matematikus és csillagász, a Neptunusz egyik felfedezője.","shortLead":"Kétszáz éve, 1819. június 5-én született John Couch Adams angol matematikus és csillagász, a Neptunusz egyik...","id":"20190605_200_eve_szuletett_john_couch_adams_neptunusz_felfedezoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d593a767-d9f6-4a42-922b-76957d84a03d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_200_eve_szuletett_john_couch_adams_neptunusz_felfedezoje","timestamp":"2019. június. 05. 14:03","title":"200 éve született az ember, aki megsejtette, hogy van odakint egy 8. bolygó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un bírálta a tömegjátékok nyitóelőadásának szellemiségét és morálját, így azokat most felfüggesztették. Az előadáson megjelent néhány a dél-koreai médiában korábban kivégzettnek titulált észak-koreai politikus.\r

\r

","shortLead":"Kim Dzsong Un bírálta a tömegjátékok nyitóelőadásának szellemiségét és morálját, így azokat most felfüggesztették...","id":"20190605_Megjelentek_a_nyilvanossag_elott_a_kivegzett_eszakkoreai_politikusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b96003-b163-4ac4-af86-9f99e2afb3b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190605_Megjelentek_a_nyilvanossag_elott_a_kivegzett_eszakkoreai_politikusok","timestamp":"2019. június. 05. 09:55","title":"Megjelentek a nyilvánosság előtt a \"kivégzett\" észak-koreai politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemény vádakkal illették az Apple-t: ellehetetleníti a rivális alkalmazásokat. A cupertinóiak szerint viszont épp hogy támogatják a versenyt.","shortLead":"Kemény vádakkal illették az Apple-t: ellehetetleníti a rivális alkalmazásokat. A cupertinóiak szerint viszont épp...","id":"20190605_app_store_versenyellenes_apple_reakcioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf76a92-b57d-4d72-a9b1-81e1c65ab9bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_app_store_versenyellenes_apple_reakcioja","timestamp":"2019. június. 05. 13:03","title":"Bennfentes bírálta az App Store-t, kénytelen volt védekezni az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]