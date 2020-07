Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d35d4b0-80f5-41de-b6af-a57a3e1c24a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen kis lyukakba is beférkőzik az ellenség, de éberék résen vannak.","shortLead":"Egészen kis lyukakba is beférkőzik az ellenség, de éberék résen vannak.","id":"20200710_Postafiokban_lakik_a_24hu_ujsagiroja__hazudta_a_Hir_TV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d35d4b0-80f5-41de-b6af-a57a3e1c24a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab30d070-3487-4f23-b173-e34e6a17485d","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_Postafiokban_lakik_a_24hu_ujsagiroja__hazudta_a_Hir_TV","timestamp":"2020. július. 10. 07:43","title":"Postafiókban lakik a 24.hu újságírója – hazudta a Hír Tv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a314383c-3c12-49d7-9384-c0f8cadae46c","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A turizmusban dolgozók úgy érzik, magukra hagyta őket az állam, a járulékkedvezmény és a bértámogatás már kifutott, szükség lenne a korábban beharangozott állami milliárdra. A programért a turisztikai ügynökség felel, de még a kiírásig sem jutott el.","shortLead":"A turizmusban dolgozók úgy érzik, magukra hagyta őket az állam, a járulékkedvezmény és a bértámogatás már kifutott...","id":"20200709_Negy_honapja_hirdettek_milliardos_vis_major_keretet_a_turizmusban_maig_nem_utaltak_egy_fillert_sem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a314383c-3c12-49d7-9384-c0f8cadae46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51e2577-9d8d-438a-ad0c-8119aaddb358","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Negy_honapja_hirdettek_milliardos_vis_major_keretet_a_turizmusban_maig_nem_utaltak_egy_fillert_sem","timestamp":"2020. július. 09. 11:10","title":"Összeomlóban: ígértek egymilliárdot a szállodásoknak, egy fillért sem utaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején mutatja be a Samsung a Galaxy Note20 családot, és a szakértők szerint arra kell készülni, hogy igencsak mélyen kell majd a pénztárcába nyúlni a mobilokért.","shortLead":"Augusztus elején mutatja be a Samsung a Galaxy Note20 családot, és a szakértők szerint arra kell készülni...","id":"20200708_samsung_galaxy_note20_ultra_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9316530-b439-481d-a446-80de03e4a0ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_samsung_galaxy_note20_ultra_ara","timestamp":"2020. július. 08. 10:03","title":"Megnyomhatja a ceruzát a Samsung, az idei lehet az eddigi legdrágább Galaxy Note-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30dab4e-1db5-4e29-980b-cf9b9ed78085","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miután már nem hordjuk, a földbe ásva két év alatt teljesen le is bomlik a lábbeli – állítják a készítők.","shortLead":"Miután már nem hordjuk, a földbe ásva két év alatt teljesen le is bomlik a lábbeli – állítják a készítők.","id":"20200708_Bananrostbol_keszit_egy_spanyol_ceg_lebomlo_cipoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d30dab4e-1db5-4e29-980b-cf9b9ed78085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0f4774-7e0c-443f-bdb1-48c37c50a5da","keywords":null,"link":"/zhvg/20200708_Bananrostbol_keszit_egy_spanyol_ceg_lebomlo_cipoket","timestamp":"2020. július. 08. 16:23","title":"Banánrosttal készít lebomló cipőket egy spanyol cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082bd101-50ae-4ccc-9f48-ead557e1500e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs hiány dolgozni vágyó diákokból.","shortLead":"Nincs hiány dolgozni vágyó diákokból.","id":"20200710_Megugrott_a_diakmunkat_keresok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=082bd101-50ae-4ccc-9f48-ead557e1500e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a14e05a-c541-4610-8ceb-a0d632e7f18e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200710_Megugrott_a_diakmunkat_keresok_szama","timestamp":"2020. július. 10. 05:17","title":"Megugrott a diákmunkát keresők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hanem azt, aki bűnt követett el. Szerinte sokakat megkísért az ördög.","shortLead":"Hanem azt, aki bűnt követett el. Szerinte sokakat megkísért az ördög.","id":"20200709_kaleta_gabor_ugyved_mester_csaba_gyermekpornografia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fb4cf3-7e3f-4be5-9742-3db43a14c67c","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_kaleta_gabor_ugyved_mester_csaba_gyermekpornografia","timestamp":"2020. július. 09. 11:59","title":"Kaleta Gábor ügyvédje szerint nem a bűnt védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkészült a Magyar Zene Háza különleges tetőszerkezete.\r

\r

","shortLead":"Elkészült a Magyar Zene Háza különleges tetőszerkezete.\r

\r

","id":"20200709_Elkeszult_lebego_lukas_palacsinta_szerkezetkesz_a_Magyar_Zene_Haza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7834f5ad-973e-43c7-aed3-f654415212de","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Elkeszult_lebego_lukas_palacsinta_szerkezetkesz_a_Magyar_Zene_Haza","timestamp":"2020. július. 09. 17:44","title":"Elkészült lebegő lukas palacsinta: szerkezetkész a Magyar Zene Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6dee0e-bef0-4844-a693-48c52b8c1100","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés hatására példátlan méreteket öltő algavirágzás zöldre festi a tiszta vizű hegyi tavakat az Egyesült Államok nyugati részén.","shortLead":"A globális felmelegedés hatására példátlan méreteket öltő algavirágzás zöldre festi a tiszta vizű hegyi tavakat...","id":"20200709_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_algasodas_alga_tavak_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c6dee0e-bef0-4844-a693-48c52b8c1100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac8d745-adca-4e06-b5a2-655ea107dc93","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_algasodas_alga_tavak_egyesult_allamok","timestamp":"2020. július. 09. 08:37","title":"Rossz jel: a klímaváltozás miatt elkezdtek bezöldülni a tavak Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]